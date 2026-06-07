So läuft die Relegation im Bezirk Oberschwaben - Update Spielorte

Schon am Freitag, 12. Juni, beginnen die Relegationsspiele im Bezirk Oberschwaben.
Die Spiele finden auf neutralem Platz statt. Die Spielorte stehen nun fest.
Samstag, 13.06.2026, 15:30 Uhr (Spiel 1), Spielort Riedlingen Donaustadion
SGM Ummendorf/Fischbach (2. Bezirksliga Oberschwaben) – FC Staig (Relegant Landesliga 4)
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Freitag, 12.06.2026, 18:30 Uhr, Spielort Betzenweiler
SV Braunenweiler (2. Kreisliga A1) – SG Äpfingen/Baltringen (2. Kreisliga A2)
Sonntag, 14.06.2026, 15:00 Uhr, Spielort Alberweiler
SV Burgrieden (2. Kreisliga A3) – SV Uttenweiler (Relegant Bezirksliga Oberschwaben)
Freitag, 19.06.2026
Sieger Spiel 1 – Sieger Spiel 2
Kreisliga A / Kreisliga B
Im Bereich Kreisliga A1 / Kreisliga B1 findet kein Relegationsspiel statt. Der SV Daugendorf hat für die SGM Daugendorf/Unlingen mitgeteilt, dass aufgrund zahlreicher Spielerabgänge und der künftigen Meldung nur einer Mannschaft auf das Relegationsspiel verzichtet wird. Die SGM Daugendorf/Unlingen tritt damit freiwillig den Abstieg in die Kreisliga B an.
Mittwoch, 17.06.2026, 18:30 Uhr, Spielort Altheim
FV Neufra (Relegant Kreisliga A2) – SV Erolzheim (2. Kreisliga B4)
Samstag, 20.06.2026, 15:30 Uhr, Spielort Blochingen
SGM Erlenmoos/Ochsenhausen (Relegant Kreisliga A3) – TSV Mägerkingen (2. Kreisliga B2)
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