So läuft der Auf- und Abstieg in den Krefelder Kreisligen Wir haben für Euch die Auf- und Abstiegsregelungen des Fußballkreises Kempen-Krefeld für die Saison 2025/26 unter die Lupe genommen. So soll in den Kreisligen auf- und abgestiegen werden. von Sascha Köppen · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

So läuft der Auf- und Abstieg in den Krefelder Kreisligen. – Foto: Thomas Rinke

Wenn die Saison allmählich auf die Zielgerade einbiegt, häufen sich auch bei FuPa wieder die Fragen zum Thema Auf- und Abstieg. Seit vielen Jahren versuchen wir deshalb, ein wenig Licht in die oft ein wenig dunklen Abgründe der Auf- und Abstiegsregelungen zu bringen. Das versuchen wir auch in diesem Spieljahr, indem wir die Regelungen für die jeweiligen Kreise gesondert unter die Lupe nehmen. Diesmal befassen wir uns mit den Regelungen für den Kreis Kempen-Krefeld.

Regelten die Kreise früher oft selbst, wie im Falle einer Punktgleichheit in den Kreisligen verfahren wurde, so hat der Fußballverband Niederrhein dies zuletzt einheitlich festgelegt. Das traf jedoch auch auf den Unmut vieler Fußballer, sah die Regelung doch vor, dass es bei Punktgleichheit auf für den Auf- und Abstieg entscheidenden Plätzen stets durch Entscheidungsspiele die Entscheidung herbeizuführen sei. In diesem Punkt lenkte der FVN nun ein. Nun heißt es in den Regularien: "Gemäß § 41 SpO/WDFV gilt für alle Spielklassen im FVN die Regelung, dass bei Punktgleichheit auf den für Auf- oder Abstieg entscheidenden Tabellenplätzen die Auf- oder Absteiger zuerst nach dem direkten Vergleich ermittelt werden, das heißt, zuerst zählen die Spiele der beiden beteiligten Mannschaften gegeneinander mit Torverhältniswertung. Bei drei oder mehr punktgleichen Mannschaften wird zur Entscheidung auch das Torverhältnis bei allen Spielen der beteiligten Mannschaften untereinander zur Entscheidung herangezogen. Besteht bei dem direkten Vergleich Gleichstand, kommt es erst zu Entscheidungsspielen." Zwei Aufsteiger in der Kreisliga A Für die Kreisliga A in Kempen-Krefeld gilt zunächst einmal, dass nicht nur der Meister, sondern auch der Tabellenzweite am Ende der Saison in die Bezirksliga aufsteigt. Die Zahl der Absteiger in der Kreisliga A ist indes an die Zahl der Krefelder Absteiger in der Bezirksliga gekoppelt. Hier waren theoretisch bis zu fünf Absteiger möglich, weil der TSV Meerbusch II noch in Gruppe 1 mitwirkt. Da dieser jedoch nur noch schwer zu retten sein dürfte, ist es unwahrscheinlich, dass der Kreis ohne Absteiger bleibt. Es sind umgekehrt allerdings auch nur noch maximal vier Absteiger möglich, weil der SV Lürrip in Gruppe 3 sein Team zurückgezogen hat. Zwei Absteiger in der Kreisliga A wären nur ohne Bezirksliga-Absteiger möglich, drei Teams müssen hingegen absteigen, wenn es einen oder zwei Bezirksligisten aus dem Kreis trifft. Für jedes weitere Kreisteam, das aus der Bezirksliga absteigt, kommt auch in der Kreisliga A ein Absteiger hinzu. Sollten es also vier werden, wonach es nicht aussieht, müssten fünf A-Ligisten den Gang in die Kreisliga B antreten.

Mögliche Aufstiegsrunden in den Kreisligen B und C In der Kreisliga B steigen dann insgesamt vier Mannschaften auf, wenn es in der Bezirksliga nicht mehr als einen Absteiger aus dem Kreis gibt. Das würde bei drei Staffeln bedeuten, dass die drei Tabellenzweiten in einer Aufstiegsrunde diesen vierten Aufsteiger ermitteln müssten. Steigen zwei oder mehr Bezirksligisten ab, sind nur die drei Meister aufgestiegen, die diesen Aufstieg damit auf alle Fälle sicher haben. Der Abstieg aus der Kreisliga B ist leicht erklärt: Aus jeder der drei Gruppen steigen je zwei Teams ab, egal, was sonst passiert. In Gruppe 2 stehen diese beiden Teams durch die Rückzüge des TuS St. Hubert und des VfL Willich III bereits fest. Der Aufstieg aus der Kreisliga C kann nun wieder recht untersiedlich ausfallen. Bleibt der Kreis ohne Bezirksliga-Absteiger, so steigen aus allen drei Gruppen der Kreisliga C je zwei Teams auf, während die drei Tabellen-Dritten in einer Aufstiegsrunde noch zwei weitere Aufsteiger ermitteln. Gibt es einen Bezirksliga-Absteiger, bleibt es dabei, nur schafft es dann aus dieser Aufstiegsrunde nur noch der Sieger, weil es dann insgesamt sieben Aufsteiger gibt. Genau sechs, also zwei je Gruppe, wären es bei zwei Bezirksliga-Absteigern, so dass es dann keine Aufstiegsrunde geben müsste. Diese kommt aber bei drei und vier Bezirksliga-Absteigern wieder ins Spiel. Denn dann sind jeweils nur die drei Meister noch sicher aufgestiegen. Zwei weitere Teams aus der Aufstiegsrunde der Zweiten schaffen es dann bei drei Bezirksliga-Absteigern, nur ein weiteres, wenn es vier Bezirksligisten erwischen sollte.