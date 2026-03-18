So läuft der Auf- und Abstieg in den Neusser Kreisligen Wir haben für Euch die Auf- und Abstiegsregelungen des Fußballkreises Grevenbroich-Neuss für die Saison 2025/26 unter die Lupe genommen. So soll in den Kreisligen auf- und abgestiegen werden. von Sascha Köppen · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

So läuft der Auf- und Abstieg in den Neusser Kreisligen. – Foto: Thomas Rinke

Wenn die Saison allmählich auf die Zielgerade einbiegt, häufen sich auch bei FuPa wieder die Fragen zum Thema Auf- und Abstieg. Seit vielen Jahren versuchen wir deshalb, ein wenig Licht in die oft ein wenig dunklen Abgründe der Auf- und Abstiegsregelungen zu bringen. Das versuchen wir auch in diesem Spieljahr, indem wir die Regelungen für die jeweiligen Kreise gesondert unter die Lupe nehmen. Diesmal befassen wir uns mit den Regelungen für den Kreis Grevenbroich-Neuss.

Regelten die Kreise früher oft selbst, wie im Falle einer Punktgleichheit in den Kreisligen verfahren wurde, so hat der Fußballverband Niederrhein dies zuletzt einheitlich festgelegt. Das traf jedoch auch auf den Unmut vieler Fußballer, sah die Regelung doch vor, dass es bei Punktgleichheit auf für den Auf- und Abstieg entscheidenden Plätzen stets durch Entscheidungsspiele die Entscheidung herbeizuführen sei. In diesem Punkt lenkte der FVN nun ein. Nun heißt es in den Regularien: "Gemäß § 41 SpO/WDFV gilt für alle Spielklassen im FVN die Regelung, dass bei Punktgleichheit auf den für Auf- oder Abstieg entscheidenden Tabellenplätzen die Auf- oder Absteiger zuerst nach dem direkten Vergleich ermittelt werden, das heißt, zuerst zählen die Spiele der beiden beteiligten Mannschaften gegeneinander mit Torverhältniswertung. Bei drei oder mehr punktgleichen Mannschaften wird zur Entscheidung auch das Torverhältnis bei allen Spielen der beteiligten Mannschaften untereinander zur Entscheidung herangezogen. Besteht bei dem direkten Vergleich Gleichstand, kommt es erst zu Entscheidungsspielen." In der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss dürfen sich die Vereine in diesem Jahr drüber freuen, dass ungeachtet aller Umstände auf jeden Fall mindestens zwei Vereine in die Bezirksliga aufsteigen. Zudem ist es mehr als wahrscheinlich, dass ein weiterer Aufsteiger hinzukommt, weil der Kreis als erster vom erweiterten Aufstieg profitiert. Auch wenn das den Fall mit "nur" zwei Aufsteigern sehr unwahrscheinlich macht, stellen wir Euch dennoch beide Szenarien vor.

Zwei Aufsteiger in die Bezirksliga: Steigen zwei A-Ligisten in die Bezirksliga auf, so hängt die Zahl der Absteiger in der Kreisliga A von den Absteigern aus dem Kreis Neuss in der Bezirksliga ab. Es bleibt bei zwei Absteigern, solange nicht mehr als eine Neusser Mannschaft aus der Bezirksliga in den Kreis absteigt. Dafür stehen die Zeichen derzeit nicht schlecht. Sollten zwei oder drei Bezirksligisten in den Kreis absteigen, so würde es in der Kreisliga A drei Absteiger geben. Vier würden es nur dann, wenn es auch die maximal möglichen vier Absteiger in der Bezirksliga geben sollte, was praktisch ausgeschlossen ist. Der FC Zons steht nach seinem Rückzug aus der Kreisliga A bereits bals Absteiger fest. In der Kreisliga B steigen bis zu vier Mannschaften auf, also zwei je Gruppe, sollten sich alle Bezirksligisten aus dem Kreis noch retten. Steigen hingegen einer oder zwei Bezirksligisten ab, so gäbe es nur noch drei Aufsteiger in die Kreisliga A, es käme also zu Entscheidungsspielen der beiden Zweiten der Kreisliga B. Nur noch die beiden Meister steigen hingegen auf, wenn es doch drei oder vier Bezirksligisten erwischen würde, wonach es eben nicht aussieht.