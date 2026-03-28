So läuft der Auf- und Abstieg in den Kreisligen Remscheid-Solingen

So läuft der Auf- und Abstieg in den Kreisligen von Remscheid-Solingen. – Foto: Thomas Rinke

Wenn die Saison allmählich auf die Zielgerade einbiegt, häufen sich auch bei FuPa wieder die Fragen zum Thema Auf- und Abstieg. Seit vielen Jahren versuchen wir deshalb, ein wenig Licht in die oft ein wenig dunklen Abgründe der Auf- und Abstiegsregelungen zu bringen. Das versuchen wir auch in diesem Spieljahr, indem wir die Regelungen für die jeweiligen Kreise gesondert unter die Lupe nehmen. Diesmal befassen wir uns mit den Regelungen für den Kreis Remscheid-Solingen.

Regelten die Kreise früher oft selbst, wie im Falle einer Punktgleichheit in den Kreisligen verfahren wurde, so hat der Fußballverband Niederrhein dies zuletzt einheitlich festgelegt. Das traf jedoch auch auf den Unmut vieler Fußballer, sah die Regelung doch vor, dass es bei Punktgleichheit auf für den Auf- und Abstieg entscheidenden Plätzen stets durch Entscheidungsspiele die Entscheidung herbeizuführen sei. In diesem Punkt lenkte der FVN nun ein. Nun heißt es in den Regularien: "Gemäß § 41 SpO/WDFV gilt für alle Spielklassen im FVN die Regelung, dass bei Punktgleichheit auf den für Auf- oder Abstieg entscheidenden Tabellenplätzen die Auf- oder Absteiger zuerst nach dem direkten Vergleich ermittelt werden, das heißt, zuerst zählen die Spiele der beiden beteiligten Mannschaften gegeneinander mit Torverhältniswertung. Bei drei oder mehr punktgleichen Mannschaften wird zur Entscheidung auch das Torverhältnis bei allen Spielen der beteiligten Mannschaften untereinander zur Entscheidung herangezogen. Besteht bei dem direkten Vergleich Gleichstand, kommt es erst zu Entscheidungsspielen."

Beide Meister der Kreisliga A steigen auf

Die zentrale Bezugsgröße für die Regelung in den Kreisligen ist die Zahl der Absteiger aus der Bezirksliga in den Kreis. Da alle Teams aus dem neuen Fusionskreis in Gruppe 2 der Bezirksliga an den Start gegangen sind, kann es maximal vier Absteiger aus der Bezirksliga in den Kreis geben. Aktuell sieht es so aus, dass der Extremfall noch eintreten kann, ein komplettes Verschonen des Kreises eher unwahrscheinlich ist. Klar ist aber, dass in allen möglichen Konstellationen zwei Teams den Aufstieg aus der Kreisliga A in die Bezirksliga schaffen, also die Meister der beiden Staffeln. Was den Abstieg anbetrifft, so hängt dieser dann eben an der Bezirksliga. Bliebe der Kreis in der Bezirksliga ohne Absteiger, müssten nur zwei A-Ligisten absteigen, also die beiden Schlusslichter. Für jeden Bezirksliga-Absteiger kommt jedoch auch in der Kreisliga A einer hinzu. Gäbe es also vier Kreis-Absteiger in der Bezirksliga, so könnte es bis zu sechs Absteiger in der Kreisliga A geben, drei aus jeder Gruppe. Das wiederum bedeutet, dass es zu Entscheidungsspielen kommen muss, wenn es drei Absteiger (bei einem aus der Bezirksliga) oder fünf Absteiger (bei drei aus der Bezirksliga) geben würde. In diesem Fall müssten die Vor- oder Drittletzten einen weiteren Absteiger ermitteln. Durch Rückzug bereits als Absteiger feststehend ist die TG Hilgen II aus Gruppe 1.