So läuft der Neuaufbau beim SV Nütterden

Der SV Nütterden hat aus einer für ihn restlos enttäuschenden Saison, nach der er mit viel Glück, weil Teams zurückgezogen wurden, ein weiteres Jahr in der Kreisliga A Kleve/Geldern auflaufen darf, die Konsequenzen gezogen. Er hat mit alten Bekannten einen Neuanfang gestartet und hofft nun auf bessere Zeiten.

Markus Hierling, der seine Laufbahn als Trainer 2008 beim SV Nütterden begonnen und 2023 bei der DJK Twisteden beendet hatte, soll als Sportlicher Leiter entscheidend dazu beitragen, dass es sportlich wieder aufwärtsgeht. Eine der ersten Handlungen vom Hierling im neuen Amt war es, dass er weitere alte Bekannte ins Boot geholt hat, um das Schiff wieder flott zu machen.

„Es ist uns klar, dass wir nur eine Übergangslösung sind. Doch in der aktuellen Situation haben wir uns gern bereit erklärt, dem Verein zu helfen“, sagt Joachim Böhmer. Die Trainer stehen vor einer schwierigen Aufgabe. Denn insgesamt zwölf Zugänge, darunter sieben A-Jugendliche, müssen in die Mannschaft, die vier Abgänge zu verzeichnen hat, integriert werden.

Joachim Böhmer, der von 2014 bis 2024 Coach des SV Nütterden war, hilft für eine Übergangszeit an der Linie aus. Er wird die Mannschaft mit Dirk Arns, der zuletzt die A-Junioren der JSG Nütterden/Kranenburg mit beachtlichem Erfolg gecoacht hat, trainieren. Unterstützt wird das Duo von Stephan Ruffen, der unter Joachim Böhmer als Co-Trainer ebenfalls schon für den SVN gearbeitet hat. Das Trio soll das Team erst einmal bis zur Winterpause auf Kurs bringen. Dann soll ein neuer Trainer die Mannschaft übernehmen.

„Unsere Hauptaufgabe ist es, den Spielern, die in der vergangenen Saison zum Kader gehörten, wieder das nötige Selbstvertrauen zu vermitteln. Nach einem Seuchenjahr müssen alle auch wieder den nötigen Spaß am Fußball bekommen“, sagt Böhmer. Deshalb wurde in der Vorbereitung nicht nur an der konditionellen und fußballerischen Verfassung der Mannschaft gearbeitet, sondern auch etwas für die angeschlagene Psyche getan.

Thyssen kehrt zur Mannschaft zurück

Mit dem Stand der Vorbereitung sei er, so Böhmer, zufrieden, auch wenn wegen der Ferien nicht immer alle Spieler zur Verfügung gestanden hätten. Der Coach kann beim Neuanfang auch auf zwei erfahrene Kicker setzen, die beim SV Nütterden ebenfalls in die Rubrik alte Bekannte passen.

Markus Hierling ist es gelungen, Martin Thyssen, der mehr als ein Jahrzehnt Stammspieler der Mannschaft war, für eine Saison zu reaktivieren. Zudem wechselte Marcel Reintjes vom Bezirksligisten SV Rindern zum SV Nütterden. Der 29-Jährige hat von 2018 bis 2020 schon einmal das SVN-Trikot getragen.

Ein Hauptaugenmerk des Trainer-Trios lag in der Vorbereitung darauf, die Arbeit gegen den Ball, wie es heute auf Fußball-Deutsch heißt, zu verbessern. Es gibt allen Grund dazu. „Wir haben in der vergangenen Saison 106 Gegentore kassiert – das ist natürlich viel zu viel. Wir müssen geschlossener agieren“, so Böhmer.

Mit der Ausgabe eines Saisonziels tut sich der erfahrene Trainer etwas schwer. Sein Wunsch ist, „dass wir von Anfang an über dem Strich stehen, damit sich hier etwas entwickeln kann“. Zum Auftakt steht am kommenden Sonntag, 17. August, 15.30 Uhr, die Aufgabe bei der SGE Bedburg-Hau II an.