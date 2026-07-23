So läuft der Neuaufbau bei Turu Düsseldorf

Turu startet unter einem neuen Cheftrainer in die Saison – Foto: Claudia Pillekamp

Den Start als Trainer beim Bezirksligisten Turu 80 hätte sich Daniel Rey Alonso schwerer vorgestellt. „Wenn ich ehrlich bin, läuft es besser als erwartet“, lautet das erste Zwischenfazit des 38-Jährigen, der im Sommer das Zepter von Francisco Carrasco übernommen hat. Von seinen ehemaligen Mitspielern wurde Rey Alonso in neuer Rolle gut aufgenommen. Die Chemie stimmt und der Einsatz aller Spieler ebenfalls. „Die Jungs ziehen wirklich super mit. Mir ist wichtig, dass wir die Mannschaft fit bekommen. Das Spielerische kommt danach. Das beherzigen die Spieler bislang alle“, freut sich der Deutsch-Spanier.

Zufriedenstellender Test

Für die Kondition ist auch in dieser Saison wieder Jason Mensah verantwortlich. Der Brite und Osei Opoku ergänzen als Assistenten das neue Trainerteam um Daniel Rey Alonso. In diesen Tagen kommt dem Duo gleich eine besondere Verantwortung zu. Denn während der „Chef“ im verdienten Urlaub weilt, haben Mensah und Opoku an der Feuerbachstraße vorübergehend das Sagen. Das letzte Testspiel gegen Blau-Weiß Königsdorf verfolgte Rey Alonso noch live vor Ort. Und was er gegen den Mittelrheinligisten von seinen Schützlingen sah, stimmte ihn zufrieden. „Wenn man bedenkt, dass sie im Training bislang kaum einen Ball gesehen hat, hat die Mannschaft das gut gemacht. Auch spielerisch hat mir das gefallen. Wir waren das bessere Team, auch wenn das Spiel letztlich mit 0:2 verloren ging“, konstatierte der Coach. Von den Neuzugängen machte bislang vor allem einer auf sich aufmerksam. Der aus Weißenberg gekommene Ichiura Taisei besticht im Mittelfeld durch ein hohes Laufpensum und eine gute Technik. „Er ist zwischen beiden Strafräumen richtig stark“, lobt Rey Alonso.

Und auch ein Eigengewächs hat die ersten Wochen genutzt, um sich in den Vordergrund zu spielen. Der aus der eigenen U19 aufgerückte Danylo Zablotskyi spielte gegen Königsdorf mutig auf. Der junge Ukrainer darf so im ersten Seniorenjahr auf regelmäßige Einsätze hoffen. Insgesamt müssen Daniel Rey Alonso und seine Kollegen zehn neue Spieler ins Team integrieren. Damit ist die Personalplanung bei den Oberbilkern mehr oder weniger abgeschlossen. „Wenn wir jetzt noch jemanden dazu nehmen, dann muss das schon eine Granate sein“, betont der Trainer.