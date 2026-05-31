So läuft die Relegation im Bezirk Oberschwaben

von Matthias Kloos · Heute, 22:14 Uhr · 0 Leser

von Matthias Kloos · Heute, 22:14 Uhr · 0 Leser

+ 102 weitere

+ 102 weitere

Schon am Freitag, 12. Juni, beginnen die Relegationsspiele im Bezirk Oberschwaben. Die Spiele finden auf neutralem Platz statt. Die konkreten Spielorte werden nach Feststehen aller Teilnehmer festgelegt und veröffentlicht.

Samstag, 13.06.2026, 15:30 Uhr (Spiel 2)

Zweiter Bezirksliga Donau/Iller – SV Oberzell (2. Bezirksliga Bodensee)



Sonntag, 21.06.2026, 15:00 Uhr

Sieger Spiel 1 – Sieger Spiel 2





__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

__________________________________________________________________________________________________

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________



Bezirksliga / Kreisliga A

Freitag, 12.06.2026

SV Braunenweiler (2. Kreisliga A1) – Zweiter Kreisliga A2



Sonntag, 14.06.2026

SV Burgrieden (2. Kreisliga A3) – Relegant Bezirksliga Oberschwaben



Freitag, 19.06.2026

Sieger Spiel 1 – Sieger Spiel 2





Kreisliga A / Kreisliga B

Montag, 15.06.2026

TSV Mägerkingen (2. Kreisliga B2) – Zweiter Kreisliga B3



Mittwoch, 17.06.2026

Relegant Kreisliga A2 – Zweiter Kreisliga B4



Donnerstag, 18.06.2026

FC Mengen II (Relegant Kreisliga A1) – Zweiter Kreisliga B1



Samstag, 20.06.2026

Relegant Kreisliga A3 – Sieger Spiel Kreisliga B2/B3





__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

__________________________________________________________________________________________________

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________