So läuft die Relegation 2026 in Niederbayern

FuPa gibt einen Überblick über die Relegationstermine in Niederbayern, die möglichen Szenarien und die prognostizierte Anzahl der freien Plätze. Am Sonntagabend, den 17. Mai ab 20 Uhr, findet bei "NIEDERBAYERN TV" sowie live bei FuPa im Ticker, eine Auslosung sämtlicher Kreis-Relegationspartien statt. FuPa berichtet von allen Relegationsspielen natürlich live und ausführlich. Sehr gerne können wie immer aktive FuPaner beim Liveticker mithelfen 💪🏻. Die Übersicht wird ständig aktualisiert und ergänzt.

Sämtliche Relegationspartien werden am Sonntag, den 17. Mai, ab 20 Uhr ausgelost - FuPa berichtet live. Spielorte werden erst nach der Relegationsauslosung festgelegt und im Artikel sofort eingepflegt. Sämtliche Relegationspartien werden auf neutralem Platz (ohne Hin- und Rückspiel) ausgetragen.

Relegations-Szenario: Die Anzahl der frei werdenden Plätze in der Relegation zu den Bezirksligen hängt vom Erfolg der teilnehmenden Mannschaften an der Relegation zu den Landesligen ab.

Fünf Plätze werden aufgrund der erfreulichen "niederbayerischen" Lage in der Landesliga Mitte über die Relegation zu den Bezirksligen auf jeden Fall frei.

Schafft entweder der Bezirksliga Ost- oder West-Vizemeister, oder aber der FC Teisbach - sollte er in die Relegation rutschen - den Sprung in die Landesliga (zwei Runden mit Hin- und Rückspielen), werden in der Bezirksliga-Relegation sechs Plätze frei. Andernfalls "nur" fünf.

Ein Szenario, dass die beiden oder drei niederbayerischen Klubs in zwei unterschiedliche regionale Relegationsgruppen eingeteilt werden, ist dermaßen unwahrscheinlich, dass dieses Szenario hier nicht berücksichtigt werden muss.





Wie läuft die Relegation zu den Bezirksligen (7. Spielklassenebene) ab?

(8 Mannschaften spielen um 5 oder 6 Plätze)

(sämtliche Partien werden auf neutralem Platz ausgetragen)

(exakte Auslosung am Sonntag, den 17. Mai - ab 20 Uhr)



Releganten Bezirksliga (4): stehen noch nicht fest

Releganten Kreisliga (4): stehen noch nicht fest



Relegation - 1. Runde: (Freitag, 22. Mai - geplant: 18 Uhr, bei Flutlicht 19 Uhr)

Spiel 1: Vize-Meister KL Passau oder Straubing - 13. oder 14. der Bezirksliga Ost

Spiel 2: Vize-Meister KL Passau oder Straubing - 13. oder 14. der Bezirksliga Ost

Spiel 3: Vize-Meister KL Donau/Laaber oder Isar/Rott - 13. oder 14. der Bezirksliga West

Spiel 4: Vize-Meister KL Donau/Laaber oder Isar/Rott - 13. oder 14. der Bezirksliga West



Die vier Erstrunden-Sieger haben es direkt geschafft, und schnappen sich ein Bezirksliga-Ticket. Für die vier Verlierer gibt es einen oder evtl. sogar zwei weitere freie Plätze.







Relegation - 2. Runde: (Dienstag, 26. Mai - geplant: 18 Uhr, bei Flutlicht 19 Uhr)

Spiel 5: Verlierer Spiel 1 - Verlierer Spiel 2

Spiel 6: Verlierer Spiel 3 - Verlierer Spiel 4



Die beiden Zweitrunden-Sieger haben es entweder beide geschafft, oder nur der Sieger von Spiel 7. Das steht zum Zeitpunkt der Austragung aber noch nicht fest. Deshalb wird Runde 3 in jedem Fall ausgetragen. Die beiden Zweitrunden-Verlierer scheiden aus.









