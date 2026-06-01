So läuft die Relegation im Bezirk Oberschwaben - Update

Schon am Freitag, 12. Juni, beginnen die Relegationsspiele im Bezirk Oberschwaben.
Die Spiele finden auf neutralem Platz statt. Die konkreten Spielorte werden nach Feststehen aller Teilnehmer festgelegt und veröffentlicht.
Das ursprünglich vorgesehene Relegationsspiel Kreisliga B2 gegen Kreisliga B3 entfällt.
Samstag, 13.06.2026, 15:30 Uhr (Spiel 1)
SGM Ummendorf/Fischbach (2. Bezirksliga Oberschwaben) – Relegant Landesliga 4
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Freitag, 12.06.2026
SV Braunenweiler (2. Kreisliga A1) – Zweiter Kreisliga A2
Sonntag, 14.06.2026
SV Burgrieden (2. Kreisliga A3) – Relegant Bezirksliga Oberschwaben
Freitag, 19.06.2026
Sieger Spiel 1 – Sieger Spiel 2
Kreisliga A / Kreisliga B
Mittwoch, 17.06.2026
Relegant Kreisliga A2 – Zweiter Kreisliga B4
Donnerstag, 18.06.2026
SGM Daugendorf/Unlingen (Relegant Kreisliga A1) – Zweiter Kreisliga B1
Samstag, 20.06.2026
SGM Erlenmoos/Ochsenhausen (Relegant Kreisliga A3) – TSV Mägerkingen (2. Kreisliga B2)
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