So läuft die Bezirksliga-Relegation – 3 Teams schon fix

Es ist so etwas wie die fünfte Jahreszeit im Fußball: Die Relegation rückt mit großen Schritten näher in der Oberpfalz! In den Bezirksligen sind nur noch zwei Spieltage zu gehen, in den Kreisligen gar nur noch einer. Bei der Bezirksliga-Relegation kommt es heuer zu gravierenden Veränderungen. Drei Teilnehmer der ersten Runde stehen schon fest.

Neu ist: In Runde eins der Bezirksliga-Playoffs bleiben die Zweitplatzierten der Kreisligen unter sich. Aus jedem Spielkreis wird der „bessere“ Vizemeister gesucht. Die drei Sieger treffen anschließend in der zweiten Runde auf die Vertreter der Bezirksliga Süd und Nord. Die Paarungen wurden bereits vor einiger Zeit ausgelost. Eine weitere Neuerung: Statt wie bisher zwei nehmen künftig fünf Bezirksligisten an der Relegation teil – die beiden Tabellen-13. und -14. sowie der bessere 15.. Seit vergangenem Wochenende stehen mit dem TSV Kareth II, dem FV Vilseck und dem TuS Schnaittenbach alle Direktabsteiger aus der Bezirksliga fest.



Auch eine Paarung der ersten Relegationsrunde steht bereits fest. Im Spielkreis Amberg/Weiden werden der TSV Erbendorf (Kreisliga Nord) und der 1. FC Rieden (Süd) als Tabellenzweiter ins Ziel gehen. Sie treffen am Freitag, 16. Mai, in Vilseck aufeinander. Im Bereich Cham/Schwandorf ist mit dem SV Kemnath a.B., Vizemeister der Kreisliga West, einer der beiden Duellanten auch schon fix. Die restlichen drei Plätze sind noch offen. Gerade in den Regensburger Kreisliga-Staffeln kann noch einiges passieren am letzten Spieltag.



Grundsätzlich spielen die elf Relegations-Teilnehmer um mindestens einen freien Bezirksliga-Platz. Ob mehr Plätze frei werden, hängt wie üblich vom Ausgang der Landesliga-Relegation ab.





1. Runde am Freitag, 16. Mai 2025 um 18.00 Uhr

Spiel 1: 2. Kreisliga 1 – 2. Kreisliga 2 (Kreis Regensburg)

Mögliche Paarungen: BSC Regensburg, SV Burgweinting oder Freier TuS Regensburg – TV Riedenburg, TSV Dietfurt oder SG Painten; Spielort noch offen



Spiel 2: 2. Kreisliga Nord – 2. Kreisliga Süd (Kreis Amberg/Weiden)

TSV Erbendorf – 1. FC Rieden; Spielort: Vilseck



Spiel 3: 2. Kreisliga Ost – 2. Kreisliga West (Kreis Cham/Schwandorf)

FC Furth im Wald oder SG Chambtal – SV Kemnath a.B.; Spielort noch offen





2.Runde am Freitag, 23. Mai 2025 um 18.00 Uhr

Spiel 4: 13. Bezirksliga Nord – 15. Bezirksliga Süd

Spiel 5: 14. Bezirksliga Nord – Sieger Spiel 2

Spiel 6: 13. Bezirksliga Süd – Sieger Spiel 1

Spiel 7: 14. Bezirksliga Süd – Sieger Spiel 3





3. Runde am Mittwoch, 28. Mai 2025 um 18.30 Uhr

Spiel 8: Sieger Spiel 4 – Sieger Spiel 5

Spiel 9: Sieger Spiel 6 – Sieger Spiel 7





4. Runde am Sonntag, 1. Juni 2025 um 16.00 Uhr

Spiel 10: Sieger/Verlierer Spiel 8 – Sieger/Verlierer Spiel 9