Relegation - 3. Runde: (Freitag, 29. Mai - geplant: 18 Uhr, bei Flutlicht 19 Uhr)

Spiel 7: Sieger Spiel 5 - Sieger Spiel 6



Der Sieger von Spiel 7 ist - neben den Siegern der Spiele 1 bis 4 - sicher für die Bezirksliga qualifiziert, deswegen wird die 3. Relegationsrunde auch ausgetragen, selbst wenn sich hinterher herausstellen sollte, dass es auch der Verlierer geschafft hat. Entsprechend handelt es sich hierbei auch nicht um ein "Verdachtsspiel" im eigentlichen Sinne, wie Bezirksspielleiter Richard Sedlmaier erklärt. Kurzum: Schafft ein niederbayerischer Klub die Landesliga-Relegation (zwei Runden), wäre im Nachhinein auch der Verlierer von Spiel 7 für die Bezirksliga qualifiziert.









Relegation Fußballkreis Ost



Sämtliche Relegationspartien werden am Sonntag, den 17. Mai, ab 20 Uhr ausgelost - FuPa berichtet live. Spielorte werden erst nach der Relegationsauslosung festgelegt und im Artikel sofort eingepflegt. Sämtliche Relegationspartien werden auf neutralem Platz (ohne Hin- und Rückspiel) ausgetragen.







Zu den Kreisligen - Kreis Ost

Wer qualifiziert sich für die Kreisliga-Saison 2026/27 im Kreis Ost?

Die Kreis Ost-Direktabsteiger aus den Bezirksligen (1) (weil der SV Oberpolling den Kreisliga-Verzicht erklärt hat und keinen Kreisliga-Platz wahrnimmt)

Die Kreisligisten auf den Plätzen 3 bis 10, plus der bessere KL-11. (17)

Die Kreis Ost-Verlierer der Relegation zu den Bezirksligen (1-2)

Die Direktaufsteiger aus den Kreisklassen (5)

Die Sieger der Relegation zu den Kreisligen (rechnerisch: 3-4) (festgelegt: 4)

Soll-Teilnehmerzahl 2026/27: 28 Vereine, möglichst zwei 14er-Ligen

Teilnehmerzahl 2026/27: 28-29 Vereine. Eine 15er-Kreisliga-Staffel, falls der West-Klub Spiel 7 in der Bezirksliga-Relegation gewinnt UND es kein Niederbayer in der Landesliga-Relegation schafft



Relegations-Szenario: Die Relegation zu den beiden Kreisligen im Fußballkreis Ost bestreiten die fünf Kreisklassen-Vizemeister, sowie die beiden Tabellen-12. der Kreisligen und der punktschwächere Tabellen-11. der beiden Ost-Kreisligen. Die acht Releganten spielen in zwei regionalen Vierergruppen um festgelegt vier freie Plätze.





Fall: SV Oberpolling: Der SV Oberpolling hat einen Kreisliga-Verzicht eingereicht. Aufgrund akuter Personalprobleme verzichtet der SVO - Direktabsteiger aus der Bezirksliga Ost - auf seinen Platz in der Kreisliga-Saison 2026/27 und will stattdessen als SG nur in der Kreisklasse antreten. Das bedeutet für die Relegation zu den Ost-Kreisligen einen zusätzlichen freien Platz! Bzw. führte dazu, dass der Modus festgelegt wurde, dass es in jedem Fall vier Teams via Kreisliga-Relegation schaffen.



Sonderfall - SpVgg Plattling - ab sofort für die Berechnung nicht mehr relevant: Die SpVgg Plattling kann als Kreis Ost-Verein in der Bezirksliga West noch in die Abstiegsrelegationszone rutschen. Das hätte bis zum Vorjahr Einfluss auf die Berechnung der freien Plätze gehabt. Da der BFV-Verbandstag aber am 09. Mai, die Möglichkeit der "kreisübergreifenden Einteilung" beschließen wird, und wir sowie der Bezirksspielleiter Richard Sedlmaier fix mit einer Zustimmung rechnen, wird der Bezirk Niederbayern künftig auch auf Kreisebene was die Einteilung der Teams betrifft, ganzheitlich betrachtet. Sprich: je nach Regionalität kann es ab der neuen Saison in Grenzfällen unabhängig von der eigenen Kreiszugehörigkeit dazu kommen, dass ein "Rand-Klub" in eine Kreisliga bzw. Kreisklasse des anderen Kreises eingeteilt werden kann. Wohl gemerkt: im absoluten Spezialfall.



