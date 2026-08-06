 2026-08-04T13:27:00.809Z

Allgemeines

So läuft die 1. Runde des Niederrheinpokals

Der Niederrheinpokal startet am Freitag und hat zahlreiche Partien am Wochenende im Programm. FuPa gibt den großen Überblick mit allen Livetickern und Ergebnissen.

von André Nückel · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
Der Niederrheinpokal geht weiter.
Der Niederrheinpokal geht weiter. – Foto: Jens Terhardt

Verlinkte Inhalte

KL C-AUF 1 MG/VIE
KL C-AUF 2 MG/VIE
KL C-FP 1 MG/VIE
KL C-FP 2 MG/VIE
KL C-FP 3 MG/VIE

Ab Freitag rollt der Ball im Niederrheinpokal, und die Kampagne 2026/27 ist offiziell eröffnet. Wie die Partien der 1. Runde laufen, könnt ihr auf FuPa verfolgen - mit Livetickern, Ergebnissen und mehr.

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1. Runde Niederrheinpokal am 7. August 2028

OSV Meerbusch - TSV Solingen

Morgen, 19:45 Uhr
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschMeerbusch
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
19:45live

>>> Liveticker OSV Meerbusch - TSV Solingen

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1. Runde Niederrheinpokal am 8. August 2026

ESC Rellinghausen - SSVg Velbert

Sa., 08.08.2026, 14:00 Uhr
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
14:00live

>>> Liveticker ESC Rellinghausen - SSVg Velbert

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SC Kapellen-Erft - Holzheimer SG

Sa., 08.08.2026, 16:00 Uhr
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
16:00

>>> Liveticker SC Kapellen-Erft - Holzheimer SG

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Sportfreunde Neuwerk - Sportfreunde Baumberg

Sa., 08.08.2026, 17:30 Uhr
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
17:30

>>> Liveticker Sportfreunde Neuwerk - Sportfreunde Baumberg

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1. Runde Niederrheinpokal am 9. August 2026

TSV Ronsdorf - SC Oberhausen

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
TSV Ronsdorf
TSV RonsdorfRonsdorf
SC 1920 Oberhausen
SC 1920 OberhausenSC Oberhaus.
15:00live
Spieltext Ronsdorf - SC Oberhaus.

>>> Liveticker TSV Ronsdorf - SC Oberhausen

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VfB Speldorf - VSF Amern

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
15:00live
Spieltext VfB Speldorf - VSF Amern

>>> Liveticker VfB Speldorf - VSF Amern

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FC Kosova Düsseldorf - SV Scherpenberg

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
15:00
Spieltext FC Kosova - Scherpenberg

>>> Liveticker FC Kosova Düsseldorf - SV Scherpenberg

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1. FC Grevenbroich-Süd - SC Sonnborn

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
1. FC Grevenbroich-Süd
1. FC Grevenbroich-SüdGrevenb.-Süd
SC Sonnborn
SC SonnbornSC Sonnborn
15:00
Spieltext Grevenb.-Süd - SC Sonnborn

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
Lohausener SV
Lohausener SVLohausen
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
15:00live
Spieltext Lohausen - VfB Bottrop

>>> Liveticker Lohausener SV - VfB Bottrop

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SG Essen-Schönebeck - Sportfreunde Hamborn 07

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
15:00
Spieltext Schönebeck - Hamborn 07

>>> Liveticker SG Essen-Schönebeck - Sportfreunde Hamborn 07

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Schwarz-Weiß Alstaden - DJK Twisteden

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
Schwarz-Weiß Alstaden
Schwarz-Weiß AlstadenSW Alstaden
DJK Twisteden
DJK TwistedenTwisteden
15:00
Spieltext SW Alstaden - Twisteden

>>> Liveticker Schwarz-Weiß Alstaden - DJK Twisteden

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SV Friedrichsfeld - DJK Adler Union Frintrop

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
SV 08/29 Friedrichsfeld
SV 08/29 FriedrichsfeldSV Friedrich
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
15:00
Spieltext SV Friedrich - DJK Frintrop

>>> Liveticker SV Friedrichsfeld - DJK Adler Union Frintrop

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1. FC Kleve - TSV Meerbusch

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
15:00
Spieltext 1. FC Kleve - TSV Meerbus.

>>> Liveticker 1. FC Kleve - TSV Meerbusch

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VfL Jüchen-Garzweiler - 1. FC Monheim

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
15:00live
Spieltext VfL Jüchen - FC Monheim

>>> Liveticker VfL Jüchen-Garzweiler - 1. FC Monheim

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SV Rosellen - KFC Uerdingen

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
SV Rosellen
SV RosellenSV Rosellen
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
15:00live
Spieltext SV Rosellen - KFC Uerdingen

>>> Liveticker SV Rosellen - KFC Uerdingen

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Duisburger FV - ETB Schwarz-Weiß Essen

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
15:00live
Spieltext Duisb. FV 08 - ETB SW Essen

>>> Liveticker Duisburger FV - ETB Schwarz-Weiß Essen

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VfL Rhede - Ratingen 04/19

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
15:00
Spieltext VfL Rhede - Ratingen

