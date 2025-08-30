So läuft der Auf- und Abstieg im Kreis Cuxhaven

– Foto: FuPa Lüneburg

Die Relegation hält auch im Kreis Cuxhaven Einzug. Einen Überblick der Ausschreibung des NFV Cuxhaven:

Am Ende der Saison steigen aus der Kreisliga Cuxhaven der Tabellenletzte und der Tabellenvorletzte in die eingleisige 1. Kreisklasse ab. Zwischen dem Drittletzten der Kreisliga und dem Drittplatzierten der 1. Kreisklasse kommt es nun am Ende der Saison zum Showdown. In einem Spiel geht es um alles. Der Vizemeister der 1. Kreisklasse kann seine Saison mit dem Aufstieg krönen. Dafür muss der Drittletzte der Kreisliga in einem Entscheidungsspiel bezwungen werden. In anderen Kreisen gibt es das Relegationsspiel um den Verbleib in der Liga bzw den Aufstieg in die höchtse Klasse auf Kreisebene schon länger. Der NFV Rotenburg beispielsweise verzeichnet zum Relegationsspiel ein enormes Interesse und auch auf Bezirksebene hat sich die Relegation etabliert.

In diesem Jahr profitierte der FC Geestland davon. Im alles entscheidenden Duell gegen den Stader Vertreter FSV Bliedersdorf/Nottensdorf behielten die Geestländer die Oberhand und stiegen in die Bezirksliga auf. So läuft der Auf-und Abstieg in den einzelnen Ligen im Kreis Cuxhaven: