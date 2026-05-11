So läuft die Relegation im FK Cham/Schwandorf

Der SV Diendorf will über die Relegation die Kreisliga halten. – Foto: Thomas Schneider

Am Montagabend losten die Spielleiter im Sportheim des SV Neubäu die Relegation 2026 im Fußballkreis Cham/Schwandorf aus. Die Partien der 1. Runde finden zwischen dem 14. und 17. Mai statt. Mit einer Ausnahme stehen auch alle Spielorte bereits fest. Eine Relegation zur A-/B-Klasse ist auch in diesem Jahr nicht vonnöten. Paarungen und Modus im Überblick:

Wie viele freie Plätze in den Kreisligen ausgespielt werden, hängt in erster Linie davon ab, ob die DJK Arnschwang über die Relegation die Bezirksliga hält oder absteigt. Und davon, ob die SpVgg Mitterdorf oder der SV Schwandorf-Ettmannsdorf II über die Relegation in die Bezirksliga aufsteigen. Im besten Fall stehen fünf freie Plätze zur Verfügung, im schlechtesten Fall drei. 1. Runde (14. bis 17. Mai) Spiel 1: SV Erzhäuser-Windmais – SG Grafenwiesen I/Bad Kötzting II Sonntag, 17. Mai um 16.00 Uhr in Wetterfeld

Relegation zur Kreisklasse

Bei 4 freien Plätzen: Die Gewinner der 1. Runde sind Kreisligist, die Verlierer Kreisklassist. Eine 2. Runde ist nicht vonnöten.Bei 3 freien Plätzen:2. RundeSpiel 5: Sieger Erzhäuser / Grafenwiesen – Sieger Diendorf / RegentalSpiel 6: Sieger Dieterskirchen / Obertrübenbach – Sieger Untertraubenbach / Pfreimd IIDie beiden Gewinner sind Kreisligist, die Verlierer spielen gegeneinander den dritten freien Platz aus.Bei 5 freien Plätzen:2. RundeSpiel 5: Verlierer Erzhäuser / Grafenwiesen – Verlierer Diendorf / RegentalSpiel 6: Verlierer Dieterskirchen / Obertrübenbach – Verlierer Untertraubenbach / Pfreimd IIDie Gewinner der 1. Runde sind Kreisligist. Die Verlierer der 2. Runde spielen Kreisklasse, während die beiden Zweitrunden-Gewinner gegeneinander den fünften freien Platz ausspielen.

Fünf Mannschaften spielen vier freie Plätze aus. Sollte allerdings die DJK Arnschwang die Bezirksliga halten, wären sogar fünf Plätze frei. Das hieße, dass die gesamte Kreisklassen-Relegation hinterher umsonst gewesen wäre. Den Vereinen stand es zur Wahl, die Bezirksliga-Relegation abzuwarten und erst dann einzusteigen. Einstimmig votieren die Vereine jedoch dafür, schnellstmöglich mit der Relegation zu beginnen.



1. Runde (17. Mai)

Spiel 1: SC Arrach-Haibühl – SV Wilting

Sonntag, 17. Mai um 15.00 Uhr in Chamerau

Spiel 2: SF Weidenthal-Guteneck – FC Maxhütte-Haidhof

Sonntag, 17. Mai um 16.00 in Kreith/Pittersberg



Die Gewinner der 1. Runde spielen Kreisliga, die Verlierer bekommen eine weitere Chance.



Freilos in der 1. Runde: TSV Klardorf / SV Mitterkreith (Entscheidungsspiel innerhalb der Liga wegen Punktgleichheit)





2. Runde

Spiel 3: Klardorf / Mitterkreith – Verlierer Arrach / Wiling



Der Gewinner spielt Kreisklasse, der Verlierer bekommt eine weitere Chance.





3. Runde

Spiel 4: Verlierer Weidenthal / Maxhütte – Verlierer Spiel 3



Der Gewinner spielt Kreisklasse, der Verlierer A-Klasse.





In der Kreisklasse Ost findet das Entscheidungsspiel zwischen den punktgleichen SV Obertrübenbach und SG Grafenwiesen/Bad Kötzting II doch nicht statt. Der Grund: Beide Teams haben sich so oder so für die Relegation qualifiziert.



Aus der Kreisklasse Nord erklärten sowohl der Tabellenletzte TSV Detag Wernberg II als auch der Vorletzte SG Gleiritsch/Trausnitz einen Verzicht auf die Relegation. Somit werden beide Mannschaften als Absteiger in die A-Klasse behandelt.









Relegation zur A-Klasse

Entfällt