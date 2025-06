So läuft der letzte Spieltag der Oberliga Niederrhein

Zum Abschluss gab es in Büderich am Samstag keine Tore: Ratingen 04/19 kann nach dem 0:0 noch auf Platz zehn fallen, während Büderich gesichert Siebter wird.

FC Büderich – Ratingen 04/19 0:0

FC Büderich: Michael Sperling, Marvin Commodore, Lukas van den Bergh (67. Mahrab Khan), Roman Wakily, Antonio Munoz-Bonilla (82. Sebastian Santana), Dennis Schreuers (76. Ibrahim Kanat), Leon Jonah Lepper (85. Hendrik Kortgödde), Kevin Weggen, Finn Theißen, Alexander Lipinski, Jan Niklas Kühling - Trainer: Sebastian Siebenbach - Trainer: Torsten Schedler

Ratingen 04/19: Dario Ljubic, Gianluca Silberbach, Bo Lasse Henrichs (87. Fabio Di Gaetano), James Shepard, Slone Matondo, Connor Klossek, Ali-Can Ilbay (79. Mykyta Kildiiarov), Tim Klefisch, Rinor Rexha (63. Edin Hadzibajramovic), Erkan Ari (28. Phil Spillmann), Georgios Touloupis (79. Zissis Alexandris) - Trainer: Frank Zilles

Schiedsrichter: Sascha Radusch (Duisburg) - Zuschauer: 200

Tore: keine Tore

So läuft das Saisonfinale

32. Spieltag

Fr., 16.05.25 20:00 Uhr SC Union Nettetal - SV Sonsbeck 3:1

So., 18.05.25 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - SpVg Schonnebeck 1:1

So., 18.05.25 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - 1. FC Monheim 3:1

So., 18.05.25 15:00 Uhr VfB Homberg - 1. FC Kleve 2:2

So., 18.05.25 15:00 Uhr TVD Velbert - SC St. Tönis 1911/20 0:8

So., 18.05.25 15:00 Uhr FC Büderich - VfB 03 Hilden 3:1

So., 18.05.25 15:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - SSVg Velbert 0:3

So., 18.05.25 15:15 Uhr SV Biemenhorst - Ratingen 04/19 2:1

So., 18.05.25 15:45 Uhr Mülheimer FC 97 - TSV Meerbusch 2:5



33. Spieltag

Fr., 23.05.25 19:30 Uhr SSVg Velbert - SC Union Nettetal 4:0

Fr., 23.05.25 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - Mülheimer FC 97 2:0

So., 25.05.25 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - SpVg Schonnebeck 4:1

So., 25.05.25 15:00 Uhr SV Sonsbeck - Sportfreunde Baumberg 4:1

So., 25.05.25 15:00 Uhr TSV Meerbusch - FC Büderich 6:4

So., 25.05.25 15:00 Uhr 1. FC Kleve - TVD Velbert 2:0

So., 25.05.25 15:00 Uhr 1. FC Monheim - VfB Homberg 3:2

So., 25.05.25 15:30 Uhr VfB 03 Hilden - Sportfreunde Niederwenigern 3:2

So., 25.05.25 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - SV Biemenhorst 4:5

________________

