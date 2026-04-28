So läuft der Auf- und Abstieg im Kreis Wiesbaden Der alljährliche Domino-Effekt: Wieviele Teams aus den Klassen absteigen müssen, hängt vom Abstiegsgeschehen der darüberliegenden Ligen ab +++ Wir haben die realistischsten Konstellationen mal durchgespielt +++ Relegation im Kreis könnte ausfallen von Philipp Durillo · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

Die Spvgg. Igstadt und der FSV Schierstein kämpfen noch um den Klassenerhalt in der Kreisoberliga. – Foto: RSCP Photo (Archiv)

Drei Dinge im Leben sind sicher: Der Tod, Steuern und das alljährliche Rätselraten bis kurz vor dem Ende der Spielzeit, wieviele Teams denn nun aus den jeweiligen Klassen absteigen müssen. Bei vielen Vereinen und Spielern herrscht Unklarheit, zumal die Tabellen der Verbandsseite oft noch irreführend eingefärbt sind und eine andere Abstiegskonstellation suggerieren als tatsächlich der Fall ist. "Die im Spielgeschehen veröffentlichte Zahl der Absteiger ist der maximale Wert. Die Zahl der tatsächlichen Absteiger ist von der Anzahl der direkten Absteiger aus übergeordneten Spielklassen abhängig", heißt es auf der Webseite des Hessischen Fußball-Verbands. Eine wichtige Info. Nicht ohne Grund verzichten wir bei FuPa mittlerweile bei den meisten Ligen darauf, Absteigerzahlen einzufärben, um hier nicht für unnötige Irritationen zu sorgen. Entscheidend ist immer die Richtzahl, also die Zahl der Teams, die in der kommenden Saison 26/27 in der jeweiligen Klasse an den Start gehen sollen. Wir haben mal durchgespielt, wie die aktuelle Situation in den Wiesbadener Klassen aussieht, vorbehaltlich weiterer Rückzüge oder neuer Spielgemeinschaften, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Artikels nicht absehbar waren.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Auch aus Wiesbadener Sicht geht der Blick zuerst in die darüberliegende Klasse. Hier sieht es okay aus, mehr als zwei Absteiger dürften eigentlich nicht drohen. Denn mit den abgeschlagenen Eltvillern, mutmaßlich dem FC Dorndorf, der seinen Rückzug angekündigt hat sowie dem SV Wallrabenstein, der aufgrund der neuen Spielgemeinschaft mit Beuerbach absteigen muss, stehen bereits drei Absteiger nahezu fest.

Aktuell rangiert mit der U23 des FV Biebrich ein Wiesbadener Team auf einem Abstiegsplatz. Auch die SKG 23 Wiesbaden und der SV Erbenheim sind noch gefährdet. Unter Umständen, wenn zum Beispiel Dorndorf doch nicht zurückziehen würde und es einen weiteren Abstiegsplatz geben würde, könnte es noch ein zweites Team erwischen. Es könnte auch gar keinen Wiesbadener Absteiger geben, sollte Biebrich noch die Kurve kriegen. Kreisoberliga Wiesbaden (15 Teams, Richtzahl 16) Komfortable Situation für die Kreisoberligisten, denn die Liga soll aufgestockt werden. Selbst wenn also zwei Wiesbadener Teams absteigen sollen, steigt immer nur der Kreisoberliga-Letzte ab. Das davor rangierende Team spielt Relegation. Sollte nur ein oder gar kein Wiesbadener Team aus der Gruppenliga absteigen, würde die Relegation entfallen. Bedeutet: Der Vizemeister der A-Liga würde direkt aufsteigen und der Vorletzte der KOL wäre gerettet, ohne in die Relegation gehen zu müssen.