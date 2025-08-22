So läuft der Doppel-Heimspieltag von Ratingen 04/19

Der Fußball-Verband Niederrhein (FVN) hat am Donnerstagabend die zweite Runde im Niederrheinpokal ausgelost: Nach dem 16:0-Kantersieg zum Auftakt in diesen Wettbewerb beim A-Ligisten FC Sterkrade bekommt es Oberligist Ratingen 04/19 nun mit einem weiteren klassentieferen Verein zu tun. Es geht nach Moers zum Landesligisten SV Scherpenberg. Gespielt werden soll die nächste Runde am 9./10. September.

Dass das Oberliga-Team seine Heimspiele zu Beginn der neuen Saison auf der Sportanlage Götschenbeck austrägt, liegt an den Arbeiten im Ratinger Stadion. Das bekommt gerade einen neuen Naturrasen, und zum aktuellen Stand soll am Sonntag ab 15 Uhr auch Patrick Anders etwas sagen: Das Interview mit dem Ersten Beigeordneten der Stadt und unter anderem für den Sport zuständigen Dezernenten sowie Bürgermeisterkandidaten der CDU ist eines von mehreren, die am Sonntag auf der Anlage geführt werden sollen.

Näher ist für die Ratinger das erste Heimspiel der neuen Saison, und es wird gleich groß aufgezogen. Zwar bleibt der Freitagabend als üblicher Termin insgesamt bestehen, nun gibt es aber am Sonntagnachmittag die Heimspiel-Premiere: Weil bereits um 13 Uhr die eigene U23 in der Bezirksliga das Derby gegen den SV Hösel an der Sportanlage Götschenbeck hat, macht 04/19 aus dem Sonntag einen Doppel-Heimspieltag: Wer für das Ratinger Duell in der Bezirksliga ein Ticket für fünf Euro kauft, kann ab 15.30 Uhr auch die Oberliga-Partie gegen den SC St. Tönis schauen, ohne dass weitere Kosten anfallen. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren haben wie gewohnt freien Eintritt, der Einlass beginnt ab 12.30 Uhr.

Buntes Rahmenprogramm am Tag

Denn das Rahmenprogramm, das federführend Mirco Köstring von „Hai Life“ für 04/19 begleitet, startet am Sonntag bereits um 12.30 Uhr. So soll es vor dem Bezirksliga-Derby schon Interviews geben mit U23-Coach Andreas Voss oder dem Sportlichen Leiter der Zweitvertretung, Tobias Krampe, zudem soll auch in der Halbzeit ein Beteiligter des Spiels etwas zu dessen Verlauf sagen. Weiterhin sind Interviews mit Sponsoren angedacht und Erklärungen zu den Aktionen in den Halbzeiten beider Spiele: Es gibt eine Maschine, die die Geschwindigkeit des Torschusses misst, zudem werden in der Pause beider Partien je fünf Fußbälle ins Publikum geschossen für eine folgende Verlosungsaktion.

Vor dem Oberliga-Match wird dann 04/19-Chefcoach Damian Apfeld ein Interview am Spielfeldrand geben. Der 39-Jährige hat bereits nach dem ersten Spieltag und dem vogelwilden 5:4-Sieg beim VfB 03 Hilden im Podcast „FuPalaver“ des Internet-Portals FuPa gesprochen und da schon geäußert: „Wir haben sehr, sehr großen Respekt vor St. Tönis, weil es für mich auch in dieser Saison wieder eine absolute Top-Mannschaft ist, die sich am Ende unter den Top fünf, Top sechs wiederfinden wird.“

"Müssen uns steigern"

Mit Blick auf den Ligastart hatte Apfeld erklärt: „Wir haben leider nie richtig Ruhe ins Spiel bekommen, und trotz zweier Führungen zweimal den Ausgleich bekommen. Wir waren gegen den Ball sehr anfällig. Sicherlich waren wir im letzten Drittel gegen Hilden gut unterwegs, habenuns sehr gut bewegt, gute Laufwege und gute Passkombinationen gehabt – aber genauso müssen wir uns gegen den Ball steigern, weil das sicherlich keine Normalität ist, dass man so viele Tore – ob im Heimspiel oder im Auswärtsspiel – erzielt. Wir versuchen, uns in beiden Bereichen ein wenig zu verbessern und freuen uns auf unser erstes Heimspiel.“

Danach folgen nach aktuellem Stand noch zwei am Götschenbeck: Am Freitag, 29. August gegen Aufsteiger Blau-Weiß Dingden und am Freitag, 12. September gegen den 1. FC Kleve (beide 19.30 Uhr). Zum ersten Mal wieder im Stadion soll 04/19 am Sonntag, 28. September gegen Aufsteiger VfL Jüchen-Garzweiler spielen (15 Uhr). Als festen Fertigstellungstermin hatte Patrick Anders unserer Redaktion seinerzeit zwar schon den Sonntag, 31. August genannt, doch der dann gerade frisch verlegte Rasen benötigt Zeit zum Anwachsen. Um kein Risiko einzugehen, hat 04/19 somit Ende September ins Auge gefasst für die Rückkehr an die eigentliche Spielstätte.