Wie läuft die Relegation zu den Ost-Kreisligen (8. Spielklassenebene) ab?

(8 Mannschaften spielen um (festgelegt) 4 Plätze)

(sämtliche Partien werden auf neutralem Platz ausgetragen)

(exakte Auslosung und Gruppeneinteilung am Sonntag, den 17. Mai - ab 20 Uhr)





Releganten Kreisliga - Tabellen-12. (2): stehen noch nicht fest

Relegant Kreisliga - punktschwächerer Tabellen-11. (1): steht noch nicht fest

Releganten Kreisklasse (5): stehen noch nicht fest





Kreisliga-Relegation Ost - Region Straubing - 1. Runde:

(Termin: Samstag, 23. Mai - 14 oder 17 Uhr)

Spiel 1: Kreisklassen-Vize-Meister - 12. der Kreisliga Straubing

Spiel 2: Kreisklassen-Vize-Meister - Kreisklassen-Vize-Meister oder 11. der KL SR



Kreisliga-Relegation Ost - Region Passau- 1. Runde:

(Termin: Samstag, 23. Mai - 14 oder 17 Uhr)

Spiel 3: Kreisklassen-Vize-Meister - 12. der Kreisliga Passau

Spiel 4: Kreisklassen-Vize-Meister - Kreisklassen-Vize-Meister oder 11. der KL PA



Nur die vier Sieger der ersten Relegationsrunde lösen das Kreisliga-Ticket. Für die Verlierer gibt es keine weitere Chance.









Zu den Kreisklassen - Kreis Ost





Wer qualifiziert sich für die Kreisklassen-Saison 2026/27 im Kreis Ost?

Die Direktabsteiger aus den Kreisligen (4)

Die SG Oberpolling/Nammering, die anstelle eines Kreisliga-Platzes einen in der Kreisklasse wahrnimmt (1)

Die Kreisklassisten auf den Plätzen 3 bis 11 (45)

Die Verlierer der Aufstiegsrelegation zu den Kreisligen (4)

Die Direktaufsteiger aus den A-Klassen (10)

Die Sieger der Relegation zu den Kreisklassen (rechnerisch: 6) (festgelegt: 5)

Soll-Teilnehmerzahl 2026/27: 70 Vereine, fünf 14er-Ligen.

Errechnete Teilnehmerzahl 2026/27: 69 Vereine, trotzdem wird es fünf 14er-Ligen geben. Aufgrund der bevorstehenden Möglichkeit eine kreisübergreifenden Liga-Einteilung kann nun nämlich davon Gebrauch gemacht werden eine bisherige West-Kreisklassen-Mannschaft in den Osten einzuteilen. Dann wäre das Soll von 70 Teams wieder erfüllt.

Relegations-Szenario: Die 20 Releganten spielen in fünf regionalen 4er-Gruppen um fünf freie Plätze. Die Verlierer der ersten Relegationsrunde bekommen keine zweite Chance mehr.



Wie läuft die Relegation zu den Ost-Kreisklassen (9. Spielklassenebene) ab?

(20 Mannschaften spielen um 5 Plätze)

(sämtliche Partien werden auf neutralem Platz ausgetragen)

(exakte Auslosung und Gruppeneinteilung am Sonntag, den 17. Mai - ab 20 Uhr)



Releganten Kreisklasse (10): stehen noch nicht

Releganten A-Klasse (10): SV Wallerfing, DJK SV Leiblfing, Rest noch nicht fest





Kreisklassen-Relegation Ost - Gruppe Straubing - 1. Runde:

(ein Spiel am Mittwoch, 20. Mai, 19 Uhr - das andere am Donnerstag, 21. Mai, 19 Uhr)

Spiel 1: Vize-Meister A-Klasse vs. Kreisklassen-12./13. SR

Spiel 2: Vize-Meister A-Klasse vs. Kreisklassen-12./13. SR



Kreisklassen-Relegation Ost - Gruppe Deggendorf - 1. Runde:

(ein Spiel am Mittwoch, 20. Mai, 19 Uhr - das andere am Donnerstag, 21. Mai, 19 Uhr)

