So läuft die Kaderplanung beim SV Budberg

Moritz Paul bleibt beim SV Budberg. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Der SV Budberg ist in Sachen Kaderplanung für die kommende Saison schon weit fortgeschritten. Pünktlich zum Rückrundenstart mit dem Heimspiel im Derby gegen den 1. FC Lintfort kann der Landesligist bereits 17 feste Zusagen vermelden. Ein Spieler hat angekündigt, den Verein verlassen zu wollen. Zudem ist die Zukunft von Top-Torjäger Moritz Paul geklärt. 14 Personalien sind noch offen.

Cheftrainer Tim Wilke hatte in den vergangenen Wochen alle Hände voll zu tun. Mitten in der Wintervorbereitung führte der 50-Jährige gemeinsam mit seinen Assistenten Matthias Prinz und André Schulte die jährlichen Spielergespräche – mit einem klaren Ziel: Kontinuität bewahren, Entwicklung ermöglichen und das eingespielte Team sinnvoll ergänzen. Fix ist bereits jetzt: Der Großteil der Mannschaft bleibt auch in der Saison 2026/27 zusammen.

Diese 14 Spieler haben zugesagt

Aktuell liegen 14 Zusagen aus dem bestehenden 26-Mann-Aufgebot vor: Marc Anders, Fynn Eckhardt, Ole Egging, Kapitän Jan-Luca Häselhoff, Alessandro Hochbaum, Malte Kluge, Florian Mordt, Oliver Nowak, Laurin Severith, Niklas Ueberfeld, Jeremy Umberg, Benedict Vana, Felix Weyhofen und Moritz Paul bleiben an Bord. Hinzu kommen Patrick Reitemeier aus der zweiten Mannschaft sowie Nando Strauch und Torhüter Laurenz Dubisz aus der A-Jugend. Bei drei weiteren Kandidaten aus dem Unterbau wurde von beiden Seiten jeweils noch um Bedenkzeit gebeten.

Positive Nachrichten gibt es auch aus dem Lazarett: Benedict Vana steht nach seiner schweren Armverletzung aus dem Oktober wieder im Mannschaftstraining – aktuell allerdings noch ohne Vollkontakt in Spielformen. Ein Comeback wird für Ende März angepeilt. Nach mehreren Nachuntersuchungen zeigen sich alle Beteiligten zufrieden mit dem schnellen Heilungsverlauf des zentralen Mittelfeldspielers.

Weiter Geduld aufbringen muss hingegen Jamie van de Loo, der seit seinem Wechsel aus Kleve im Sommer noch immer ohne Pflichtspieleinsatz für den SVB ist. Die Nachwirkungen seiner langwierigen Knieverletzung bremsen ihn weiterhin aus. Nach einem Therapiewechsel arbeitet der Offensivmann vor allem individuell im Fitnessbereich. Eine kurzfristige Rückkehr ins Balltraining ist derzeit nicht absehbar. „Er gibt sich Mühe und ist positiver Dinge“, sagt Wilke. Seine sportliche Zukunft hängt maßgeblich vom weiteren Genesungsverlauf ab.

Mit den A-Jugend-Neuzugängen Fynn Jansen, Finn Berg und Luis Weyhofen wurde sich nach geringer Spielzeit in der Hinrunde gemeinschaftlich darauf verständigt, die Entwicklung im neuen Jahr weiter abzuwarten. Ein Gang in die Reserve, die noch um den Aufstieg in die Bezirksliga kämpft, ist nicht ausgeschlossen – ebenso wie bei Lennart Severith und Devin Warnke. Der erfahrene Innenverteidiger hat immer wieder mit Verletzungen und seinem Schichtdienst bei der Feuerwehr zu kämpfen.

Zukunft von drei Spielern absolut offen

Ein Fragezeichen steht noch hinter drei Schlüsselspielern: Tim Beerenberg, langjähriger Kapitän und dienstältester Akteur mit 14 Jahren in der ersten Mannschaft, wägt Aufwand und Ertrag im Hinblick auf sein Alter und seinen nächsten beruflichen Schritt ab. Routinier Mike Terfloth plagen seit längerem Knöchelprobleme am Fuß. „Er hinterfragt seine Schmerzen oft, hat im Moment aber wieder eine gute Phase. Für ihn wird es entweder Budberg oder das Karriereende“, so Wilke.

Leistungsträger Lennart Hahn steht zwischen Studium, Arbeit und Fußball vor einer persönlichen Weichenstellung. „Ich würde alle drei super gerne halten“, betont der Trainer und zeigt sich zuversichtlich. Offen ist die Zukunft auch noch von Simon Kömpel. Er ist durch die starken Leistungen von Ueberfeld und Mordt auf der Rechtsverteidigerposition ins Hintertreffen geraten. Kömpel wohnt in Essen und arbeitet mittlerweile als Lehrer an einer Gesamtschule. Zum Sommer aufhören wird auf jeden fall Ersatzkeeper Lorenz Delgado, der sich auf sein Studium an der Sporthochschule Köln konzentriert und seinen Lebensmittelpunkt verlagert.

Das Thema Neuzugänge gestaltet sich derweil an der Rheinkamper Straße weiterhin schwierig. „Wir merken in jedem Transferfenster, dass wir auf keinem Zettel stehen, obwohl wir sportlich attraktiv sind“, sagt Coach Wilke selbstbewusst. Trotz dreimal Tabellenrang vier in Serie seien die Prioritäten und Sichtweisen vieler Spieler andere. Umso wichtiger: Charakter, Kameradschaft und die Bereitschaft, in Budberg zu reifen. Im Blick sind daher immer wieder junge Talente mit einem Bezug zum Verein. Der Kontakt zu einem ambitionierten U19-Spieler besteht, spruchreif ist jedoch noch nichts.

Spätestens Anfang März soll das Kaderbild dann nahezu komplett sein. Wilke zieht nach den bisherigen Entscheidungsfindungen ein positives Zwischenfazit: „Ich bin super zufrieden. Dass viele Stammspieler trotz zahlreicher Offerten bleiben wollen, ist jedes Jahr ein riesiger Gewinn – für unsere Arbeit und für den Zusammenhalt der Jungs, die sich auch gegenseitig überzeugen.“

Parallel treibt der Coach seine persönliche Weiterentwicklung voran und strebt an der Sportschule die nächste Trainer-Lizenzstufe an. Beim SV Budberg soll der eingeschlagene Weg mit Ruhe, Überzeugung und Teamgeist konsequent fortgesetzt werden.