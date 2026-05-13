So läuft die Bezirksliga-Relegation in Oberfranken 2026 Spielmodus, Termine und Modus +++ Erste Infos zur Bezirksliga-Relegation in Oberfranken von Boris Manz · Heute, 11:25 Uhr · 0 Leser

Entscheidend für die Bezirksliga-Relegation: Der 1. FC Lichtenfels droht in der Landesliga der Abstieg über die Relegation. – Foto: Andreas Roith

Die Bezirksligen und Kreisligen in Oberfranken stehen unmittelbar vor dem Saisonfinale. Alle Infos zum Modus, den Spieltage und der Terminierung der Relegation zur Bezirksliga.

Die Bezirksligen in Oberfranken sollen in der Saison 2026/27 wieder aus 16 Teams bestehen, die wieder regional in Nord- und Süd-Staffel eingeteilt werden. In der West-Staffel gibt es in dieser Saison drei feste Absteiger. In der Ost-Staffel hat zudem ein Team seinen Ligaverzicht erklärt und steigt direkt in die Kreisklasse ab. Die beiden Bezirksliga-Meister steigen direkt in die Landesliga auf. Wer qualifiziert sich für die Bezirksliga-Saison 2026/27 in Oberfranken? Sollstärke: 32 Vereine aus Oberfranken.

Alle Teams aus der Bezirksliga Oberfranken Ost von Platz drei bis 13. (10)

Alle Teams aus der Bezirksliga Oberfranken West von Platz drei bis 13. (Achtung: Da Strullendorf auf den Bezirksliga-Startplatz verzichtet, rücken alle Vereine darunter einen Platz nach vorne) (10)

Die sechs Meister der Kreisligen in Oberfranken (6)

Die direkten Landesliga-Absteiger aus Oberfranken: FC Vorwärts Röslau (1)

Die unterlegenen Vereine der Landesliga-Relegation aus Oberfranken: Die Bezirksliga-Vize-Meister könnten den Sprung in die Landesliga verpassen. Aus Oberfranken droht nur Lichtenfels über die Relegation, in die Bezirksliga abzusteigen. (0-3)

Die Sieger der Bezirksliga-Relegation: Die Kreisliga-Vize-Meister spielen mit den Tabellen 13. und 14. der Bezirksligen Oberfranken um mindestens einen Startplatz. (2+) Wer tritt in der Bezirksliga-Relegation 2026 in Oberfranken an? Die Mannschaften auf den Tabellenplätzen 13 und 14 beider Bezirksligen müssen in die Relegation um den Klassenerhalt.

Die Vize-Meister aus den sechs oberfränkischen Kreisligen. Der Modus und die freien Plätze Die Releganten aus der Bezirksliga West spielen mit den Vizemeistern der zugeordneten Kreisligen um die freien Plätze im Westen

Die Kreisligen werden zunächst in regionale Gruppen West und Ost aufgeteilt.

Gruppe West: Platz 13 und 14 der Bezirksliga West Relegant aus Kreisliga Bamberg Relegant aus Kreisliga Coburg 1 und 2

Gruppe Ost: Platz 13 und 14 der Bezirksliga Ost Relegant aus Kreisliga Bayreuth-Kulmbach Relegant aus Kreisliga Hof-Tirschenreuth-Wunsiedel 1 und 2

Beide regionalen Gruppen spielen um mindestens einen Startplatz und bleiben über die gesamte Relegation getrennt. Wann findet die Relegation zur Bezirksliga in Oberfranken statt? Runde 1 (20. Mai oder 21. Mai 2026 um 18:15 Uhr auf neutralem Platz): West: Spiel 1: Bezirksliga-14. gegen Kreisliga-Relegant Spiel 2: Kreisliga-Relegant gegen Kreisliga-Relegant Ost: Spiel 3: Bezirksliga-14. gegen Kreisliga-Relegant Spiel 4: Kreisliga-Relegant gegen Kreisliga-Relegant

Runde 2 (25. Mai 2025 um 18 Uhr, Heimrecht per Losentscheid): West: Spiel 5: Sieger Spiel 1 gegen Sieger Spiel 2 Ost: Spiel 6: Sieger Spiel 3 gegen Spieger Spiel 4

Runde 3 (29. Mai 2025 um 18:15 Uhr, Heimrecht für Bezirksliga-13., wenn Sieger Spiel 5 Heimrecht hatte): West: Spiel 7: Bezirksliga-13. gegen Sieger Spiel 5 Ost: Spiel 8: Bezirksliga-13. gegen Sieger Spiel 6

Die Sieger von Spiel 7 und 8 spielen in der Saison 2026/27 in der Bezirksliga Oberfranken.

Wichtige Hinweise zur Bezirksliga-Relegation in Oberfranken Wichtig: Die genauen Paarungen und die Durchführung werden erst am Sonntag, dem 17. Mai um 17 Uhr, auf der Relegationsbesprechung im Gasthof Opel in Himmelkron bestimmt. Bei Unterschreiten der Sollzahl der Bezirksligen – abhängig von der Landesliga-Relegation – können weitere Mannschaften aus der Relegation Bezirksliga-Startplätze erhalten.