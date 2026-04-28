So läuft der Auf- und Abstieg im Kreis Wiesbaden

Drei Dinge im Leben sind sicher: Der Tod, Steuern und das alljährliche Rätselraten bis kurz vor dem Ende der Spielzeit, wieviele Teams denn nun aus den jeweiligen Klassen absteigen müssen. Bei vielen Vereinen und Spielern herrscht Unklarheit, zumal die Tabellen der Verbandsseite oft noch irreführend eingefärbt sind und eine andere Abstiegskonstellation suggerieren als tatsächlich der Fall ist. "Die im Spielgeschehen veröffentlichte Zahl der Absteiger ist der maximale Wert. Die Zahl der tatsächlichen Absteiger ist von der Anzahl der direkten Absteiger aus übergeordneten Spielklassen abhängig", heißt es auf der Webseite des Hessischen Fußball-Verbands. Eine wichtige Info. Nicht ohne Grund verzichten wir bei FuPa mittlerweile bei den meisten Ligen darauf, Absteigerzahlen einzufärben, um hier nicht für unnötige Irritationen zu sorgen. Entscheidend ist immer die Richtzahl, also die Zahl der Teams, die in der kommenden Saison 26/27 in der jeweiligen Klasse an den Start gehen sollen.
Wir haben mal durchgespielt, wie die aktuelle Situation in den Wiesbadener Klassen aussieht, vorbehaltlich weiterer Rückzüge oder neuer Spielgemeinschaften, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Artikels nicht absehbar waren.
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Auch aus Wiesbadener Sicht geht der Blick zuerst in die darüberliegende Klasse. Hier sieht es okay aus, mehr als zwei Absteiger dürften eigentlich nicht drohen. Denn mit den abgeschlagenen Eltvillern, mutmaßlich dem FC Dorndorf, der seinen Rückzug angekündigt hat sowie dem SV Wallrabenstein, der aufgrund der neuen Spielgemeinschaft mit Beuerbach absteigen muss, stehen bereits drei Absteiger nahezu fest.
Aktuell rangiert mit der U23 des FV Biebrich ein Wiesbadener Team auf einem Abstiegsplatz. Auch die SKG 23 Wiesbaden und der SV Erbenheim sind noch gefährdet. Unter Umständen, wenn zum Beispiel Dorndorf doch nicht zurückziehen würde und es einen weiteren Abstiegsplatz geben würde, könnte es noch ein zweites Team erwischen. Es könnte auch gar keinen Wiesbadener Absteiger geben, sollte Biebrich noch die Kurve kriegen.
Komfortable Situation für die Kreisoberligisten, denn die Liga soll aufgestockt werden. Selbst wenn also zwei Wiesbadener Teams absteigen sollen, steigt immer nur der Kreisoberliga-Letzte ab. Das davor rangierende Team spielt Relegation. Sollte nur ein oder gar kein Wiesbadener Team aus der Gruppenliga absteigen, würde die Relegation entfallen. Bedeutet: Der Vizemeister der A-Liga würde direkt aufsteigen und der Vorletzte der KOL wäre gerettet, ohne in die Relegation gehen zu müssen.
In Sachen Aufstieg und Meisterschaft läuft es auf einen Zweikampf zwischen den Freien Turnern und der SG Germania hinaus. Hinten sind noch der TuS Medenbach, der FC Maroc, der FSV Schierstein und der SV Hajduk gefährdet.
Aus der KOL wird definitiv nur ein Team direkt absteigen. Daher wird es auch aus der A-Liga nur einen Direktabsteiger geben. Das davor rangierende Team muss in die Relegation. Wenn allerdings der A-Liga-Vizemeister direkt hochgeht und die Relegation entfällt, würde auch zur A-Liga keine Relegation gespielt werden müssen. Bedeutet: Der Vorletzte würde direkt die Liga halten, der B-Liga-Vizemeister direkt aufsteigen.
In Sachen Aufstieg gilt: Sollte die Relegation entfallen, geht der Vizemeister direkt nach oben in die Kreisoberliga.
In Sachen Meisterschaft sind der Türkische SV II, der SC Meso-Nassau und die Spvgg. Sonnenberg II eng beisammen. Wobei die Sonnenberger nicht aufsteigen dürften, da deren Erste in der KOL spielt. Der FC Freudenberg hat noch Restchancen auf den Aufstieg.
Im Keller ist es mega spannend. Der SV Niedernhausen II, der FC Albania, der SV Erbenheim II und der FC Naurod II sind ganz eng beisammen. Auch Schwarz-Weiß Wiesbaden dürfte noch in den Rückspiegel schauen.
Entspannte Situation auch hier: Da auch aus der A-Liga nur ein Team herunterkommen wird, gibt es nur einen Direkt-Absteiger, nämlich den Letzten. Das davor spielende Team muss in die Relegation. Auch hier gilt: Fällt in der Klasse darüber die Relegation aus, wird es auch hier keine geben. Bedeutet: Der Vorletzte hielte die Klasse, der Vizemeister der C-Liga ginge direkt hoch.
In Sachen Aufstieg gilt: Sollte die Relegation entfallen, geht der Vizemeister direkt nach oben in die A-Liga.
Vorne ist es ein enger Zweikampf zwischen SKC Munzur und VfR - beide Teams treffen am letzten Spieltag im direkten Duell aufeinander. Im Abstiegskampf müssen Schlusslicht Amöneburg, der SV Bosna und die SKG 23 II zittern.
Auch hier wieder: Nur der Letzte wird direkt absteigen. Der Vorletzte würde in die Relegation mit der Kreisliga D gehen. Auch hier gilt: Fällt in der Klasse darüber die Relegation aus, wird es auch hier keine geben. Bedeutet: Der Vorletzte hielte die Klasse, der Vizemeister der D-Liga ginge direkt hoch.
In Sachen Aufstieg gilt: Sollte die Relegation entfallen, geht der Vizemeister direkt nach oben in die B-Liga.
Vorne ist es ein Fünfkampf zwischen Kastel 06 II, Nordenstadt II, Igstadt II, Gräselberg II und Schierstein 13 II. Im Abstiegskampf müssen Schwarz-Weiß II, VfB Westend II, Meso-Nassau II und Kostheim 12 aufpassen.
Der Meister geht sowieso hoch, der Tabellenzweite könnte auch direkt hoch, sofern die Relegation in den darüberliegenden Klassen entfallen sollte. Hier dürften sich Meisterschaft und Aufstieg zwischen dem VfR II, Freudenberg II, dem Blauen Club und Kohlheck II entscheiden.