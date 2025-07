So läuft die kommende Saison in Wiesbaden

SKV Sar Gebirge möchte "in der Liga ankommen"

Wie auch in der vergangenen Saison werden im Wiesbadener Kreis fünf Ligen organisiert, mit der Kreisliga D als unterste Klasse. In dieser werden mit dem SV Italia II, FC Maroc II und dem neu gegründeten SKV Sar Gebirge drei neue Mannschaften an den Start gehen. Der SKV Sar Gebirge wird auf dem freien Sportplatz des TuS Dotzheim, welcher in dieser Saison keine Mannschaft stellen wird, sowohl trainieren als auch spielen. Trainiert wird der SKV von Arben Redzepi, aus den eigenen Reihen. "Leider hat uns unser geplanter Trainer kurzfristig abgesagt, wodurch wir dann auf eine interne Lösung zurückgreifen mussten", berichtet Mehmed Murtovi, Vorsitzender des SKV Sar Gebirge. "Wir wissen nicht, was uns erwartet und wollen erst einmal in der Liga ankommen und eine gute Rolle spielen. Alles andere wäre für das erste Jahr zu viel", erläutert Murtovi die Ziele des neu gegründeten D-Ligisten.