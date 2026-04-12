 2026-04-10T07:15:08.667Z

Allgemeines

So läuft der Sonntag in der Landesliga Niederrhein

Landesliga: Der SV Budberg gastiert beim Krisenklub VfB Bottrop, außerdem jagt der DV Solingen den SC Kapellen-Erft im Rennen um Platz zwei.

von André Nückel · Heute, 09:49 Uhr · 0 Leser
Spannung in der Landesliga.
Spannung in der Landesliga. – Foto: Markus Becker

Verlinkte Inhalte

Landesliga 1
Landesliga 2
SC Kapellen
TuRU 80
SC Velbert

Spieltag 27 in der Landesliga Niederrhein: Der SV Budberg gastiert beim Wintermeister VfB Bottrop, der in einer echten Krise steckt. In der Gruppe 1 will der SC Kapellen-Erft Rang zwei verteidigen, doch DV Solingen lauert.

____

>>> Folge FuPa auf WhatsApp!

>>> Die Transfers der Landesliga 1

>>> Die Transfers der Landesliga 2

____

Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

Heute, 15:00 Uhr
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
15:00

Heute, 15:30 Uhr
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
15:30live

Heute, 15:30 Uhr
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
15:30live

Heute, 15:30 Uhr
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
15:30live

Heute, 15:00 Uhr
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
15:00

Heute, 13:00 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden II
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
13:00

Heute, 15:30 Uhr
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
15:30live

____

Das ist der nächste Spieltag

28. Spieltag
Fr., 17.04.26 19:30 Uhr SG Unterrath - SC Velbert
Fr., 17.04.26 20:00 Uhr Victoria Mennrath - 1. Spvg. Solingen Wald 03
Sa., 18.04.26 17:00 Uhr SC Union Nettetal - DV Solingen
Sa., 18.04.26 18:30 Uhr DJK Gnadental - VfB 03 Hilden II
So., 19.04.26 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - TSV Solingen
So., 19.04.26 15:00 Uhr FC Remscheid - TuRU Düsseldorf
So., 19.04.26 15:00 Uhr VSF Amern - SC Kapellen-Erft
So., 19.04.26 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - SSV Bergisch Born

>>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 1!

_______________

Landesliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

Heute, 15:00 Uhr
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
15:00

Fr., 10.04.2026, 19:30 Uhr
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
0
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
15:00

Heute, 15:00 Uhr
FC Kray
FC KrayFC Kray
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülheimer FC
15:00

Fr., 10.04.2026, 20:00 Uhr
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
3
1
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
15:15

Heute, 15:30 Uhr
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
15:30

Heute, 15:15 Uhr
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
15:15

____

Das ist der nächste Spieltag

28. Spieltag
Fr., 17.04.26 20:00 Uhr Viktoria Goch - ESC Rellinghausen
Sa., 18.04.26 18:00 Uhr Mülheimer FC 97 - SV Scherpenberg
So., 19.04.26 15:00 Uhr FC Kray - 1. FC Lintfort
So., 19.04.26 15:00 Uhr SV Budberg - PSV Wesel
So., 19.04.26 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - VfB Bottrop
So., 19.04.26 15:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - Rhenania Bottrop
So., 19.04.26 15:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
So., 19.04.26 15:30 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - SG Essen-Schönebeck

>>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 2!

________________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Niederrhein