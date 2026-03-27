 2026-03-25T14:09:28.761Z

Allgemeines

So läuft die Abstiegs-Relegation der Bezirksliga: Termine & Paarungen

Für die Bezirksliga spielt es keine Rolle, wie viele Teams aus der Regionalliga absteigen. Nicht alle Teams steigen direkt ab, die Paarungen für die Relegation wurden schon ausgelost. Termine, Ablauf und weitere Infos.

von André Nückel · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
SF Niederwenigern II und Dostlukspor Bottrop kämpfen um den Klassenerhalt.
SF Niederwenigern II und Dostlukspor Bottrop kämpfen um den Klassenerhalt. – Foto: Markus Becker

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Anders als die Teams aus der Ober- und Landesliga müssen die Kellerkinder der Bezirksliga Niederrhein am Saisonende nicht auf die Ergebnisse der Regionalliga West schauen. Für die sechs Gruppen steht nämlich fest, dass insgesamt 21 Mannschaften in die Kreisliga A absteigen, aber nur 18 gehen direkt runter. Die Relegation und die Termine stehen schon seit Saisonstart. FuPa erklärt den Ablauf.

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Welche 18 Teams direkt absteigen

18 der 21 Klubs steigen am Saisonende direkt ab. Bei sechs Gruppen bedeutet das, dass pro Gruppe jeweils die letzten drei Teams sicher in ihre jeweilige Kreisliga A zurückkehren müssen. Mit dem SV Lürrip, der in der Gruppe 3 zurückgezogen hat, steht auch schon ein Absteiger fest.

So läuft die Relegation ab

Anders als beim Aufstieg in die Landesliga läuft die Relegation um den Bezirksliga-Klassenerhalt nicht in einer Dreiergruppe ab. Auch hat die Regionalliga West keinen Einfluss auf die Anzahl der Mannschaften, die absteigen müssen. Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat schon vor der Saison die drei Paarungen mit Hin- und Rückspiel ausgelost, deren Gewinner die Klasse halten und deren Verlierer in die Kreisliga A absteigen. An dieser Relegation müssen/dürfen die sechs Tabellenfünfzehnten teilnehmen.

  • Hinspiele ab Mittwoch, 10. Juni 2026, 19.30 Uhr:
  • Paarung 1: Fünfzehnter Bezirksliga 2 - Fünfzehnter Bezirksliga 3
  • Paarung 2: Fünfzehnter Bezirksliga 6 - Fünfzehnter Bezirksliga 1
  • Paarung 3: Fünfzehnter Bezirksliga 4 - Fünfzehnter Bezirksliga 5


  • Rückspiele ab Sonntag, 14. Juni 2026, 15 Uhr:
  • Paarung 1: Fünfzehnter Bezirksliga 3 - Fünfzehnter Bezirksliga 2
  • Paarung 2: Fünfzehnter Bezirksliga 1 - Fünfzehnter Bezirksliga 6
  • Paarung 3: Fünfzehnter Bezirksliga 5 - Fünfzehnter Bezirksliga 4

    • Wichtig: Die Mannschaft mit den meisten Punkten nach zwei Spielen ist der Gesamtsieger und hält die Klasse. Bei Punktgleichheit entscheidet die Tordifferenz. Herrscht auch hier Gleichstand, gewinnt das Team mit den mehr erzielten Toren. Besteht auch dann noch Gleichstand, wird der Sieger im Rückspiel nach vorheriger Verlängerung durch das Elfmeterschießen ermittelt.

    Alle Termine der Relegation und Entscheidungsspiele

    Sollten Entscheidungsspiele zur Ermittlung der Relegationsteilnehmer nötig sein, haben die Entscheidungsspiele natürlich Vorrang. Die Relegation würde terminlich nach hinten verschoben werden. Wahrscheinliche Termine in diesem Fall:

    • 1. Spieltag: ab Mittwoch, 10. Juni 2026, 19.30 Uhr
    • 2. Spieltag: ab Pfingstsonntag, 14. Juni 2026, ab 15 Uhr
    • 3. Spieltag: ab Mittwoch, 17. Juni 2026, 19.30 Uhr

      Falls notwendig:

    • Sonntag, 21. Juni 2026, 15 Uhr
    • Mittwoch, 24. Juni 2026, 19.30 Uhr
    • Sonntag, 28. Juni 2026, 15 Uhr

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