So läuft die Relegation im Fußballkreis Dillenburg

Dillenburg. Für sieben Mannschaften im Fußballkreis Dillenburg wird die Saison 2024/2025 verlängert. In der Relegation geht es für die heimischen Teams darum, in der „Ehrenrunde“ die Klasse noch zu halten oder den Aufstieg auf den letzten Drücker noch zu erreichen. So sieht der Fahrplan für die Dillenburger Vereine SSV Sechshelden, SV Herborn, SV Oberscheld, SSV Frohnhausen, SSG Breitscheid und FC Flammersbach von der Relegation zur Gruppenliga Gießen/Marburg bis zu den Entscheidungsspielen um einen Platz in der Fußball-B-Liga Dillenburg aus.