 2026-07-30T07:56:49.385Z

Allgemeines

So läuft die letzte Testspielwoche der Oberligisten

In einer Woche wird es wieder ernst.

von red · Heute, 14:25 Uhr · 0 Leser
Das erste Oberliga-Duell der Spielzeit 2026/27 findet im Westfalenpokal zwischen Gievenbeck und Hiltrup statt.
Das erste Oberliga-Duell der Spielzeit 2026/27 findet im Westfalenpokal zwischen Gievenbeck und Hiltrup statt. – Foto: Sascha Drenth

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Das sind die Generalproben der Oberligisten vor dem baldigen Meisterschaftsauftakt. Vielfach stehen auch erste Pflichtspiele im Pokal auf dem Programm!

Di., 28.07.2026, 19:30 Uhr
FC Marl
FC MarlFC Marl
SpVgg Erkenschwick
SpVgg ErkenschwickSpVgg Erkenschwick
4
n.E.
3
Abpfiff
FC Marl - SpVgg Erkenschwick (Westfalenpokal)

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
SpVgg Erkenschwick
SpVgg ErkenschwickSpVgg Erkenschwick
15:00live
KFC Uerdingen (OL) - SpVgg Erkenschwick

Gestern, 19:15 Uhr
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
DJK TuS Hordel
DJK TuS HordelDJK TuS Hordel
2
3
Abpfiff
SpVg Schonnebeck (OL) - DJK TuS Hordel

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
SV Westrich
SV WestrichSV Westrich
DJK TuS Hordel
DJK TuS HordelDJK TuS Hordel
15:00
SV Westrich (LL) - DJK TuS Hordel (Westfalenpokal)

Heute, 19:00 Uhr
SV SW Lembeck
SV SW LembeckSV SW Lembeck
ASC 09 Dortmund
ASC 09 DortmundASC 09 Dortmund
19:00
SV SW Lembeck (LL) - ASC 09 Dortmund

Mi., 05.08.2026, 19:00 Uhr
ASC 09 Dortmund
ASC 09 DortmundASC 09 Dortmund
Westfalia Rhynern
Westfalia RhynernWestfalia Rhynern
19:00live
ASC 09 Dortmund - Westfalia Rhynern (RL) (Westfalenpokal)

Morgen, 14:00 Uhr
Holzwickeder SC
Holzwickeder SCHolzwickeder SC
Victoria Clarholz
Victoria ClarholzVictoria Clarholz
14:00
Holzwickeder SC (WL) - Victoria Clarholz (Westfalenpokal)

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
SVKT 07 Minden
SVKT 07 MindenSVKT 07 Minden
SV Lippstadt 08
SV Lippstadt 08SV Lippstadt 08
15:00
SVKT 07 Minden (LL) - SV Lippstadt 08 (Westfalenpokal)

Mo., 03.08.2026, 19:00 Uhr
SV Lippstadt 08
SV Lippstadt 08SV Lippstadt 08
Hövelhofer SV
Hövelhofer SVHövelhofer SV
19:00
SV Lippstadt 08 - Hövelhofer SV (LL)

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
TBV Lemgo
TBV LemgoTBV Lemgo
SC RW Maaslingen
SC RW MaaslingenSC RW Maaslingen
15:00
TBV Lemgo (LL) - SC RW Maaslingen

Gestern, 19:00 Uhr
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
TuS Ennepetal
TuS EnnepetalTuS Ennepetal
5
1
Abpfiff
ETB SW Essen (OL) - TuS Ennepetal

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
TuS Ennepetal
TuS EnnepetalTuS Ennepetal
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
15:00
TuS Ennepetal - 1. Spvg Solingen-Wald (LL)

Mi., 29.07.2026, 19:30 Uhr
SV Schermbeck
SV SchermbeckSV Schermbeck
SV Vestia Disteln
SV Vestia DistelnSV Vestia Disteln
1
1
Abpfiff
SV Schermbeck - SV Vestia Disteln (WL)

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
SV Schermbeck
SV SchermbeckSV Schermbeck
15:00live
Ratingen 04/19 (OL) - SV Schermbeck

Morgen, 16:00 Uhr
SpVgg Vreden
SpVgg VredenSpVgg Vreden
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
16:00
SpVgg Vreden - BW Dingden (OL)

Di., 04.08.2026, 19:00 Uhr
Westfalia Kinderhaus
Westfalia KinderhausWestfalia Kinderhaus
SC Peckeloh
SC PeckelohSC Peckeloh
19:00
Westfalia Kinderhaus - SC Peckeloh (WL)

Morgen, 15:00 Uhr
Rot-Weiß Hünsborn
Rot-Weiß HünsbornRW Hünsborn
SpVgg Horsthausen
SpVgg HorsthausenSpVgg Horsthausen
15:00
RW Hünsborn (LL) - SpVgg Horsthausen (Westfalenpokal)

So., 02.08.2026, 15:30 Uhr
SpVgg Horsthausen
SpVgg HorsthausenSpVgg Horsthausen
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
15:30
SpVgg Horsthausen - SpVg Schonnebeck (OL)

Morgen, 15:00 Uhr
SC Preußen Münster
SC Preußen MünsterSC Preußen Münster II
SC Victoria
SC VictoriaSC Victoria
15:00
SC Preußen Münster II - SC Victoria Hamburg (OL)

Morgen, 14:00 Uhr
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppertaler SV
DSC Arminia Bielefeld
DSC Arminia BielefeldDSC Arminia Bielefeld II
14:00
Wuppertaler SV (OL) - DSC Arminia Bielefeld II

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
SV Rödinghausen
SV RödinghausenSV Rödinghausen II
SC Verl
SC VerlSC Verl II
15:00
SV Rödinghausen II (WL) - SC Verl II

Di., 28.07.2026, 19:30 Uhr
TSG Sprockhövel
TSG SprockhövelTSG Sprockhövel
TSG Sprockhövel
TSG SprockhövelSprockhövel II
5
2
Abpfiff
TSG Sprockhövel - TSG Sprockhövel II (BL)

Morgen, 14:15 Uhr
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
TSG Sprockhövel
TSG SprockhövelTSG Sprockhövel
14:15
SF Baumberg (OL) - TSG Sprockhövel

Mi., 29.07.2026, 19:15 Uhr
Eintracht Rheine
Eintracht RheineEintracht Rheine
SC Melle 03
SC Melle 03SC Melle 03
2
1
Abpfiff
+Video
Eintracht Rheine - SC Melle 03 (LL)

Mo., 03.08.2026, 19:00 Uhr
SpVg Emsdetten 05
SpVg Emsdetten 05SpVg Emsdetten 05
Eintracht Rheine
Eintracht RheineEintracht Rheine
19:00
SpVg Emsdetten (LL) - Eintracht Rheine

Di., 28.07.2026, 19:00 Uhr
1. FC Gievenbeck
1. FC Gievenbeck1. FC Gievenbeck
SC Peckeloh
SC PeckelohSC Peckeloh
5
1
Abpfiff
1. FC Gievenbeck - SC Peckeloh (WL)

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
1. FC Gievenbeck
1. FC Gievenbeck1. FC Gievenbeck
TuS Hiltrup
TuS HiltrupTuS Hiltrup
15:00live
1. FC Gievenbeck - TuS Hiltrup (OL) (Westfalenpokal)

Mo., 03.08.2026, 19:00 Uhr
Borussia Münster
Borussia MünsterBorussia Münster
1. FC Gievenbeck
1. FC Gievenbeck1. FC Gievenbeck
19:00
Borussia Münster (BL) - 1. FC Gievenbeck