Spiel 3: Vize-Meister A-Klasse vs. Kreisklassen-12./13. DEG

Spiel 4: Vize-Meister A-Klasse vs. Kreisklassen-12./13. DEG



Kreisklassen-Relegation Ost - Gruppe Regen- 1. Runde:

(ein Spiel am Mittwoch, 20. Mai, 19 Uhr - das andere am Donnerstag, 21. Mai, 19 Uhr)

Spiel 5: Vize-Meister A-Klasse vs. Kreisklassen-12./13. REG

Spiel 6: Vize-Meister A-Klasse vs. Kreisklassen-12./13. REG



Kreisklassen-Relegation Ost - Gruppe Freyung/Passau - 1. Runde:

(ein Spiel am Mittwoch, 20. Mai, 19 Uhr - das andere am Donnerstag, 21. Mai, 19 Uhr)

Spiel 7: Vize-Meister A-Klasse vs. Kreisklassen-12./13. PA-FRG

Spiel 8: Vize-Meister A-Klasse vs. Kreisklassen-12./13. PA-FRG



Kreisklassen-Relegation Ost - Gruppe Pocking - 1. Runde:

(ein Spiel am Mittwoch, 20. Mai, 19 Uhr - das andere am Donnerstag, 21. Mai, 19 Uhr)

Spiel 9: Vize-Meister A-Klasse vs. Kreisklassen-12./13. PO

Spiel 10: Vize-Meister A-Klasse vs. Kreisklassen-12./13. PO



Die Verlierer der ersten Relegationsrunde zu den Ost-Kreisklassen spielen in der Saison 2025/26 in der A-Klasse. Nur für die Sieger besteht die Chance auf ein Kreisklassen-Ticket.









Kreisklassen-Relegation Ost - Gruppe Straubing - 2. Runde:

(Termin: Pfingstmontag, 25. Mai - 14 Uhr / 16 Uhr / 17 Uhr)

Spiel 11: Sieger Spiel 1 - Sieger Spiel 2



Kreisklassen-Relegation Ost - Gruppe Deggendorf - 2. Runde:

(Termin: Pfingstmontag, 25. Mai - 14 Uhr / 16 Uhr / 17 Uhr)

Spiel 12: Sieger Spiel 3 - Sieger Spiel 4



Kreisklassen-Relegation Ost - Gruppe Regen - 2. Runde:

(Termin: Pfingstmontag, 25. Mai - 14 Uhr / 16 Uhr / 17 Uhr)

Spiel 13: Sieger Spiel 5 - Sieger Spiel 6



Kreisklassen-Relegation Ost - Gruppe Freyung/Passau - 2. Runde:

(Termin: Pfingstmontag, 25. Mai - 14 Uhr / 16 Uhr / 17 Uhr)

Spiel 14: Sieger Spiel 7 - Sieger Spiel 8



Kreisklassen-Relegation Ost - Gruppe Pocking - 2. Runde:

(Termin: Pfingstmontag, 25. Mai - 14 Uhr / 16 Uhr / 17 Uhr)

Spiel 15: Sieger Spiel 9 - Sieger Spiel 10



Die fünf Zweitrunden-Sieger zu den Ost-Kreisklassen spielen in der Saison 2026/27 in der Kreisklasse, die fünf Verlierer spielen in der A-Klasse. Es folgen keine weiteren Runden.









Relegation Fußballkreis West



Sämtliche Relegationspartien werden am Sonntag, den 17. Mai, ab 20 Uhr ausgelost - FuPa berichtet live. Spielorte werden erst nach der Relegationsauslosung festgelegt und im Artikel sofort eingepflegt. Sämtliche Relegationspartien werden auf neutralem Platz (ohne Hin- und Rückspiel) ausgetragen.

Zu den Kreisligen - Kreis West

Wer qualifiziert sich für die Kreisliga-Saison 2026/27 im Kreis West?

Die Kreis West-Direktabsteiger aus den Bezirksligen (2)

Die Kreisligisten auf den Plätzen 3 bis 10 (16)

Die Kreis West-Verlierer der Aufstiegsrelegation zu den Bezirksligen (1-2)

Die Direktaufsteiger aus den Kreisklassen (4)

Die Sieger der Relegation zu den Kreisligen (4-5)

Teilnehmerzahl 2026/27: 28 Vereine, zwei 14er-Ligen



Relegations-Szenario: Die acht Releganten spielen in zwei regionalen Vierergruppen um die freien Plätze.

