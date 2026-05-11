So läuft die Relegation im FK Cham/Schwandorf

Am Montagabend losten die Spielleiter im Sportheim des SV Neubäu die Relegation 2026 im Fußballkreis Cham/Schwandorf aus. Die Partien der 1. Runde finden zwischen dem 14. und 17. Mai statt. Mit einer Ausnahme stehen auch alle Spielorte bereits fest. Eine Relegation zur A-/B-Klasse ist auch in diesem Jahr nicht vonnöten. Paarungen und Modus im Überblick:
Wie viele freie Plätze in den Kreisligen ausgespielt werden, hängt in erster Linie davon ab, ob die DJK Arnschwang über die Relegation die Bezirksliga hält oder absteigt. Und davon, ob die SpVgg Mitterdorf oder der SV Schwandorf-Ettmannsdorf II über die Relegation in die Bezirksliga aufsteigen. Im besten Fall stehen fünf freie Plätze zur Verfügung, im schlechtesten Fall drei.
1. Runde (14. bis 17. Mai)
Spiel 1: SV Erzhäuser-Windmais – SG Grafenwiesen I/Bad Kötzting II
Sonntag, 17. Mai um 16.00 Uhr in Wetterfeld
Spiel 2: SV Diendorf – 1. SG Regental
Freitag, 15. Mai um 18.00 Uhr in Kleinwinklarn
Spiel 3: TSV Dieterskirchen – SV Obertrübenbach
Donnerstag, 14. Mai um 16.00 Uhr, Spielort noch offen
Spiel 4: FC Untertraubenbach – SpVgg Pfreimd II
Samstag, 16. Mai um 18.00 Uhr in Steinberg am See
Fünf Mannschaften spielen vier freie Plätze aus. Sollte allerdings die DJK Arnschwang die Bezirksliga halten, wären sogar fünf Plätze frei. Das hieße, dass die gesamte Kreisklassen-Relegation hinterher umsonst gewesen wäre. Den Vereinen stand es zur Wahl, die Bezirksliga-Relegation abzuwarten und erst dann einzusteigen. Einstimmig votieren die Vereine jedoch dafür, schnellstmöglich mit der Relegation zu beginnen.
1. Runde (17. Mai)
Spiel 1: SC Arrach-Haibühl – SV Wilting
Sonntag, 17. Mai um 15.00 Uhr in Chamerau
Spiel 2: SF Weidenthal-Guteneck – FC Maxhütte-Haidhof
Sonntag, 17. Mai um 16.00 in Kreith/Pittersberg
Die Gewinner der 1. Runde spielen Kreisliga, die Verlierer bekommen eine weitere Chance.
Freilos in der 1. Runde: TSV Klardorf / SV Mitterkreith (Entscheidungsspiel innerhalb der Liga wegen Punktgleichheit)
2. Runde
Spiel 3: Klardorf / Mitterkreith – Verlierer Arrach / Wiling
Der Gewinner spielt Kreisklasse, der Verlierer bekommt eine weitere Chance.
3. Runde
Spiel 4: Verlierer Weidenthal / Maxhütte – Verlierer Spiel 3
Der Gewinner spielt Kreisklasse, der Verlierer A-Klasse.
In der Kreisklasse Ost findet das Entscheidungsspiel zwischen den punktgleichen SV Obertrübenbach und SG Grafenwiesen/Bad Kötzting II doch nicht statt. Der Grund: Beide Teams haben sich so oder so für die Relegation qualifiziert.
Aus der Kreisklasse Nord erklärten sowohl der Tabellenletzte TSV Detag Wernberg II als auch der Vorletzte SG Gleiritsch/Trausnitz einen Verzicht auf die Relegation. Somit werden beide Mannschaften als Absteiger in die A-Klasse behandelt.
Entfällt