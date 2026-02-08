 2026-02-06T13:16:52.650Z

Allgemeines

So läuft der Spieltag in der Kreisliga A Kempen-Krefeld

Kreisliga A Kempen-Krefeld: Am Freitag hat der SSV Strümp den Tabellenzweiten Viktoria Anrath geschlagen - wer zieht vorbei?

von André Nückel · Heute, 15:10 Uhr · 0 Leser
Sieg für Strümp.
Sieg für Strümp. – Foto: Michael Locke

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A KE/KRE
VfL Willich
SC Waldniel
VfB Uerding.
VSF Amern II

So läuft Spieltag 19 in der Kreisliga A Kempen-Krefeld: Dem SSV Strümp gelang am Freitag ein guter Erfolg, denn gegen den Tabellenzweiten Viktoria Anrath feierten die Meerbuscher einen Heimsieg. Wer zieht an Anrath vorbei?

>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A Kempen-Krefeld

________________

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Kempen-Krefeld

Fr., 06.02.2026, 20:00 Uhr
SSV Strümp
SSV StrümpSSV Strümp
SC Viktoria 07 Anrath
SC Viktoria 07 AnrathVik. Anrath
3
1
Abpfiff
Der Aufstiegskampf der Kreisliga A Kempen-Krefeld wird durch das Ergebnis am Freitagabend erneut entfacht: Der SSV Strümp hat sich gegen den Tabellenzweiten Viktoria Anrath mit 3:1 durchgesetzt, die Entscheidung fiel erst in der Nachspielzeit. Winter-Zugang Giray Köprülü jubelte über sein erstes Tor, zuvor schossen Dominik Birgels und Hugo Wagner einen 2:0-Vorsprung heraus, den Benedikt Bergk zunächst verkürzte. Strümp brachte den Sieg jedoch über die Zeit und sorgt damit für zusätzliche Spannung, denn mit dem Hülser SV, dem VfL Willich, dem VfB Uerdingen und dem TSV Kaldenkirchen können gleich vier Teams am Zweiten vorbeiziehen.

Heute, 15:00 Uhr
FC Hellas Krefeld
FC Hellas KrefeldFC Hellas
TuS Gellep
TuS GellepTuS Gellep
7
2
Abpfiff
Spieltext FC Hellas - TuS Gellep

Heute, 15:00 Uhr
TSV Kaldenkirchen
TSV KaldenkirchenTSV Kaldenk.
DJK VfL Willich
DJK VfL WillichVfL Willich
0
1
Abpfiff
+Video
Spieltext TSV Kaldenk. - VfL Willich

Heute, 12:00 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. III
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum II
1
2
Abpfiff
Spieltext TSV Meerbus. III - TSV Bockum II

Heute, 15:30 Uhr
SC Rhenania Hinsbeck
SC Rhenania HinsbeckSC Hinsbeck
SC Waldniel
SC WaldnielSC Waldniel
1
5
Abpfiff
Spieltext SC Hinsbeck - SC Waldniel

Heute, 15:15 Uhr
Anadolu Türkspor Krefeld
Anadolu Türkspor KrefeldAnadolu
SC Schiefbahn
SC SchiefbahnSchiefbahn
4
1
Spieltext Anadolu - Schiefbahn

Heute, 15:00 Uhr
SC Niederkrüchten
SC NiederkrüchtenSC Niederkr.
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln II
5
2
Abpfiff
Spieltext SC Niederkrüchten - VfR Fischeln II

Heute, 15:30 Uhr
VfB Uerdingen
VfB UerdingenVfB Uerding.
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen II
4
1
Abpfiff
Spieltext VfB Uerdingen - Brüggen II

Das sind die nächsten Spieltage

20. Spieltag
So., 22.02.26 13:00 Uhr TuRa Brüggen II - Hülser SV
So., 22.02.26 13:00 Uhr VfR Krefeld-Fischeln II - SC Viktoria 07 Anrath
So., 22.02.26 13:15 Uhr TSV Krefeld-Bockum II - SC Rhenania Hinsbeck
So., 22.02.26 15:00 Uhr DJK VfL Willich - TSV Meerbusch III
So., 22.02.26 15:00 Uhr TuS Gellep - TSV Kaldenkirchen
So., 22.02.26 15:00 Uhr SC Schiefbahn - SC Niederkrüchten
So., 22.02.26 15:30 Uhr VfB Uerdingen - SSV Strümp
So., 22.02.26 15:30 Uhr SC Waldniel - Anadolu Türkspor Krefeld

21. Spieltag
Fr., 27.02.26 19:00 Uhr SC Niederkrüchten - SC Waldniel
Fr., 27.02.26 19:30 Uhr Hülser SV - VfB Uerdingen
So., 01.03.26 13:00 Uhr TSV Meerbusch III - TuS Gellep
So., 01.03.26 15:00 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld - TSV Krefeld-Bockum II
So., 01.03.26 15:00 Uhr FC Hellas Krefeld - TuRa Brüggen II
So., 01.03.26 15:30 Uhr DJK VfL Willich - SC Rhenania Hinsbeck
So., 01.03.26 15:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - SC Schiefbahn
So., 01.03.26 15:30 Uhr SSV Strümp - VfR Krefeld-Fischeln II

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Kempen-Krefeld

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

>>> Hier geht es zum Podcast auf Spotify

>>> Hier geht es zum Podcast auf Apple Podcasts

>>> Hier geht es zum Podcast auf Amazon Music

>>> Hier geht es zum Podcast auf Audible

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Niederrhein