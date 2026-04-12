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So läuft der Sonntag in Düren
Kreisliga A Düren: Seit Wochen spielt Aufsteiger JSV Frenz groß auf, im Nachholspiel soll gegen den Jülich/Herongen der nächste Sieg folgen. Derby zwischen FC Düren 77 und SW Düren.
Vor dem 22. Spieltag der Kreisliga A Düren stand noch das Nachholspiel zwischen JSV Frenz und SC Jülich/Herongen am Mittwochabend an.
Am Samstag eröffnet Salingia Barmen den Spieltag, am Sonntag steigt unter anderem das Derby zwischen dem FC Düren 77 und Schwarz-Weiß Düren. Während auch die SG Nörvenich/Hochkirchen nachlegen möchte, könnte Tabellenführer Winden mit Schützenhilfe die Tabellenführung weiter ausbauen.
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Der SC Jülich/SV Hoengen hat im Nachholspiel beim JSV Frenz einen wichtigen Auswärtssieg eingefahren. Mann des Spiels war Daniil Slastinov, der früh zur Führung traf (8.) und kurz vor der Pause auf 2:0 erhöhte (38.). Dazwischen blieb eine weitere Chance ungenutzt, als Lorenz Klee mit einem Foulelfmeter am Torwart scheiterte (43.).
Nach dem Seitenwechsel kam Frenz zurück: Liridon Zariqi verkürzte in der 49. Minute auf 1:2. Doch die Hoffnung hielt nicht lange, denn Slastinov stellte mit seinem dritten Treffer in der 64. Minute den alten Abstand wieder her. Den Schlusspunkt setzte Luca Ilsemann (90.+4). Frenz blieb trotz zuletzt starker Form ohne weiteren Torerfolg und verpasst damit wichtige Punkte im Tabellenkeller, während Jülich sich im Mittelfeld stabilisiert.