So läuft der Auf- und Abstieg im Rheingau-Taunus

Drei Dinge im Leben sind sicher: Der Tod, Steuern und das alljährliche Rätselraten bis kurz vor dem Ende der Spielzeit, wieviele Teams denn nun aus den jeweiligen Klassen absteigen müssen. Bei vielen Vereinen und Spielern herrscht Unklarheit, zumal die Tabellen der Verbandsseite oft noch irreführend eingefärbt sind und eine andere Abstiegskonstellation suggerieren als tatsächlich der Fall ist. "Die im Spielgeschehen veröffentlichte Zahl der Absteiger ist der maximale Wert. Die Zahl der tatsächlichen Absteiger ist von der Anzahl der direkten Absteiger aus übergeordneten Spielklassen abhängig", heißt es auf der Webseite des Hessischen Fußball-Verbands. Eine wichtige Info. Nicht ohne Grund verzichten wir bei FuPa mittlerweile bei den meisten Ligen darauf, Absteigerzahlen einzufärben, um hier nicht für unnötige Irritationen zu sorgen. Entscheidend ist immer die Richtzahl, also die Zahl der Teams, die in der kommenden Saison 26/27 in der jeweiligen Klasse an den Start gehen sollen.
Wir haben mal durchgespielt, wie die aktuelle Situation im Rheingau-Taunus-Kreis aussieht und dabei auch die geplante Spielgemeinschaft zwischen dem SV Wallrabenstein und dem TuS Beuerbach berücksichtigt. (Stand 21. April). Hinweis vorab: Noch nicht absehbare Rückzüge weiterer Teams, freiwillige Abstiege oder neu entstehende Spielgemeinschaften könnten sich noch auf das Abstiegsgeschehen auswirken.
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Zentral für sämtliche Ligen des Kreises ist die Situation in der Gruppenliga. Und die ist aus RTK-Sicht besorgniserregend. Denn: Nach aktuellem Stand müssen drei Vereine (SG Rauenthal/Martinsthal, SV Wallrabenstein und Spvgg. Eltville) in die Kreisoberliga absteigen. Neben dem TSV Bleidenstadt hat lediglich die SG Ra/Ma hat noch realistische Optionen, sich zu retten. Da der FC Dorndorf nämlich seinen Rückzug angekündigt hat, würde bereits der Fünftletzte Platz in der Gruppenliga für den Ligaerhalt reichen. Aber nur, wenn der FC bis 15. Mai seine Ankündigung auch wahrmacht und wirklich zurückzieht. Der dann zur Rettung reichende viertletzte Platz ist für die SG Ra/Ma derzeit zwei Punkte entfernt. eine Aufholjagd des SV Wallrabenstein (sieben Punkte zurück) käme angesichts des aktuellen Formtiefs überraschend. Die Spvgg. Eltville (zwölf Punkte zurück) ist bereits abgeschlagen.
Sollten zwei Teams direkt aus der Gruppenliga absteigen, stiege die Zahl der Teams zunächst auf 17 an. Dazu kommt der Meister der A-Liga, macht 18 Teams. Nach oben geht der Meister in die Gruppenliga weg, wodurch wieder 17 Teams übrig bleiben. Laut vorgegebener Richtzahl müssen es aber 15 Teams in der kommenden Runde sein.
Das bedeutet:
Das jeweils vor dem ersten Abstiegsplatz rangierende Team muss in die Relegation. Hier besteht vor allem für die abgeschlagenen FSV Winkel (sieben Punkte) und SG Heftrich/Niederseelbach (elf) wenig Hoffnung. Davor bangen der FC Waldems (18), die SG Meilingen (20), der FC Kiedrich (22) und der TGSV Holzhausen (24) um den Erhalt.
Vorne ist es ein Dreikampf um die Spitze, die SG Orlen, der SV Walsdorf und der TV Idstein kommen noch als Titel- und Aufstiegskandidaten in Frage.
Auch hier gilt wie in der Kreisoberliga:
Für Schlusslicht SG Hohenstein besteht kaum noch Hoffnung. Davor tummelt sich mit Türk Spor Bad Schwalbach, dem SV Presberg (beide 22 Punkte), dem TSV Bleidenstadt II (23), der SG Walluf II (25) ein Quartett. Auch der SV Seitzenhahn (27) ist nach der jüngsten Niederlage in Presberg noch nicht aus dem Schneider.
Vorne ist der SV Johannisberg (51 Punkte) klar an der Spitze und dürfte in den kommenden Wochen den Titel klarmachen. Dahinter hat derzeit der SSV Hattenheim (43 Punkte) die besten Karten, doch auch der SV Neuhof (40), die SG Orlen II (39) und die SG Ra/Ma II (38) sowie der TuS Kemel (38) könnten noch aufschließen.
Von unten kommen die beiden Meister aus den C-Ligen nach oben. Nach oben in die A-Liga wandert aber nur ein Meister ab. Das wären also zunächst 17 Teams. In Zukunft sollen aber nur noch 15 Teams in der Liga spielen, die Liga also verkleinert werden. Das bedeutet mit Blick auf den Abstieg:
Die TSG Wörsdorf II steht durch ihren Rückzug als erster Absteiger fest. Davor sieht es für den FC Limbach (13 Punkte) nach dem sofortigen Wiederabstieg aus. Wiederum davor läuft es auf einen Dreikampf hinaus zwischen der SG Schlangenbad II (18 Punkte), dem GSV Born (20 Punkte), der jüngst die Spielwertung aus der Partie gegen Bosporus Eltville zugesprochen bekam, sowie dem SV Walsdorf II (21 Punkte). Ein Team dieses Trios muss auf jeden Fall auch noch runter, für die anderen beiden könnte sich zumindest noch die Relegations-Option auftun, sofern sich die SG Ra/Ma in der Gruppenliga noch retten sollte. Auch Wisper Lorch (26 Punkte), der FC Hettenhain (28 Punkte) und die SG Eltville/Erbach II (29 Punkte) sollten noch Punkte einfahren, um sich zu retten.
Vorne ist ein spannender Dreikampf entbrannt: Barisspor Idstein (63) ist in der Pole Position, dahinter lauern der SV Bosporus Eltville (57) sowie der SC Daisbach (56). Barisspor hat noch Partien gegen beide Verfolger vor der Brust.
Hier machen sich der FC Waldems II (58 Punkte), der TV Idstein II (54 Punkte, zwei Partien weniger abolviert) sowie der TuS Beuerbach (52 Punkte, eine Partie weniger als Waldems) noch Hoffnungen.
Hier dürfte die SG Hallgarten/Oestrich II demnächst die Meisterschaft klarmachen.