>>> Liveticker VfL Rhede - Ratingen 04/19

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TSV Kaldenkirchen - DSC 99

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
TSV Kaldenkirchen
TSV KaldenkirchenTSV Kaldenk.
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99
15:00
Spieltext TSV Kaldenk. - DSC 99

>>> Liveticker TSV Kaldenkirchen - DSC 99

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Wuppertaler SV - SpVg Schonnebeck

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppertaler SV
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
15:00live
Spieltext Wuppertaler SV - Schonnebeck

>>> Liveticker Wuppertaler SV - SpVg Schonnebeck

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VfB Homberg - Blau-Weiß Dingden

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
15:00
Spieltext VfB Homberg - BW Dingden

>>> Liveticker VfB Homberg - Blau-Weiß Dingden

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SV Haldern - FC Remscheid

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
SV Haldern
SV HaldernSV Haldern
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
15:00live
Spieltext SV Haldern - FC Remscheid

>>> Liveticker SV Haldern - FC Remscheid

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Sportfreunde Broekhuysen - TuS Xanten

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
TuS Xanten
TuS XantenTuS Xanten
15:00
Spieltext Broekhuysen - TuS Xanten

>>> Liveticker Sportfreunde Broekhuysen - TuS Xanten

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FSV Duisburg - Viktoria Goch

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
FSV Duisburg
FSV DuisburgFSV Duisburg
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
15:00
Spieltext FSV Duisburg - Vikt. Goch

>>> Liveticker FSV Duisburg - Viktoria Goch

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FC Büderich - SC St. Tönis

So., 09.08.2026, 15:30 Uhr
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
15:30live
Spieltext FC Büderich - SC St. Tönis

>>> Liveticker FC Büderich - SC St. Tönis

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Büdericher SV - Union Nettetal

So., 09.08.2026, 15:30 Uhr
Büdericher SV
Büdericher SVBüdericherSV
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
15:30
Spieltext BüdericherSV - Nettetal

>>> Liveticker Büdericher SV - Union Nettetal

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Rheydter SV - SC Werden-Heidhausen

So., 09.08.2026, 16:00 Uhr
Rheydter SV
Rheydter SVRheydter SV
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
16:00live
Spieltext Rheydter SV - We.-Heidh.

>>> Liveticker Rheydter SV - SC Werden-Heidhausen

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Die restlichen Partien mit Beteiligung der Klubs aus der 3. Liga und Regionalliga steigen erst ab dem 19. bzw. 26. August und werden entsprechend zu einem späteren Zeitpunkt aufgeführt.

Das sind die zeitgenauen Ansetzungen des Niederrheinpokals

1. Runde
Fr., 07.08.26 19:45 Uhr OSV Meerbusch - TSV Solingen

Sa., 08.08.26 13:30 Uhr ESC Rellinghausen - SSVg Velbert
Sa., 08.08.26 16:00 Uhr SC Kapellen-Erft - Holzheimer SG
Sa., 08.08.26 17:30 Uhr Sportfreunde Neuwerk - Sportfreunde Baumberg

So., 09.08.26 15:00 Uhr TSV Kaldenkirchen - DSC 99 Düsseldorf
So., 09.08.26 15:00 Uhr VfL Rhede - Ratingen 04/19
So., 09.08.26 15:00 Uhr Duisburger FV 08 - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Rosellen - KFC Uerdingen
So., 09.08.26 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - 1. FC Monheim
So., 09.08.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve - TSV Meerbusch
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - DJK Adler Union Frintrop
So., 09.08.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - DJK Twisteden
So., 09.08.26 15:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - Sportfreunde Hamborn 07
So., 09.08.26 15:00 Uhr Lohausener SV - VfB Bottrop
So., 09.08.26 15:00 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - SC Sonnborn
So., 09.08.26 15:00 Uhr FC Kosova Düsseldorf - SV Scherpenberg
So., 09.08.26 15:00 Uhr VfB Speldorf - VSF Amern
So., 09.08.26 15:00 Uhr TSV Ronsdorf - SC 1920 Oberhausen
So., 09.08.26 15:00 Uhr Wuppertaler SV - SpVg Schonnebeck
So., 09.08.26 15:00 Uhr VfB Homberg - SV Blau-Weiß Dingden
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Haldern - FC Remscheid
So., 09.08.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - TuS Xanten
So., 09.08.26 15:00 Uhr FSV Duisburg - Viktoria Goch
So., 09.08.26 15:30 Uhr Büdericher SV - SC Union Nettetal
So., 09.08.26 15:30 Uhr FC Büderich - SC St. Tönis 1911/20
So., 09.08.26 16:00 Uhr Rheydter SV - SC Werden-Heidhausen

Mi., 19.08.26 18:00 Uhr SV Sonsbeck - Rot-Weiss Essen
Mi., 26.08.26 19:30 Uhr SpVg Odenkirchen - VfB 03 Hilden
Mi., 26.08.26 19:30 Uhr DV Solingen - 1. FC Bocholt
Mi., 26.08.26 19:30 Uhr 1. FC Wülfrath - MSV Duisburg
Mi., 26.08.26 19:30 Uhr RW Oberhausen - FC Kray
Mi., 09.09.26 19:30 Uhr SV Biemenhorst - Fortuna Düsseldorf