So läuft die letzte Testspielwoche der Oberligisten

Di., 28.07.2026, 19:30 Uhr
FC Marl - SpVgg Erkenschwick (Westfalenpokal)
So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
KFC Uerdingen (OL) - SpVgg Erkenschwick
SpVg Schonnebeck (OL) - DJK TuS Hordel
So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
SV Westrich (LL) - DJK TuS Hordel (Westfalenpokal)
SV SW Lembeck (LL) - ASC 09 Dortmund
Mi., 05.08.2026, 19:00 Uhr
ASC 09 Dortmund - Westfalia Rhynern (RL) (Westfalenpokal)
Holzwickeder SC (WL) - Victoria Clarholz (Westfalenpokal)
So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
SVKT 07 Minden (LL) - SV Lippstadt 08 (Westfalenpokal)
Mo., 03.08.2026, 19:00 Uhr
SV Lippstadt 08 - Hövelhofer SV (LL)
So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
TBV Lemgo (LL) - SC RW Maaslingen
ETB SW Essen (OL) - TuS Ennepetal
So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
TuS Ennepetal - 1. Spvg Solingen-Wald (LL)
Mi., 29.07.2026, 19:30 Uhr
SV Schermbeck - SV Vestia Disteln (WL)
So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
Ratingen 04/19 (OL) - SV Schermbeck
SpVgg Vreden - BW Dingden (OL)
Di., 04.08.2026, 19:00 Uhr
Westfalia Kinderhaus - SC Peckeloh (WL)
RW Hünsborn (LL) - SpVgg Horsthausen (Westfalenpokal)
So., 02.08.2026, 15:30 Uhr
SpVgg Horsthausen - SpVg Schonnebeck (OL)
SC Preußen Münster II - SC Victoria Hamburg (OL)
Wuppertaler SV (OL) - DSC Arminia Bielefeld II
So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
SV Rödinghausen II (WL) - SC Verl II
Di., 28.07.2026, 19:30 Uhr
TSG Sprockhövel - TSG Sprockhövel II (BL)
SF Baumberg (OL) - TSG Sprockhövel
Mi., 29.07.2026, 19:15 Uhr
Eintracht Rheine - SC Melle 03 (LL)
Mo., 03.08.2026, 19:00 Uhr
SpVg Emsdetten (LL) - Eintracht Rheine
Di., 28.07.2026, 19:00 Uhr
1. FC Gievenbeck - SC Peckeloh (WL)
So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
1. FC Gievenbeck - TuS Hiltrup (OL) (Westfalenpokal)
Mo., 03.08.2026, 19:00 Uhr
Borussia Münster (BL) - 1. FC Gievenbeck