Vier freie Plätze via West-Kreisliga-Relegation gibt's mindestens, da in diesem Jahr die niederbayerische Abstiegssituation aus der Landesliga äußerst günstig ist.

Fünf freie Plätze werden nur dann ausgespielt, wenn in der Bezirksliga-Relegation sechs Plätze frei werden, sprich: eines der Niederbayern-Teams den Aufstieg via Landesliga-Relegation schafft. (Fünf Plätze wären im Westen auch frei geworden, wenn der West-Klub Spiel 7 zur Bezirksliga gewonnen hätte. Für diesen Fall haben die Verbands-Verantwortlichen aber entschieden, dass nicht im Osten drei Kreisliga-Plätze und im Westen fünf Plätze frei werden, sondern in beiden Kreisen je 4 Plätze.)



Sonderfall - SpVgg Plattling - ab sofort für die Berechnung nicht mehr relevant: Die SpVgg Plattling kann als Kreis Ost-Verein in der Bezirksliga West noch in die Abstiegsrelegationszone rutschen. Das hätte bis zum Vorjahr Einfluss auf die Berechnung der freien Plätze gehabt. Da der BFV-Verbandstag aber am 09. Mai, die Möglichkeit der "kreisübergreifenden Einteilung" beschließen wird, und wir sowie der Bezirksspielleiter Richard Sedlmaier fix mit einer Zustimmung rechnen, wird der Bezirk Niederbayern künftig auch auf Kreisebene was die Einteilung der Teams betrifft, ganzheitlich betrachtet. Sprich: je nach Regionalität kann es ab der neuen Saison in Grenzfällen unabhängig von der eigenen Kreiszugehörigkeit dazu kommen, dass ein "Rand-Klub" in eine Kreisliga bzw. Kreisklasse des anderen Kreises eingeteilt werden kann. Wohl gemerkt: im absoluten Spezialfall.





Wie läuft die Relegation zu den West-Kreisligen (8. Spielklassenebene) ab?

(8 Mannschaften spielen um 4 oder 5 Plätze)

(sämtliche Partien werden auf neutralem Platz ausgetragen)

(exakte Auslosung und Gruppeneinteilung am Sonntag, den 17. Mai - ab 20 Uhr)





Releganten Kreisliga (4): stehen noch nicht fest

Releganten Kreisklasse (4): SV Eintracht Oberdietfurt, Rest steht noch nicht fest





Kreisliga-Relegation West - Gruppe Kelheim-Landshut - 1. Runde:

(Termin: Samstag, 23. Mai - 14 Uhr oder 17 Uhr)

Spiel 1: Vize-Meister Kreisklasse - 11/12. der Kreisliga Donau-Laaber

Spiel 2: Vize-Meister Kreisklasse - 11./12. der Kreisliga Donau-Laaber



Kreisliga-Relegation West - Gruppe Dingolfing-Pfarrkirchen - 1. Runde:

(Termin: Samstag, 23. Mai - 14 Uhr oder 17 Uhr)

Spiel 4: Vize-Meister Kreisklasse - 11./12. der Kreisliga Isar-Rott

Spiel 5: Vize-Meister Kreisklasse - 11./12. der Kreisliga Isar-Rott



Die vier Erstrunden-Sieger sind direkt für die Kreisliga-Saison 2026/27 qualifiziert. Für die vier Erstrunden-Verlierer besteht nur dann eine Chance auf einen weiteren freien Platz, wenn sich ein Niederbayern-Vertreter in der Landesliga-Relegation durchsetzt.







