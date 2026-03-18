So läuft der Auf- und Abstieg in den Neusser Kreisligen.

Wenn die Saison allmählich auf die Zielgerade einbiegt, häufen sich auch bei FuPa wieder die Fragen zum Thema Auf- und Abstieg. Seit vielen Jahren versuchen wir deshalb, ein wenig Licht in die oft ein wenig dunklen Abgründe der Auf- und Abstiegsregelungen zu bringen. Das versuchen wir auch in diesem Spieljahr, indem wir die Regelungen für die jeweiligen Kreise gesondert unter die Lupe nehmen. Diesmal befassen wir uns mit den Regelungen für den Kreis Grevenbroich-Neuss.
Regelten die Kreise früher oft selbst, wie im Falle einer Punktgleichheit in den Kreisligen verfahren wurde, so hat der Fußballverband Niederrhein dies zuletzt einheitlich festgelegt. Das traf jedoch auch auf den Unmut vieler Fußballer, sah die Regelung doch vor, dass es bei Punktgleichheit auf für den Auf- und Abstieg entscheidenden Plätzen stets durch Entscheidungsspiele die Entscheidung herbeizuführen sei. In diesem Punkt lenkte der FVN nun ein. Nun heißt es in den Regularien: "Gemäß § 41 SpO/WDFV gilt für alle Spielklassen im FVN die Regelung, dass bei Punktgleichheit auf den für Auf- oder Abstieg entscheidenden Tabellenplätzen die Auf- oder Absteiger zuerst nach dem direkten Vergleich ermittelt werden, das heißt, zuerst zählen die Spiele der beiden beteiligten Mannschaften gegeneinander mit Torverhältniswertung. Bei drei oder mehr punktgleichen Mannschaften wird zur Entscheidung auch das Torverhältnis bei allen Spielen der beteiligten Mannschaften untereinander zur Entscheidung herangezogen. Besteht bei dem direkten Vergleich Gleichstand, kommt es erst zu Entscheidungsspielen."
In der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss dürfen sich die Vereine in diesem Jahr drüber freuen, dass ungeachtet aller Umstände auf jeden Fall mindestens zwei Vereine in die Bezirksliga aufsteigen. Zudem ist es mehr als wahrscheinlich, dass ein weiterer Aufsteiger hinzukommt, weil der Kreis als erster vom erweiterten Aufstieg profitiert. Auch wenn das den Fall mit "nur" zwei Aufsteigern sehr unwahrscheinlich macht, stellen wir Euch dennoch beide Szenarien vor.
Steigen zwei A-Ligisten in die Bezirksliga auf, so hängt die Zahl der Absteiger in der Kreisliga A von den Absteigern aus dem Kreis Neuss in der Bezirksliga ab. Es bleibt bei zwei Absteigern, solange nicht mehr als eine Neusser Mannschaft aus der Bezirksliga in den Kreis absteigt. Dafür stehen die Zeichen derzeit nicht schlecht. Sollten zwei oder drei Bezirksligisten in den Kreis absteigen, so würde es in der Kreisliga A drei Absteiger geben. Vier würden es nur dann, wenn es auch die maximal möglichen vier Absteiger in der Bezirksliga geben sollte, was praktisch ausgeschlossen ist. Der FC Zons steht nach seinem Rückzug aus der Kreisliga A bereits bals Absteiger fest.
In der Kreisliga B steigen bis zu vier Mannschaften auf, also zwei je Gruppe, sollten sich alle Bezirksligisten aus dem Kreis noch retten. Steigen hingegen einer oder zwei Bezirksligisten ab, so gäbe es nur noch drei Aufsteiger in die Kreisliga A, es käme also zu Entscheidungsspielen der beiden Zweiten der Kreisliga B. Nur noch die beiden Meister steigen hingegen auf, wenn es doch drei oder vier Bezirksligisten erwischen würde, wonach es eben nicht aussieht.
Auch die Zahl der Absteiger aus der Kreisliga B ist an die Bezirksliga gekoppelt. Bleibt der Kreis ohne Bezirksliga-Absteiger, steigen nur die beiden Schlusslichter aus der Kreisliga B ab. Bei einem Bezirksliga-Absteiger sind es drei Teams, so dass die Vorletzten in Entscheidungsspiele müssen. Das würde bei drei Absteigern in der Bezirksliga auch die Drittletzten der Kreisliga B treffen, weil dann fünf Teams absteigen. Gibt es hingegen zwei oder vier Absteiger in der Bezirksliga, steigen vier Mannschaften aus der Kreisliga B ab, also zwei je Gruppe. Hier hat RS Horrem in Gruppe 1 sein Team zurückgezogen und steht bereits als Absteiger fest.
In der Kreisliga C steigen so lange vier Mannschaften auf, also zwei je Gruppe, wie es in der Bezirksliga nicht mehr als zwei Absteiger gibt. Erst dann, wenn es mehr Absteiger in der Bezirksliga geben würde, steigen in den beiden C-Ligen nur noch die Meister auf.
Sollten drei Teams in die Bezirksliga aufsteigen, steigen zwei Mannschaften aus der Kreisliga A ab, solange in der Bezirksliga nicht mehr als ein Team in den Kreis absteigt. Ab zwei Absteigern müssen in der Kreisliga A jeweils drei Teams in die Kreisliga B absteigen.
Bleibt der Kreis in der Bezirksliga ohne Absteiger, so könnten bis zu fünf Mannschaften aus der Kreisliga B aufsteigen, die beiden Dritten müssten Entscheidungsspiele um den Aufstieg in die Kreisliga A bestreiten. Je zwei Teams pro Gruppe steigen aus der Kreisliga B auf, wenn es einen oder zwei Neusser Absteiger in der Bezirksliga geben sollte. Bei drei Bezirksliga-Absteigern steigen auch nur noch drei B-Ligisten auf, was wiederum Entscheidungsspiele der beiden Vizemeister zur Folge hätte. Erst bei vier Bezirksliga-Absteigern würden nur noch die beiden Meister der Kreisliga C aufsteigen.
Bei Abstieg aus der Kreisliga B bleibt es bei den beiden Tabellen-Schlusslichtern, wenn nicht mehr als eine Mannschaft aus dem Kreis in der Bezirksliga absteigt. Für jeden weiteren Absteiger in der Bezirksliga käme auch in der Kreisliga B ein Absteiger dazu. Bei drei Bezirksliga-Absteigern würde es also vier Teams erwischen, bei zwei Absteigern in der Bezirksliga wären es dann drei, was wiederum Entscheidungsspiele der beiden Vorletzten bedeuten würde. Diese müssten bei fünf Absteigern dann die Drittletzten der Kreisliga B absolvieren, wenn es in der Bezirksliga zu vier Absteigern in den Kreis käme.
In der Kreisliga C können ebenfalls fünf Mannschaften aufsteigen, wenn der Kreis in der Bezirksliga ohne Absteiger bleibt, was wiederum Entscheidungsspiele der beiden Dritten der Kreisliga C mit sich bringt. In allen anderen Fällen steigen vier Mannschaften in die Kreisliga B auf, also zwei je Gruppe.
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