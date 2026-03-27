So läuft der Auf- und Abstieg in den Wuppertaler Kreisligen Wir haben für Euch die Auf- und Abstiegsregelungen des Fußballkreises Wuppertal-Niederberg für die Saison 2025/26 unter die Lupe genommen. So soll in den Kreisligen auf- und abgestiegen werden. von Sascha Köppen · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

So läuft der Auf- und Abstieg in den Wuppertaler Kreisligen. – Foto: Thomas Rinke

Wenn die Saison allmählich auf die Zielgerade einbiegt, häufen sich auch bei FuPa wieder die Fragen zum Thema Auf- und Abstieg. Seit vielen Jahren versuchen wir deshalb, ein wenig Licht in die oft ein wenig dunklen Abgründe der Auf- und Abstiegsregelungen zu bringen. Das versuchen wir auch in diesem Spieljahr, indem wir die Regelungen für die jeweiligen Kreise gesondert unter die Lupe nehmen. Diesmal befassen wir uns mit den Regelungen für den Kreis Wuppertal-Niederberg.

Regelten die Kreise früher oft selbst, wie im Falle einer Punktgleichheit in den Kreisligen verfahren wurde, so hat der Fußballverband Niederrhein dies zuletzt einheitlich festgelegt. Das traf jedoch auch auf den Unmut vieler Fußballer, sah die Regelung doch vor, dass es bei Punktgleichheit auf für den Auf- und Abstieg entscheidenden Plätzen stets durch Entscheidungsspiele die Entscheidung herbeizuführen sei. In diesem Punkt lenkte der FVN nun ein. Nun heißt es in den Regularien: "Gemäß § 41 SpO/WDFV gilt für alle Spielklassen im FVN die Regelung, dass bei Punktgleichheit auf den für Auf- oder Abstieg entscheidenden Tabellenplätzen die Auf- oder Absteiger zuerst nach dem direkten Vergleich ermittelt werden, das heißt, zuerst zählen die Spiele der beiden beteiligten Mannschaften gegeneinander mit Torverhältniswertung. Bei drei oder mehr punktgleichen Mannschaften wird zur Entscheidung auch das Torverhältnis bei allen Spielen der beteiligten Mannschaften untereinander zur Entscheidung herangezogen. Besteht bei dem direkten Vergleich Gleichstand, kommt es erst zu Entscheidungsspielen." Zwei Aufsteiger in die Bezirksliga Als Bezugsgröße für die Kreisligen gilt stets die Anzahl der Absteiger, die ein Kreis in den Bezirksligen zu beklagen hat. Da nicht alle Teams aus dem Kreis Wuppertal-Niederberg in der Gruppe 2 spielen, sondern der ASV Mettmann in Gruppe 1, könnten theoretisch bis zu fünf Kreisteams in der Bezirksliga absteigen. Das ist beim ASV allerdings bereits auszuschließen, während es in Gruppe 1 noch ein paar Mannschaften treffen, der Kreis aber auch ganz verschont bleiben könnte. Davon unberührt ist aber zunächst die Regelung für den Aufstieg in der Kreisliga A. Denn hier steigen in allen möglichen Konstellationen zwei Mannschaften in die Bezirksliga auf. Das ist unumstößlich, auch mit dem erweiterten Aufstieg hat der Kreis in diesem Jahr nichts zu tun.

Einfluss nimmt die Bezirksliga dann aber auf die Absteiger aus der Kreisliga A. Hier müssen nur zwei Teams den Gang in die Kreisliga B antreten, wenn der Kreis von Absteigern in der Bezirksliga verschont bleiben sollte. Drei Mannschaften würde es erwischen, wenn es genau einen Absteiger auf Bezirksebene geben sollte. Werden es zwei oder drei, müssten insgesamt vier Teams in die Kreisliga B. Für jeden weiteren Bezirksliga-Absteiger, wonach es aktuell aber wirklich nicht aussieht, käme ein weiterer in der Kreisliga A hinzu. Die so maximal möglichen sechs Absteiger sind aufgrund der Position des ASV Mettmann bereits praktisch ausgeschlossen, auch nach allen vier möglichen Absteigern in Gruppe 2, die dann fünf Absteiger in der Kreisliga B zur Folge hätten, sieht es absolut nicht aus. Mit Stella Azzurra Velbert und dem SSV Sudberg stehen nach Rückzug bereits zwei Absteiger in der Kreisliga A fest. Drei oder vier Aufsteiger in der Kreisliga B? In der Kreisliga B ist die Aufstiegsregelung etwas leichter zu erklären. Dort steigen nämlich so lange insgesamt vier Mannschaften auf, also zwei je Gruppe, wie es in der Bezirksliga nicht mehr als zwei Mannschaften aus dem Kreis erwischt. Werden es drei oder mehr, so steigen insgesamt drei B-Ligisten auf, so dass die beiden Zweiten Entscheidungsspiele zur Ermittlung des dritten Aufsteigers austragen müssen. Etwas komplexer ist wieder der Abstieg aus der Kreisliga B. Sicher ist hier, dass mindestens vier Teams absteigen müssen, also zwei je Gruppe. Das ist bei nicht mehr als einem Bezirksliga-Absteiger der Fall. Sechs hingegen sind es, wenn drei oder mehr Teams aus der Bezirksliga in den Kreis absteigen. Nur dann, wenn genau zwei Bezirksligisten aus dem Kreis absteigen, kommt es zu fünf Absteigern, so dass die beiden Drittletzten in Entscheidungsspielen diesen fünften Absteiger zu ermitteln haben. Auch hier gibt es allerdings bereits durch Rückzüge feststehende Absteiger. In Gruppe 1 ist das der BV Azadi, in Gruppe 2 sind es die Sportfreunde Siepen II und Rot-Weiß Wülfrath II, was de facto hier bedeuten kann, dass die Gruppe ohne sportliche Absteiger bleibt.