Kreisliga-Relegation West - Gruppe Kelheim-Landshut - 2. Runde - falls nötig:

(Termin: abhängig von der Landesliga-Relegation. Wenn zu dem Zeitpunkt bereits sicher ist, dass ein fünfter Platz frei wird, dann am Mittwoch, 27. Mai)

Spiel 3: Verlierer Spiel 1 - Verlierer Spiel 2



Kreisliga-Relegation West - Gruppe Dingolfing-Pfarrkirchen - 2. Runde - falls nötig:

(Termin: abhängig von der Landesliga-Relegation. Wenn zu dem Zeitpunkt bereits sicher ist, dass ein fünfter Platz frei wird, dann am Mittwoch, 27. Mai)

Spiel 6: Verlierer Spiel 4 - Verlierer Spiel 5



Runde zwei wird nur dann angesetzt, wenn auch wirklich ein fünfter Platz frei wird. Das kann sich bereits am Samstag, den 23. Mai, entscheiden (nach Landesliga-Runde 1). Im blödesten Fall aber auch erst am Samstag, den 30. Mai (nach Landesliga-Runde 2). Nur in diesem Fall spielen die beiden Sieger der zweiten Relegationsrunde in Runde 3 einen zusätzlichen freien Platz aus.







Kreisliga-Relegation West - 3. Runde - falls nötig:

(Termin: abhängig von der Landesliga-Relegation, vorerst geplant für Samstag, 30. Mai)

Spiel 7: Sieger Spiel 3 - Sieger Spiel 6



Der Sieger von Spiel 7 ist im Falle von fünf freien Plätzen gemeinsam mit den Siegern der Spiele 1 bis 4 für die Kreisliga-Saison 2026/27 qualifiziert. Ansonsten werden Runde 2 und 3 erst gar nicht ausgetragen.









Zu den Kreisklassen - Kreis West







Wer qualifiziert sich für die Kreisklassen-Saison 2026/27 im Kreis West?

Die Direktabsteiger aus den Kreisligen (4)

Die Kreisklassisten auf den Plätzen 3 bis 10 (32)

Die Verlierer der Aufstiegsrelegation zu den Kreisligen (3-4)

Die Direktaufsteiger aus den A-Klassen (7)

Die Sieger der Relegation zu den Kreisklassen (10-11)

Soll-Teilnehmerzahl 2026/27: 57 Vereine, weil die Ost-Kreisklassen mit bereits sicher 69 Teams um ein Team unterbesetzt sein werden. Sodass ingesamt 126 niederbayerische Kreisklassenteams erreicht werden. Ziel sind insgesamt neun 14er-Ligen (in Kreis Ost plus Kreis West), was dank der kreisübergreifenden Ligaeinteilung in der Saison 26/27 auch erreicht wird.



Relegations-Szenario: Die 16 Releganten spielen in vier regionalen Vierergruppen um die freien Plätze, darunter der punktbeste Tabellen-13. der vier Kreisklassen. Er komplettiert das Teilnehmerfeld, weil es auch 2025/26 nur sieben A-Klassen gibt, und um auf die Teilnehmerzahl von 16 Teams zu kommen. Weil sich die Landesliga-Abstiegssituation in diesem Jahr äußerst günstig erweisen könnte, sind diesmal womöglich deutlich mehr freie Plätze möglich, auch über die West-Kreisklassen-Relegation.

Sogar möglich: elf freie Plätze! Und zwar nur dann, wenn ein Niederbayer die Landesliga-Relegation in zwei Runden übersteht. Da es ansonsten auf zehn freie Plätze hinausläuft, bedeutet das: die Erstrunden-Sieger sind direkt durch! Und auch eine Niederlage in Runde eins bedeutet noch nicht das endgültige Aus, wenngleich der Weg in diesem Fall natürlich steinig wird.





Wie läuft die Relegation zu den West-Kreisklassen (9. Spielklassenebene) ab?

(16 Mannschaften spielen um 10 oder 11 Plätze)

(sämtliche Partien werden auf neutralem Platz ausgetragen)

(exakte Auslosung und Gruppeneinteilung am Sonntag, den 17. Mai - ab 20 Uhr)



Releganten Kreisklasse (8): stehen noch nicht fest

Der punktbeste KK-13. (1): steht noch nicht fest

Releganten A-Klasse (7): SpVgg Kapfelberg, Rest steht noch nicht fest





Kreisklassen-Relegation West - Gruppe Kelheim - 1. Runde:

(ein Spiel am Mittwoch, 20. Mai, 18 Uhr - das andere am Donnerstag, 21. Mai, 18 Uhr)

Spiel 1: A-Klassen-Vizemeister - Kreisklassen-11./12. oder bester 13.

