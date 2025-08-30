So läuft der Auf- und Abstieg im Kreis Cuxhaven

Die Relegation hält auch im Kreis Cuxhaven Einzug. Einen Überblick der Ausschreibung des NFV Cuxhaven:
Am Ende der Saison steigen aus der Kreisliga Cuxhaven der Tabellenletzte und der Tabellenvorletzte in die eingleisige 1. Kreisklasse ab. Zwischen dem Drittletzten der Kreisliga und dem Drittplatzierten der 1. Kreisklasse kommt es nun am Ende der Saison zum Showdown. In einem Spiel geht es um alles. Der Vizemeister der 1. Kreisklasse kann seine Saison mit dem Aufstieg krönen. Dafür muss der Drittletzte der Kreisliga in einem Entscheidungsspiel bezwungen werden.
In anderen Kreisen gibt es das Relegationsspiel um den Verbleib in der Liga bzw den Aufstieg in die höchtse Klasse auf Kreisebene schon länger. Der NFV Rotenburg beispielsweise verzeichnet zum Relegationsspiel ein enormes Interesse und auch auf Bezirksebene hat sich die Relegation etabliert.
In diesem Jahr profitierte der FC Geestland davon. Im alles entscheidenden Duell gegen den Stader Vertreter FSV Bliedersdorf/Nottensdorf behielten die Geestländer die Oberhand und stiegen in die Bezirksliga auf.
So läuft der Auf-und Abstieg in den einzelnen Ligen im Kreis Cuxhaven:
Der Tabellenerste der Kreisliga Cuxhaven steigt in die Bezirksliga Lüneburg IV auf.
Weitere Aufsteiger regelt die Ausschreibung des Bezirks Lüneburg
Der Tabellenerste der 1. Kreisklasse Cuxhaven steigt in die Kreisliga auf.
Der Tabellenzweite der 1. Kreisklasse spielt ein Relegationsspiel gegen den Drittletzten der Kreisliga Cuxhaven.
Die Tabellenersten der 2. Kreisklasse I und II steigen in die 1. Kreisklasse auf.
Die Tabellenersten der 3. Kreisklasse I und II steigen in die 2. Kreisklasse I oder II auf.
Abstieg
Die beiden Tabellenletzten der Kreisliga steigen in die 1. Kreisklasse ab.
Der Drittletzte der Kreisliga bestreitet ein Relegationsspiel gegen den Tabellenzweiten der 1. Kreisklasse.
Die beiden Letztplatzierten der 1. Kreislasse steigen in die 2. Kreisklasse I oder II ab.
Die Einteilung erfolgt in die regionale Staffel (Nord oder Süd).
Aus der 2. Kreisklasse Staffel I und II steigen die beiden Letztplatzierten in in die 3. Kreiklasse ab.
Wichtig: Steigen aus einer höheren Spielklasse mehr Mannschaften als erwartet ab und die
Staffel würde größer der Sollzahl sein, erhöht sich die Anzahl der Absteiger entsprechend der
Überschreitung.
Spielgemeinschaften können nicht in die Bezirksliga Lüneburg (Herren) aufsteigen oder am Relegations-/ Entscheidungsspiel teilnehmen.