So läuft der Auf- und Abstieg bei den Frauen am Niederrhein Stand 19. Mai: Wir haben für Euch die Auf- und Abstiegsregelungen des Fußballverbandes Niederrhein im Frauenbereich für die Saison 2025/26 unter die Lupe genommen. So soll auf- und abgestiegen werden. von Sascha Köppen · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Alles zum Auf- und Abstieg bei den Frauen am Niederrhein findet ihr hier. – Foto: Thomas Rinke

Wenn die Saison allmählich auf die Zielgerade einbiegt, häufen sich auch bei FuPa wieder die Fragen zum Thema Auf- und Abstieg. Seit vielen Jahren versuchen wir deshalb, ein wenig Licht in die oft ein wenig dunklen Abgründe der Auf- und Abstiegsregelungen zu bringen. Das versuchen wir auch in diesem Spieljahr, indem wir die Regelungen gesondert unter die Lupe nehmen. Diesmal befassen wir uns mit dem Auf- und Abstieg in den Frauenligen im Fußballverband Niederrhein.

Die Regelungen bei Punktgleichheit wurden vor der laufenden Saison noch einmal angepasst. Galt noch in der Spielzeit 2024/25 bei Punktgleichheit im Auf- und Abstiegskampf, dass es auf jeden Fall zu Entscheidungsspielen kommen muss, so heißt es nun: "Gemäß § 41 SpO/WDFV gilt für alle Spielklassen im FVN die Regelung, dass bei Punktgleichheit auf den für Auf- oder Abstieg entscheidenden Tabellenplätzen die Auf- oder Absteiger zuerst nach dem direkten Vergleich ermittelt werden, das heißt, zuerst zählen die Spiele der beiden beteiligten Mannschaften gegeneinander mit Torverhältniswertung. Bei drei oder mehr punktgleichen Mannschaften wird zur Entscheidung auch das Torverhältnis bei allen Spielen der beteiligten Mannschaften untereinander zur Entscheidung herangezogen. Besteht bei dem direkten Vergleich Gleichstand, kommt es erst zu Entscheidungsspielen." Drei Absteiger aus der Niederrheinliga Die höchste Verbandspielklasse der Frauen im FVN ist die Niederrheinliga. Hier steht fest, dass der Meister in die Regionalliga aufsteigt, und der steht inzwischen fest. Der MSV Duisburg, der am Pfingstmontag auch noch den Niederrheinpokal gewinnen kann, ist von einzigen echten Verfolger Rhenania Bottrop nicht mehr einzuholen. Die Zahl der Absteiger in der Niederrheinliga hängt nun davon ab, wie viele Mannschaften aus dem FVN in der Regionalliga absteigen müssen. Der GSV Moers steht dort als Absteiger fest, die Zweitvertretung von Borussia Mönchengladbach ist noch gefährdet. Sollte es bei einem Absteiger aus der Regionalliga in die Niederrheinliga bleiben, müssen drei Mannschaften aus der Niederrheinliga in die Landesliga absteigen. Dabei bleibt es in der Tat auch, wenn es in der Regionalliga zwei Absteiger werden sollten.

Relegation der Zweiten um Aufstieg in die Landesliga In den beiden Landesligen sind die beiden Meister fest aufgestiegen, ganz egal, ob es einen oder zwei FVN-Absteiger in die Niederrheinliga gibt. Sollte es bei einem bleiben, bedeutet das allerdings eine Chance für die beiden Tabellenzweiten, die dann noch einen dritten Aufsteiger in die Niederrheinliga ermitteln dürfen. Der SC Krefeld steht in Gruppe 1 bereits als Meister fest, der FC Kray belegt aktuell den zweiten Platz. In Gruppe 2 steht der TSV Solingen, der gegen den MSV Duisburg auch im Finale des Niederrheinpokals steht, noch nicht ganz als Meister fest, bei fünf Punkten Vorsprung auf Fortuna Düsseldorf stehen aber nur noch zwei Spiele aus. Die Fortuna-Frauen haben aber zumindest Platz zwei auch schon sicher. Der Abstieg aus der Landesliga hat auch mit den Absteigern aus der Regionalliga in den Verband zu tun. Bleibt es bei einem FVN-Absteiger in der Regionalliga, so steigen sechs Mannschaften aus der Landesliga ab, also drei je Gruppe. Sollte es zwei Absteiger in der Regionalliga geben, und es steigen demnach nur zwei Mannschaften in die Niederrheinliga auf, so würde es sieben Absteiger geben, was dann zwei Entscheidungsspiele der Viertletzten zur Folge hätte. In Gruppe 1 haben derweil der SV Wanheim und Eintracht Duisburg ihre Mannschaften bereits zurückgezogen.