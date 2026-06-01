 2026-06-01T10:27:43.393Z

Allgemeines

So läuft die Relegation im Bezirk Oberschwaben - Update

Die ersten Mannschaften für die Relegationsspiele stehen schon fest

von Matthias Kloos · Heute, 15:45 Uhr · 0 Leser

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KL A1 Oberschwaben
KL A2 Oberschwaben
KL A3 Oberschwaben
KL B1 Oberschwaben
KL B2 Oberschwaben

Schon am Freitag, 12. Juni, beginnen die Relegationsspiele im Bezirk Oberschwaben.

Die Spiele finden auf neutralem Platz statt. Die konkreten Spielorte werden nach Feststehen aller Teilnehmer festgelegt und veröffentlicht.

Das ursprünglich vorgesehene Relegationsspiel Kreisliga B2 gegen Kreisliga B3 entfällt.

Relegation zur Landesliga

Samstag, 13.06.2026, 15:30 Uhr (Spiel 1)
SGM Ummendorf/Fischbach (2. Bezirksliga Oberschwaben) – Relegant Landesliga 4

Samstag, 13.06.2026, 15:30 Uhr (Spiel 2)
Zweiter Bezirksliga Donau/Iller – SV Oberzell (2. Bezirksliga Bodensee)

Sonntag, 21.06.2026, 15:00 Uhr
Sieger Spiel 1 – Sieger Spiel 2

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Bezirksliga / Kreisliga A

Freitag, 12.06.2026
SV Braunenweiler (2. Kreisliga A1) – Zweiter Kreisliga A2

Sonntag, 14.06.2026
SV Burgrieden (2. Kreisliga A3) – Relegant Bezirksliga Oberschwaben

Freitag, 19.06.2026
Sieger Spiel 1 – Sieger Spiel 2


Kreisliga A / Kreisliga B

Mittwoch, 17.06.2026
Relegant Kreisliga A2 – Zweiter Kreisliga B4

Donnerstag, 18.06.2026
SGM Daugendorf/Unlingen (Relegant Kreisliga A1) – Zweiter Kreisliga B1

Samstag, 20.06.2026
SGM Erlenmoos/Ochsenhausen (Relegant Kreisliga A3) – TSV Mägerkingen (2. Kreisliga B2)

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