Spiel 2: A-Klassen-Vizemeister - Kreisklassen-11./12. oder bester 13.



Kreisklassen-Relegation West - Gruppe Landshut - 1. Runde:

(ein Spiel am Mittwoch, 20. Mai, 18 Uhr - das andere am Donnerstag, 21. Mai, 18 Uhr)

Spiel 3: A-Klassen-Vizemeister - Kreisklassen-11./12. oder bester 13.

Spiel 4: A-Klassen-Vizemeister - Kreisklassen-11./12. oder bester 13.



Kreisklassen-Relegation West - Gruppe Dingolfing - 1. Runde:

(ein Spiel am Mittwoch, 20. Mai, 18 Uhr - das andere am Donnerstag, 21. Mai, 18 Uhr)

Spiel 5: A-Klassen-Vizemeister - Kreisklassen-11./12. oder bester 13.

Spiel 6: A-Klassen-Vizemeister - Kreisklassen-11./12. oder bester 13.



Kreisklassen-Relegation West - Gruppe Pfarrkirchen - 1. Runde:

(ein Spiel am Mittwoch, 20. Mai, 18 Uhr - das andere am Donnerstag, 21. Mai, 18 Uhr)

Spiel 7: A-Klassen-Vizemeister - Kreisklassen-11./12. oder bester 13.

Spiel 8: A-Klassen-Vizemeister - Kreisklassen-11./12. oder bester 13.



Die acht Sieger der ersten Relegationsrunde zu den West-Kreisklassen sind direkt für die Kreisklassen-Saison 2026/27 qualifiziert. Die Verlierer spielen zwei oder maximal drei weitere freie Plätze aus.







Kreisklassen-Relegation West - Gruppe Kelheim - 2. Runde:

(Termin: Pfingstsonntag, 24. Mai - 14 Uhr oder 17 Uhr)

Spiel 9: Verlierer Spiel 1 - Verlierer Spiel 2



Kreisklassen-Relegation West - Gruppe Landshut - 2. Runde:

(Termin: Pfingstsonntag, 24. Mai - 14 Uhr oder 17 Uhr)

Spiel 10: Verlierer Spiel 3 - Verlierer Spiel 4



Kreisklassen-Relegation West - Gruppe Dingolfing - 2. Runde:

(Termin: Pfingstsonntag, 24. Mai - 14 Uhr oder 17 Uhr)

Spiel 11: Verlierer Spiel 5 - Verlierer Spiel 6



Kreisklassen-Relegation West - Gruppe Pfarrkirchen - 2. Runde:

(Termin: Pfingstsonntag, 24. Mai - 14 Uhr oder 17 Uhr)

Spiel 12: Verlierer Spiel 7 - Verlierer Spiel 8



Nur die vier Zweitrunden-Sieger bleiben weiter im Rennen um ein Kreisklassen-Ticket. Die vier Zweitrunden-Verlierer sind ausgeschieden und spielen in der A-Klasse.







Kreisklassen-Relegation West - 3. Runde:

(Termin: Donnerstag, 28. Mai - 18 Uhr)

Spiel 13: Sieger Spiel 9 - Sieger Spiel 10

Spiel 14: Sieger Spiel 11 - Sieger Spiel 12



Die beiden Drittrunden-Sieger qualifizieren sich neben den Siegern der Spiele 1 bis 8 ebenfalls für die Kreisklasse. Falls elf Plätze via West-Kreisklassen-Relegation frei werden, weil ein Niederbayer sich in der Landesliga-Relegation (in zwei Runden) durchsetzt, spielen die beiden Drittrundenverlierer einen letzten freien Platz aus, ansonsten wird Runde 4 nicht ausgetragen.







Kreisklassen-Relegation West - 4. Runde - falls nötig:

(Termin: geplant für Sonntag, 31. Mai - abhängig von der Landesliga-Relegation ggf. erst später)

Spiel 15: Verlierer Spiel 13 - Verlierer Spiel 14



Bei elf freien Plätzen qualifiziert sich zusätzlich der Sieger von Spiel 15 für die Kreisklassen-Saison 2026/27. Werden zehn Plätze frei, wird Runde 4 nicht angesetzt.