 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

So läuft die Relegation in Oberfranken von Bezirksliga bis Kreisklasse

Alle Relegationsspiele der Kreise Bamberg/Bayreuth/Kulmbach, Coburg/Kronach/Lichtenfels und Hof/Tirschenreuth/Wunsiedel sowie zur Bezirksliga in Oberfranken auf einen Blick

von Boris Manz · Heute, 11:00 Uhr
Jubelt Waldershof diesmal am Ende der Relegation? 2024 verpasste der TSV den Bezirksliga-Aufstieg in der Relegation. In der ersten Runde schlug der TSV den FC Tirschenreuth dank der Tore von Foti und Schindler. – Foto: Niklas vom Ende

Ab geht sie die Relegation in Oberfranken: Startschuss war am 20. Mai 2026. Nun duellieren sich die Teams um die verbleibenden Startplätze in der Bezirksliga, der Kreisliga und der Kreisklasse. Alle Ergebnisse und Daten zu den Highlight-Spielen aus den Kreisen Bamberg, Bayreuth, Kulmbach, Coburg, Kronach, Lichtenfels, Hof, Tirschenreuth und Wunsiedel. (Stand: 22. Mai, 11:00 Uhr)

Relegation zur Bezirksliga in Oberfranken

1. Runde
Mi., 20.05.26 18:15 Uhr TSV Staffelstein - TSV Pfarrweisach 3:1
Mi., 20.05.26 18:15 Uhr SV 05 Froschbachtal - SV Heinersreuth 5:3
Do., 21.05.26 18:15 Uhr 1. FC Kronach - ASV Sassanfahrt 1:0
Do., 21.05.26 18:15 Uhr TSV Waldershof - FC Tirschenreuth 2:0

2. Runde
Mo., 25.05.26 18:00 Uhr TSV Staffelstein - 1. FC Kronach
Mo., 25.05.26 18:00 Uhr SV 05 Froschbachtal - TSV Waldershof

3. Runde
Fr., 29.05.26 18:15 Uhr SpVgg Rattelsdorf -
Fr., 29.05.26 18:15 Uhr TSV Obernsees -

Relegation zur Kreisliga Bamberg/Bayreuth/Kulmbach

Qualifikation
Di., 19.05.26 18:15 Uhr TSV Kelbachgrund Kleukheim - VfL Mürsbach 3:1
Do., 21.05.26 18:30 Uhr TSC Mainleus - SV Hutschdorf 3:2

1. Runde
So., 24.05.26 15:00 Uhr SG Schlüsself. / TSV Aschbach - SG SV Lisberg / Trabelsdorf
So., 24.05.26 15:00 Uhr TSV Ködnitz - TSV Bayreuth St. Johannis
So., 24.05.26 18:00 Uhr TSV Kelbachgrund Kleukheim - SV Weichendorf
Mo., 25.05.26 18:00 Uhr TSV Donndorf-Eckersdorf - SV Hutschdorf

2. Runde
Do., 28.05.26 18:15 Uhr - SG Stappenbach / DJK/SC Vorra

Relegation zur Kreisklasse Bamberg/Bayreuth/Kulmbach

Play-Offs
Fr., 22.05.26 18:00 Uhr FC Eintracht Bamberg 2010 II - DJK-SC Mistendorf

1. Runde
Sa., 23.05.26 15:00 Uhr FV Giech - SG Roßdorf a.F. / SC Melkendf.
So., 24.05.26 18:00 Uhr FSV Schnabelwaid - SC Kreuz Bayreuth
Mo., 25.05.26 15:00 Uhr SSV Kasendorf - 1. FC Kirchleus
Mo., 25.05.26 15:00 Uhr 1. FC Frimmersdorf - SG DJK Sambach / Herrnsdorf / SV Steppach
Mo., 25.05.26 16:00 Uhr SV Fortuna Untersteinach - FC Fichtelgebirge II
Mo., 25.05.26 18:00 Uhr SV Zapfendorf - TSG 2005 Bamberg
Di., 26.05.26 18:15 Uhr SV Hallstadt - 1. FC Lauf
Mi., 27.05.26 18:15 Uhr - FC Altendorf
Sa., 30.05.26 15:00 Uhr -

Relegation zur Kreisliga Coburg/Kronach/Lichtenfels

Play-Offs
Di., 19.05.26 18:15 Uhr 1. FC Baiersdorf - SG Roth Main Mainroth 3:1

1. Runde
Fr., 22.05.26 18:15 Uhr FC Adler Weidhausen - FC Haarbrücken
Sa., 23.05.26 16:00 Uhr SV Heilgersdorf - TSV Scheuerfeld
So., 24.05.26 15:00 Uhr SG Roth Main Mainroth - TSV Weißenbrunn
So., 24.05.26 18:00 Uhr SpVgg 1924 Lettenreuth - 1. FC Marktgraitz

Relegation zur Kreisliga Hof/Tirschenreuth/Wunsiedel

1. Runde
Fr., 22.05.26 18:15 Uhr 1. FC Türk Hof - SpVgg Oberkotzau II
Fr., 22.05.26 18:15 Uhr TuS Erkersreuth - TSV Bärnau
Sa., 23.05.26 17:00 Uhr FSV Viktoria Hof - SV 05 Froschbachtal II
Sa., 23.05.26 17:00 Uhr ASV Wunsiedel - BSC Furthammer

Relegation zur Kreisklasse Hof/Tirschenreuth/Wunsiedel

1. Runde
Sa., 23.05.26 14:30 Uhr SpVgg Döbra - ZV Feilitzsch II
Sa., 23.05.26 15:00 Uhr SG FC Schönwald / TSV Selb-Pb. II - SG ATG Tröstau / FC Nagel II
Mo., 25.05.26 15:00 Uhr ASV Wunsiedel II - FC Rehau II

2. Runde
So., 31.05.26 14:00 Uhr SG Schauenstein / SpV. Selbitz II -
So., 31.05.26 14:00 Uhr -

Fehler gefunden? Dann schreibe uns auf Instagram oder per E-Mail an oberfranken@fupa.net.