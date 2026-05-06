– Foto: Sportfoto Zink / Melanie Zink
So läuft die Bezirksliga-Relegation in Mittelfranken 2026
Sechs Kreisliga-Vize-Meister und sechs Bezirksligisten spielen zunächst um vier Plätze
von Boris Manz · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser
In Mittelfranken wird der Kampf um die begehrten Plätze in der Bezirksliga (Nord und Süd) auch 2026 wieder in einem K.-o.-System auf neutralen Plätzen ausgetragen. Die ersten Infos über den Modus, die Spieltage und der Zeitplan.
Die Bezirksligen in Mittelfranken sollen auch in der Saison 2026/27 jeweils aus 16 Teams bestehen, die wieder regional in Nord- und Süd-Staffel eingeteilt werden.
Wer qualifiziert sich für die Bezirksliga-Saison 2026/27 in Mittelfranken?
- Die gesetzten Bezirksliga-Teams (18): Alle Mannschaften der Bezirksligen Nord und Süd, die die Saison auf den Plätzen 3 bis 11 abgeschlossen haben.
- Die Kreisliga-Meister (6): Die Meister der sechs mittelfränkischen Kreisligen (Erlangen/Pegnitzgrund, Neumarkt/Jura und Nürnberg/Frankenhöhe) qualifizieren sich direkt für die Bezirksliga.
- Direkter Landesliga-Absteiger (1): Aus der Landesliga steigt aus Mittelfranken nur der SV Lauterhofen direkt in die Bezirksliga ab.
- Verlierer der Landesliga-Relegation (bis zu 4): Über die Landesliga-Relegation könnten zwei weitere Teams aus Mittelfranken in die Bezirksliga absteigen. Zudem könnten die Bezirksliga-Vize-Meister den Sprung in die Landesliga verpassen.
- Sieger der Bezirksliga-Relegation (4-7): Vier Teams qualifizieren sich sicher über die Bezirksliga-Relegation für die Bezirksliga Mittelfranken.
Wichtig: Die Einteilung der Landesliga-Relegation erfolgt über regionale Gruppen. Voraussichtlich spielen die mittelfränkischen Landesliga-Releganten um ein oder zwei Tickets für die Landesliga (Alle Infos und Termine zur Landesliga-Relegation 2026 in Bayern).
Best-Case: Gelingt vielen mittelfränkischen Teams der Landesliga-Klassenerhalt in der Relegation oder sie steigen darüber auf, bleiben mehr Plätze in der Bezirksliga frei.
Worst-Case: Steigen zwei mittelfränkische Teams über die Landesliga-Relegation ab und keinem der Bezirksliga-Vizemeister gelingt der Aufstieg, spielen die Kreisliga-Vize-Meister und die Bezirksliga-Abstiegsreleganten, nur um vier Bezirksliga-Startplätze.
Wie läuft die Relegation in Mittelfranken zu den Bezirksligen ab?
In der Bezirksliga-Relegation spielen zwölf Vereine zunächst um vier Bezirksliga-Startplätze (Stand: 5. Mai, 13:30 Uhr). Je nach Abschneiden der mittelfränkischen Teams in der Landesliga-Relegation, kann diese Zahl ansteigen.
Teilnehmer (insgesamt 12 Teams):
- Die Tabellen-12., 13. und 14. der beiden Bezirksligen Nord und Süd spielen wie die sechs Vizemeister der Kreisligen in Mittelfranken (Erlangen/Pegnitzgrund, Neumarkt/Jura, Nürnberg/Frankenhöhe) um die verbleibenden Bezirksliga-Startplätze.
Spieltage und Modus:
Die zwölf Teilnehmer an der Relegation werden zunächst in regionale Gruppen eingeteilt:
- Gruppe Nord:
- Platz 12-14 aus der Bezirksliga Nord
- Die Vize-Meister aus den Kreisligen Erlangen/Pegnitzgrund
- Der Vize-Meister aus der Kreisliga 2 Nürnberg/Frankenhöhe
- Gruppe Süd:
- Platz 12-14 aus der Bezirksliga Süd
- Die Vize-Meister aus den Kreisligen Neumarkt/Jura
- Der Vize-Meister aus der Kreisliga 1 Nürnberg/Frankenhöhe
In beiden Gruppen werden an zwei Spieltagen vier Bezirksliga-Startplätze ausgespielt. Die beiden Bezirksligazwölften und jeweils ein Kreisliga-Zweiter erhalten zunächst ein Freilos. Die vier verbleibenden Bezirksligisten treffen an Spieltag 1 auf die verbleibenden vier Kreisliga-Vize-Meister. Die Sieger an Spieltag 1 treffen auf die Teams mit dem Freilos. Der Sieger an Spieltag 2 spielt in der Saison 2026/27 in der Bezirksliga.
- Spieltag 1 (19. oder 20. Mai 2026):
- Spiel 1: Bezirksliga 13. gg. Kreisliga-Vize-Meister
- Spiel 2: Bezirksliga 14. gg. Kreisliga-Vize-Meister
- Freilos 1 & 2: Kreisliga-Vize-Meister und Bezirksliga 12.
- Spieltag 2 (22. oder 23. Mai 2026):
- Spiel 3: Sieger Spiel 1 gg. Freilos 1
- Spiel 4: Sieger Spiel 2 gg. Freilos 2
Sollten weitere Startplätze aufgrund der Landesliga-Relegation in den Bezirksligen Mittelfranken freiwerden, erhalten die Verlierer des 2. Spieltags eine weitere Möglichkeit. "Auf welchem Weg dies ggf. passiert, wird in der Relegationssitzung mit den teilnehmenden Vereinen erörtert und verabschiedet", teilt Bezirks-Spielleiter Michael Tittmann in einer Mitteilung mit.
Zeitplan für die Bezirksliga-Relegation in Mittelfranken
- Die Auslosung des 1. Spieltags erfolgt laut Mitteilung spätestens zwei Wochen vor Beginn der Relegation.
- Für die Relegationsspiele sind zunächst zwei Spieltage eingeplant.
- Spieltag 1: 19. Mai oder 20. Mai 2026.
- Spieltag 2: 22. Mai oder 23. Mai 2026.
- Die genaue Absprache der Relegation erfolgt am 17. Mai 2026 um 10 Uhr. Die teilnehmenden Vereine erhalten eine separate Einladung.
- Kann ein Relegationsspiel ohne Verschulden beider Mannschaften nicht stattfinden findet das Spiel in der Regel am darauffolgenden Tag statt.
- Die Relegationsduelle sollen alle vom 18. Mai bis zum 1. Juni 2026 ausgespielt werden. In absoluten Ausnahmefällen kann dieser Zeitraum bis zum 30. Juni 2026 verlängert werden.
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