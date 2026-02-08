So läuft der Spieltag in der Kreisliga A Kempen-Krefeld

So läuft Spieltag 19 in der Kreisliga A Kempen-Krefeld: Dem SSV Strümp gelang am Freitag ein guter Erfolg, denn gegen den Tabellenzweiten Viktoria Anrath feierten die Meerbuscher einen Heimsieg. Wer zieht an Anrath vorbei?
20. Spieltag
So., 22.02.26 13:00 Uhr TuRa Brüggen II - Hülser SV
So., 22.02.26 13:00 Uhr VfR Krefeld-Fischeln II - SC Viktoria 07 Anrath
So., 22.02.26 13:15 Uhr TSV Krefeld-Bockum II - SC Rhenania Hinsbeck
So., 22.02.26 15:00 Uhr DJK VfL Willich - TSV Meerbusch III
So., 22.02.26 15:00 Uhr TuS Gellep - TSV Kaldenkirchen
So., 22.02.26 15:00 Uhr SC Schiefbahn - SC Niederkrüchten
So., 22.02.26 15:30 Uhr VfB Uerdingen - SSV Strümp
So., 22.02.26 15:30 Uhr SC Waldniel - Anadolu Türkspor Krefeld
21. Spieltag
Fr., 27.02.26 19:00 Uhr SC Niederkrüchten - SC Waldniel
Fr., 27.02.26 19:30 Uhr Hülser SV - VfB Uerdingen
So., 01.03.26 13:00 Uhr TSV Meerbusch III - TuS Gellep
So., 01.03.26 15:00 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld - TSV Krefeld-Bockum II
So., 01.03.26 15:00 Uhr FC Hellas Krefeld - TuRa Brüggen II
So., 01.03.26 15:30 Uhr DJK VfL Willich - SC Rhenania Hinsbeck
So., 01.03.26 15:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - SC Schiefbahn
So., 01.03.26 15:30 Uhr SSV Strümp - VfR Krefeld-Fischeln II
