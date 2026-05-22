So läuft die Relegation in Oberfranken von Bezirksliga bis Kreisklasse

Ab geht sie die Relegation in Oberfranken: Startschuss war am 20. Mai 2026. Nun duellieren sich die Teams um die verbleibenden Startplätze in der Bezirksliga, der Kreisliga und der Kreisklasse. Alle Ergebnisse und Daten zu den Highlight-Spielen aus den Kreisen Bamberg, Bayreuth, Kulmbach, Coburg, Kronach, Lichtenfels, Hof, Tirschenreuth und Wunsiedel. (Stand: 22. Mai, 11:00 Uhr)
1. Runde
Mi., 20.05.26 18:15 Uhr TSV Staffelstein - TSV Pfarrweisach 3:1
Mi., 20.05.26 18:15 Uhr SV 05 Froschbachtal - SV Heinersreuth 5:3
Do., 21.05.26 18:15 Uhr 1. FC Kronach - ASV Sassanfahrt 1:0
Do., 21.05.26 18:15 Uhr TSV Waldershof - FC Tirschenreuth 2:0
2. Runde
Mo., 25.05.26 18:00 Uhr TSV Staffelstein - 1. FC Kronach
Mo., 25.05.26 18:00 Uhr SV 05 Froschbachtal - TSV Waldershof
Qualifikation
Di., 19.05.26 18:15 Uhr TSV Kelbachgrund Kleukheim - VfL Mürsbach 3:1
Do., 21.05.26 18:30 Uhr TSC Mainleus - SV Hutschdorf 3:2
Play-Offs
Fr., 22.05.26 18:00 Uhr FC Eintracht Bamberg 2010 II - DJK-SC Mistendorf
1. Runde
Sa., 23.05.26 15:00 Uhr FV Giech - SG Roßdorf a.F. / SC Melkendf.
So., 24.05.26 18:00 Uhr FSV Schnabelwaid - SC Kreuz Bayreuth
Mo., 25.05.26 15:00 Uhr SSV Kasendorf - 1. FC Kirchleus
Mo., 25.05.26 15:00 Uhr 1. FC Frimmersdorf - SG DJK Sambach / Herrnsdorf / SV Steppach
Mo., 25.05.26 16:00 Uhr SV Fortuna Untersteinach - FC Fichtelgebirge II
Mo., 25.05.26 18:00 Uhr SV Zapfendorf - TSG 2005 Bamberg
Di., 26.05.26 18:15 Uhr SV Hallstadt - 1. FC Lauf
Mi., 27.05.26 18:15 Uhr - FC Altendorf
Sa., 30.05.26 15:00 Uhr -
Play-Offs
Di., 19.05.26 18:15 Uhr 1. FC Baiersdorf - SG Roth Main Mainroth 3:1
1. Runde
Fr., 22.05.26 18:15 Uhr FC Adler Weidhausen - FC Haarbrücken
Sa., 23.05.26 16:00 Uhr SV Heilgersdorf - TSV Scheuerfeld
So., 24.05.26 15:00 Uhr SG Roth Main Mainroth - TSV Weißenbrunn
So., 24.05.26 18:00 Uhr SpVgg 1924 Lettenreuth - 1. FC Marktgraitz
1. Runde
Fr., 22.05.26 18:15 Uhr 1. FC Türk Hof - SpVgg Oberkotzau II
Fr., 22.05.26 18:15 Uhr TuS Erkersreuth - TSV Bärnau
Sa., 23.05.26 17:00 Uhr FSV Viktoria Hof - SV 05 Froschbachtal II
Sa., 23.05.26 17:00 Uhr ASV Wunsiedel - BSC Furthammer
1. Runde
Sa., 23.05.26 14:30 Uhr SpVgg Döbra - ZV Feilitzsch II
Sa., 23.05.26 15:00 Uhr SG FC Schönwald / TSV Selb-Pb. II - SG ATG Tröstau / FC Nagel II
Mo., 25.05.26 15:00 Uhr ASV Wunsiedel II - FC Rehau II
2. Runde
So., 31.05.26 14:00 Uhr SG Schauenstein / SpV. Selbitz II -
So., 31.05.26 14:00 Uhr -
