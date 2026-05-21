So läuft der Auf- und Abstieg in den Düsseldorfer Kreisligen Der Abstiegskampf in der Bezirksliga ist auch entscheidend dafür, wer in den Kreisligen hoch darf und wer runter muss. Zwei Spieltage vor Schluss hängt offenbar alles noch vom CfR Links ab. von Marvin Wibbeke · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser

Für CfR Links geht es um den Klassenerhalt – Foto: Christian Haas

Noch zwei Spieltage sind in den unteren Ligen ab der Oberliga zu spielen. Am vergangenen Wochenende herrschte nach dem Abstieg von Fortuna Düsseldorf aus der Zweiten Bundesliga und der dadurch erfolgenden Rückversetzung der U23 in der Oberliga zumindest dort schon mal Klarheit. Darunter sind jedoch noch einige Sachen offen.

Entschieden ist durch die Endtabellen der Zweiten Bundesliga und der Regionalliga aber schon mal eins: Es wird keinen zweiten Aufsteiger aus der Kreisliga A in Düsseldorf geben. Durch den Abstieg des Wuppertaler SV und der SSVg Velbert stellt der Kreis Düsseldorf keinen sogenannten Aufrücker. Diese greifen in dem Fall, dass zu wenige Teams des FVN aus der Regionalliga in die Oberliga absteigen. Es hätte maximal einen Absteiger dafür geben dürfen. Zwei Szenarien für die Kreisligen Was die Kreisligen in Düsseldorf angeht, gibt es jetzt nur noch zwei Szenarien, die in den Durchführungsbestimmungen des Kreises greifen können. Nämlich die Szenarien 7 und 8, sprich: ein oder zwei Absteiger aus dem Kreis Düsseldorf in der Bezirksliga. Auch schon klar ist: Aus den beiden Kreisliga-B-Gruppen steigen insgesamt drei Teams in die Kreisliga A auf, und aus den Kreisliga-B-Gruppen steigen insgesamt sieben Teams in die drei Kreisliga-C-Gruppen ab. Alles andere hängt nun vom CfR Links und Rhenania Hochdahl ab.

Spannender Kampf um Rang 15 Aktuell stehen der VdS Nievenheim und der CfR Links punktgleich auf dem 15. Rang, dem Relegationsplatz. Die Heerdter haben dabei einen entscheidenden Vorteil: Sie haben den direkten Vergleich für sich entschieden. Beide Spiele gingen mit 6:4 und 5:4 an den CfR, auch wenn das DFBnet über Fußball.de derzeit noch die Dormagener als Tabellen-15. ausweist. Rhenania Hochdahl steht auf Rang 17 und hat fünf Punkte Rückstand auf das Duo, muss also beide Spiele gewinnen, um noch an den beiden Klubs vorbeizuziehen. Vorteil für Nievenheim: Sie haben noch das Nachholspiel gegen den MSV Düsseldorf in der Hinterhand, der nach den Neuansetzungen aufgrund der Posse um eine Spielberechtigung auf Rang zwei abgerutscht ist. Sollte sich der CfR Links für die Relegation qualifizieren, käme es zu einem Duell mit dem Tabellen-15. der Bezirksliga 6, also der Bezirksliga mit den Essener und Oberhausener Teams, um den Klassenerhalt. Das Hinspiel beim Vertreter der Bezirksliga 6 fände am Mittwoch, 10. Juni um 19.30 Uhr statt, das Rückspiel am Sonntag darauf (14. Juni, 15 Uhr) in Heerdt.