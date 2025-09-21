So läuft der Spieltag in der Kreisliga A Düren - live

Spieltext SC Jülich/SV Ho... - F´aldenhoven

Heute, 15:00 Uhr FC Golzheim Golzheim JSV Frenz Frenz 0 0 PUSH

Spieltext Golzheim - Frenz

Heute, 15:00 Uhr FC Düren 77 Düren 77 Rhenania Lohn Lohn 1 1 PUSH

Spieltext Düren 77 - Lohn

Spieltext SW Düren - Welldorf

Heute, 15:00 Uhr SG Germania Burgwart Burgwart BC Oberzier Oberzier 15:00 PUSH

Spieltext Burgwart - Oberzier

Spieltext Winden - H.-Stammeln

Heute, 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen Nörvenich Jugendsport Wenau Wenau 1 0 PUSH

Spieltext Nörvenich - Wenau

Spieltext Barmen - Koslar

Das sind die nächsten Spieltage 2025/26

5. Spieltag

Fr., 26.09.25 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - SG Nörvenich-Hochkirchen

Sa., 27.09.25 18:30 Uhr Viktoria Koslar - SC Jülich/SV Hoengen

Sa., 27.09.25 18:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - FC Düren 77

So., 28.09.25 15:00 Uhr BC Oberzier - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln

So., 28.09.25 15:00 Uhr JSV Frenz - Salingia Barmen

So., 28.09.25 15:00 Uhr Jugendsport Wenau - VfVuJ Winden

So., 28.09.25 15:00 Uhr SG Germania Burgwart - Schwarz-Weiß Düren

So., 28.09.25 15:00 Uhr Rhenania Lohn - FC Golzheim



6. Spieltag

Sa., 04.10.25 16:30 Uhr Salingia Barmen - Rhenania Lohn

So., 05.10.25 15:00 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - JSV Frenz

So., 05.10.25 15:00 Uhr FC Golzheim - Grün-Weiß Welldorf-Güsten

So., 05.10.25 15:00 Uhr FC Düren 77 - SG Germania Burgwart

So., 05.10.25 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - Jugendsport Wenau

So., 05.10.25 15:00 Uhr VfVuJ Winden - Borussia Freialdenhoven

So., 05.10.25 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - Viktoria Koslar

So., 05.10.25 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - BC Oberzier

_______________