So läuft der Auf- und Abstieg im Rheingau-Taunus Der alljährliche Domino-Effekt: Wieviele Teams aus den Klassen absteigen müssen, hängt vom Abstiegsgeschehen der darüberliegenden Ligen ab +++ Wir haben die realistischsten Konstellationen mal durchgespielt von Philipp Durillo · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

Der GSV Born und die SG Schlangenbad II stecken noch tief im Abstiegskampf der B-Liga. – Foto: Maren Michelchen (Archiv)

Drei Dinge im Leben sind sicher: Der Tod, Steuern und das alljährliche Rätselraten bis kurz vor dem Ende der Spielzeit, wieviele Teams denn nun aus den jeweiligen Klassen absteigen müssen. Bei vielen Vereinen und Spielern herrscht Unklarheit, zumal die Tabellen der Verbandsseite oft noch irreführend eingefärbt sind und eine andere Abstiegskonstellation suggerieren als tatsächlich der Fall ist. "Die im Spielgeschehen veröffentlichte Zahl der Absteiger ist der maximale Wert. Die Zahl der tatsächlichen Absteiger ist von der Anzahl der direkten Absteiger aus übergeordneten Spielklassen abhängig", heißt es auf der Webseite des Hessischen Fußball-Verbands. Eine wichtige Info. Nicht ohne Grund verzichten wir bei FuPa mittlerweile bei den meisten Ligen darauf, Absteigerzahlen einzufärben, um hier nicht für unnötige Irritationen zu sorgen. Entscheidend ist immer die Richtzahl, also die Zahl der Teams, die in der kommenden Saison 26/27 in der jeweiligen Klasse an den Start gehen sollen. Wir haben mal durchgespielt, wie die aktuelle Situation im Rheingau-Taunus-Kreis aussieht und dabei auch die geplante Spielgemeinschaft zwischen dem SV Wallrabenstein und dem TuS Beuerbach berücksichtigt. (Stand 21. April). Hinweis vorab: Noch nicht absehbare Rückzüge weiterer Teams, freiwillige Abstiege oder neu entstehende Spielgemeinschaften könnten sich noch auf das Abstiegsgeschehen auswirken.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Zentral für sämtliche Ligen des Kreises ist die Situation in der Gruppenliga. Und die ist aus RTK-Sicht besorgniserregend. Denn: Nach aktuellem Stand müssen drei Vereine (SG Rauenthal/Martinsthal, SV Wallrabenstein und Spvgg. Eltville) in die Kreisoberliga absteigen. Neben dem TSV Bleidenstadt hat lediglich die SG Ra/Ma hat noch realistische Optionen, sich zu retten. Da der FC Dorndorf nämlich seinen Rückzug angekündigt hat, würde bereits der Fünftletzte Platz in der Gruppenliga für den Ligaerhalt reichen. Aber nur, wenn der FC bis 15. Mai seine Ankündigung auch wahrmacht und wirklich zurückzieht. Der dann zur Rettung reichende viertletzte Platz ist für die SG Ra/Ma derzeit zwei Punkte entfernt. eine Aufholjagd des SV Wallrabenstein (sieben Punkte zurück) käme angesichts des aktuellen Formtiefs überraschend. Die Spvgg. Eltville (zwölf Punkte zurück) ist bereits abgeschlagen.

Kreisoberliga Rheingau-Taunus (15 Teams, 1 Aufsteiger, max. 3 Direktabsteiger, Richtzahl 15) Sollten zwei Teams direkt aus der Gruppenliga absteigen, stiege die Zahl der Teams zunächst auf 17 an. Dazu kommt der Meister der A-Liga, macht 18 Teams. Nach oben geht der Meister in die Gruppenliga weg, wodurch wieder 17 Teams übrig bleiben. Laut vorgegebener Richtzahl müssen es aber 15 Teams in der kommenden Runde sein. Das bedeutet: