So läuft die Bezirksliga-Relegation in Mittelfranken 2026 Sechs Kreisliga-Vize-Meister und sechs Bezirksligisten spielen zunächst um vier Plätze von Boris Manz · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sportfoto Zink / Melanie Zink

In Mittelfranken wird der Kampf um die begehrten Plätze in der Bezirksliga (Nord und Süd) auch 2026 wieder in einem K.-o.-System auf neutralen Plätzen ausgetragen. Die ersten Infos über den Modus, die Spieltage und der Zeitplan.

Die Bezirksligen in Mittelfranken sollen auch in der Saison 2026/27 jeweils aus 16 Teams bestehen, die wieder regional in Nord- und Süd-Staffel eingeteilt werden. Wer qualifiziert sich für die Bezirksliga-Saison 2026/27 in Mittelfranken? Die gesetzten Bezirksliga-Teams (18): Alle Mannschaften der Bezirksligen Nord und Süd, die die Saison auf den Plätzen 3 bis 11 abgeschlossen haben.

Die Kreisliga-Meister (6): Die Meister der sechs mittelfränkischen Kreisligen (Erlangen/Pegnitzgrund, Neumarkt/Jura und Nürnberg/Frankenhöhe) qualifizieren sich direkt für die Bezirksliga.

Direkter Landesliga-Absteiger (1): Aus der Landesliga steigt aus Mittelfranken nur der SV Lauterhofen direkt in die Bezirksliga ab.

Verlierer der Landesliga-Relegation (bis zu 4): Über die Landesliga-Relegation könnten zwei weitere Teams aus Mittelfranken in die Bezirksliga absteigen. Zudem könnten die Bezirksliga-Vize-Meister den Sprung in die Landesliga verpassen.

Sieger der Bezirksliga-Relegation (4-7): Vier Teams qualifizieren sich sicher über die Bezirksliga-Relegation für die Bezirksliga Mittelfranken. Wichtig: Die Einteilung der Landesliga-Relegation erfolgt über regionale Gruppen. Voraussichtlich spielen die mittelfränkischen Landesliga-Releganten um ein oder zwei Tickets für die Landesliga (Alle Infos und Termine zur Landesliga-Relegation 2026 in Bayern).

Best-Case: Gelingt vielen mittelfränkischen Teams der Landesliga-Klassenerhalt in der Relegation oder sie steigen darüber auf, bleiben mehr Plätze in der Bezirksliga frei. Worst-Case: Steigen zwei mittelfränkische Teams über die Landesliga-Relegation ab und keinem der Bezirksliga-Vizemeister gelingt der Aufstieg, spielen die Kreisliga-Vize-Meister und die Bezirksliga-Abstiegsreleganten, nur um vier Bezirksliga-Startplätze.