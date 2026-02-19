So läuft der Neustart beim TSV Zornheim

Ist künftig an der Seitenlinie des TSV Zornheim zu sehen: Marco Jantz. – Foto: Mario Luge - Archiv

Zornheim. Nach seinem Rücktritt bei Verbandsligist VfB Bodenheim steht Marco Jantz nun zwei Klassen tiefer beim TSV Zornheim an der Seitenlinie. Der Trainer spricht über den Neubeginn, Gemeinsamkeiten und Unterschiede und Ziele.

So, wie ich es mir vorgestellt habe. Der TSV ist ein homogener Verein mit sehr viel Identität und Identifikation – und leider sehr gutem Essen im Vereinsheim. Marcel (Baumgärtner, Co-Trainer, Anm. d. Red.) und ich waren auf der Weihnachtsfeier, hatten vorher schon das ein oder andere Gespräch geführt und haben dann zum Einstand mit Thomas Baumgärtner (Sportlicher Leiter und Chef des Vereinsheim, Anm. d. Red.) zusammen gekocht.

Es gibt aktuell nur ein kurzfristiges Ziel – gegen Wörrstadt mit einem Dreier in die restliche Saison starten – und das mittelfristige Ziel Klassenerhalt. Hier besteht eine sehr gesunde Basis, aber aufgrund der Tabellensituation geht es nur um diese Saison. Alles andere wird sich zeigen.

Worin besteht aus Ihrer Sicht der größte Unterschied zwischen der Verbandsliga und der Bezirksliga?

Die Spieler in der Verbandsliga investieren mehr für den Fußball und opfern mehr Freizeit. Aber wir haben in Zornheim eine tolle Trainingsbeteiligung. Der größte Unterschied ist, ob eher die Freizeit dem Fußball angepasst wird oder umgekehrt.

Wie verändert sich Ihre Arbeitsweise in sportlich-inhaltlicher Hinsicht?

Die ist im Grunde identisch. Die Themen, die in Zornheim gut waren, haben wir beibehalten. Es ging aber auch darum, eigene Prinzipien reinzubekommen. Wir bleiben erst mal bei einem System, im Sommer kommt dann ein weiteres hinzu. Unterschiede gibt es gar nicht so viele, außer dass man schon einen Ticken weniger über die Gegner weiß. In der Bezirksliga geht es mehr darum, den eigenen Stiefel durchzudrücken.

Gibt es für Sie keine Unterschiede in der täglichen Arbeit?

Die Trainingseinheiten selbst werden natürlich ein bisschen angepasst. In Sachen Videoanalyse und Feedback-Gespräche wird ein bisschen mehr gemacht als bisher. Ansonsten bleibe ich meinen Prinzipien treu, dass wir alles auf dem Platz, alles mit Ball machen und höchstens am Ende mal ein paar Läufe.

Wie stehen die Chancen im Abstiegskampf?

Ich sehe sie nach der Vorbereitung sehr gut, weil die Jungs wissen, dass in der Hinrunde nicht alles glatt lief und wir jetzt dringend Punkte brauchen. Das hat man in den Testspielen gemerkt. Die Sinne sind auf jeden Fall geschärft, auch seitens des Vereins am Beginn der Vorbereitung.

Wie läuft die Vorbereitung?

Bisher wirklich zufriedenstellend. Wir haben viele Tore geschossen, das ist in der Hinrunde nicht immer ganz so gut gelaufen. Luis Spang war mehr oder minder gar nicht fit, Nils Horn und Fabian Meurer haben viele Spiele nicht oder angeschlagen gespielt. Jetzt haben wir kaum Verletzungssorgen. Ein Manko bleibt, dass wir nur in zwei Spielen, gegen 1817 und Nackenheim, zu Null gespielt haben.

Welche personellen Veränderungen gibt es?

Abgänge gab es keine. Moritz Laub ist aus Trier zum Studium nach Mainz gezogen, hat beim FC Basara den Sprung in die Verbandsliga nicht geschafft und ist nun zu uns gewechselt. Mit Zweitspielrecht kommt sein Studienkollege Yannic Lange mit, der aber erst nach den Semesterferien ins Training kommen wird. Der Kader hat die Quantität für einen gesunden Konkurrenzkampf und die Qualität, um die Klasse vorzeitig zu sichern.

Was ist nach dieser Saison geplant?

Die Zielsetzung ist, dass im Sommer so gut es geht alle bleiben und wir uns nur auf ein, zwei, drei Positionen gezielt verstärken.

Wann kommt es zum nächsten Pflichtspiel gegen Bodenheim?

Unter normalen Umständen irgendwann im Verbandspokal.

Welche persönliche Bedeutung hat für Sie der Wechsel in die Nachbargemeinde?

Das Thema Zeit für Freunde und Familie ist ein Qualitätsmerkmal. Es war mir sehr wichtig, länger bei der Familie bleiben zu können. Nach dem Training den Berg runter nach Hahnheim brauche ich dreieinhalb Minuten, den Berg hoch mit einem Auto vor mir vielleicht viereinhalb. Weil wir gewöhnlich nur zweimal trainieren, beginnt freitags nach dem Homeoffice das Wochenende. Das genieße ich gerade sehr.

Wie blicken Sie auf Ihren Abschied in Bodenheim zurück?

So, wie bisher gesagt. Ich hätte im Sommer nie gedacht, dass ich im Winter nicht mehr Trainer bin. Es waren fantastische Jahre. Ich drücke Bodenheim beide Daumen, dass sie die Klasse halten – und gucke nur noch nach vorn.

Das Interview führte Torben Schröder.