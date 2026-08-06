So läuft die 1. Runde des Niederrheinpokals

Ab Freitag rollt der Ball im Niederrheinpokal, und die Kampagne 2026/27 ist offiziell eröffnet. Wie die Partien der 1. Runde laufen, könnt ihr auf FuPa verfolgen - mit Livetickern, Ergebnissen und mehr.
1. Runde
Fr., 07.08.26 19:45 Uhr OSV Meerbusch - TSV Solingen
Sa., 08.08.26 13:30 Uhr ESC Rellinghausen - SSVg Velbert
Sa., 08.08.26 16:00 Uhr SC Kapellen-Erft - Holzheimer SG
Sa., 08.08.26 17:30 Uhr Sportfreunde Neuwerk - Sportfreunde Baumberg
So., 09.08.26 15:00 Uhr TSV Kaldenkirchen - DSC 99 Düsseldorf
So., 09.08.26 15:00 Uhr VfL Rhede - Ratingen 04/19
So., 09.08.26 15:00 Uhr Duisburger FV 08 - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Rosellen - KFC Uerdingen
So., 09.08.26 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - 1. FC Monheim
So., 09.08.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve - TSV Meerbusch
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - DJK Adler Union Frintrop
So., 09.08.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - DJK Twisteden
So., 09.08.26 15:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - Sportfreunde Hamborn 07
So., 09.08.26 15:00 Uhr Lohausener SV - VfB Bottrop
So., 09.08.26 15:00 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - SC Sonnborn
So., 09.08.26 15:00 Uhr FC Kosova Düsseldorf - SV Scherpenberg
So., 09.08.26 15:00 Uhr VfB Speldorf - VSF Amern
So., 09.08.26 15:00 Uhr TSV Ronsdorf - SC 1920 Oberhausen
So., 09.08.26 15:00 Uhr Wuppertaler SV - SpVg Schonnebeck
So., 09.08.26 15:00 Uhr VfB Homberg - SV Blau-Weiß Dingden
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Haldern - FC Remscheid
So., 09.08.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - TuS Xanten
So., 09.08.26 15:00 Uhr FSV Duisburg - Viktoria Goch
So., 09.08.26 15:30 Uhr Büdericher SV - SC Union Nettetal
So., 09.08.26 15:30 Uhr FC Büderich - SC St. Tönis 1911/20
So., 09.08.26 16:00 Uhr Rheydter SV - SC Werden-Heidhausen
Mi., 19.08.26 18:00 Uhr SV Sonsbeck - Rot-Weiss Essen
Mi., 26.08.26 19:30 Uhr SpVg Odenkirchen - VfB 03 Hilden
Mi., 26.08.26 19:30 Uhr DV Solingen - 1. FC Bocholt
Mi., 26.08.26 19:30 Uhr 1. FC Wülfrath - MSV Duisburg
Mi., 26.08.26 19:30 Uhr RW Oberhausen - FC Kray
Mi., 09.09.26 19:30 Uhr SV Biemenhorst - Fortuna Düsseldorf