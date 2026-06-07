 2026-06-03T09:07:03.210Z

Allgemeines

So läuft die Relegation im Bezirk Oberschwaben - Update Spielorte

Die Mannschaften für die Relegationsspiele stehen fest

von Matthias Kloos · Heute, 15:45 Uhr · 0 Leser

Verlinkte Inhalte

KL A1 Oberschwaben
KL A2 Oberschwaben
KL A3 Oberschwaben
KL B1 Oberschwaben
KL B2 Oberschwaben

Schon am Freitag, 12. Juni, beginnen die Relegationsspiele im Bezirk Oberschwaben.

Die Spiele finden auf neutralem Platz statt. Die Spielorte stehen nun fest.

Relegation zur Landesliga

Samstag, 13.06.2026, 15:30 Uhr (Spiel 1), Spielort Riedlingen Donaustadion
SGM Ummendorf/Fischbach (2. Bezirksliga Oberschwaben) – FC Staig (Relegant Landesliga 4)

Samstag, 13.06.2026, 15:30 Uhr (Spiel 2), Spielort Rottenacker
SG Öpfingen (2. Bezirksliga Donau/Iller)– SV Oberzell (2. Bezirksliga Bodensee)

Sonntag, 21.06.2026, 15:00 Uhr
Sieger Spiel 1 – Sieger Spiel 2

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

__________________________________________________________________________________________________

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________


Bezirksliga / Kreisliga A

Freitag, 12.06.2026, 18:30 Uhr, Spielort Betzenweiler
SV Braunenweiler (2. Kreisliga A1) – SG Äpfingen/Baltringen (2. Kreisliga A2)

Sonntag, 14.06.2026, 15:00 Uhr, Spielort Alberweiler
SV Burgrieden (2. Kreisliga A3) – SV Uttenweiler (Relegant Bezirksliga Oberschwaben)

Freitag, 19.06.2026
Sieger Spiel 1 – Sieger Spiel 2


Kreisliga A / Kreisliga B

Im Bereich Kreisliga A1 / Kreisliga B1 findet kein Relegationsspiel statt. Der SV Daugendorf hat für die SGM Daugendorf/Unlingen mitgeteilt, dass aufgrund zahlreicher Spielerabgänge und der künftigen Meldung nur einer Mannschaft auf das Relegationsspiel verzichtet wird. Die SGM Daugendorf/Unlingen tritt damit freiwillig den Abstieg in die Kreisliga B an.

Mittwoch, 17.06.2026, 18:30 Uhr, Spielort Altheim
FV Neufra (Relegant Kreisliga A2) – SV Erolzheim (2. Kreisliga B4)

Samstag, 20.06.2026, 15:30 Uhr, Spielort Blochingen

SGM Erlenmoos/Ochsenhausen (Relegant Kreisliga A3) – TSV Mägerkingen (2. Kreisliga B2)

__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

__________________________________________________________________________________________________

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________