So läuft der Abstieg in Hessen-, Verbands- und Gruppenliga Der alljährliche Domino-Effekt: Wieviele Teams aus den Klassen absteigen müssen, hängt vom Abstiegsgeschehen der darüberliegenden Ligen ab +++ Wir haben die realistischsten Konstellationen mal durchgespielt von Philipp Durillo · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

Der SV Wiesbaden und der VfR 07 Limburg stecken noch im Abstiegskampf der Verbandsliga - und dürften dem SC Waldgirmes die Daumen für den Hessenliga-Klassenerhalt drücken. – Foto: Pia Pfeifer (Archiv)

Drei Dinge im Leben sind sicher: Der Tod, Steuern und das alljährliche Rätselraten bis kurz vor dem Ende der Spielzeit, wieviele Teams denn nun aus den jeweiligen Klassen absteigen müssen. Bei vielen Vereinen und Spielern herrscht Unklarheit, zumal die Tabellen der Verbandsseite oft noch irreführend eingefärbt sind und eine andere Abstiegskonstellation suggerieren als tatsächlich der Fall ist. "Die im Spielgeschehen veröffentlichte Zahl der Absteiger ist der maximale Wert. Die Zahl der tatsächlichen Absteiger ist von der Anzahl der direkten Absteiger aus übergeordneten Spielklassen abhängig", heißt es auf der Webseite des Hessischen Fußball-Verbands. Eine wichtige Info. Nicht ohne Grund verzichten wir bei FuPa mittlerweile bei den meisten Ligen darauf, Absteigerzahlen einzufärben, um hier nicht für unnötige Irritationen zu sorgen. Entscheidend ist immer die Richtzahl, also die Zahl der Teams, die in der kommenden Saison 26/27 in der jeweiligen Klasse an den Start gehen sollen. Wir haben mal durchgespielt, wie die aktuelle Situation aussieht.

Hessenliga (18 Teams, 1 Aufsteiger, max. 5 Direktabsteiger, Richtzahl 18) Die Meisterschaft steht quasi fest, die U21 von Eintracht Frankfurt dürfte in den kommenden Wochen auch rechnerisch den Titel klarmachen, neun Punkte muss die SGE-Reserve dafür noch holen aus acht Partien. Dahinter hat der FC Eddersheim die besten Karten, als Vizemeister einzulaufen. Das Abstiegsgeschehen ist deutlich spannender. Da wohl ein Südwest-Team aus der 3. Liga in die Regionalliga absteigt, wird wohl Bayern Alzenau aus der Regionalliga runterkommen. Neben den drei Verbandsliga-Meistern stoßen also vier Teams neu in die Liga dazu. Der Meister verlässt die Liga, bedeutet also: Drei Teams müssen - Stand Ostermontag - direkt runter. Der Viertletzte würde in die Relegation mit den drei Vizemeistern der Verbandsliga gehen. Der Hanauer FC und der SV Adler Weidenhausen sind kaum noch zu retten. Davor ist es spannend: Die U21 von Darmstadt 98, der SC Waldgirmes, CSC Kassel, SV Hummetroth, VfB Marburg und Hanauer SC sind nur wenige Punkte auseinander. Verbandsliga Mitte (17 Teams, 1 Aufsteiger, max. 5 Absteiger, Richtzahl 17) In Sachen Meisterschaft hat das formstarke Rot-Weiß Hadamar derzeit die besten Karten. Dahinter haben noch die TuS Hornau, der Türkische SV und eventuell sogar der FV Biebrich Chancen, Vizemeister zu werden. Die Abstiegskandidaten müssen den Teams die Daumen drücken, die potenziell in die Verbandsliga Mitte absteigen würden: Zuvorderst ist das der derzeit Viertletzte SC Waldgirmes und dem VfB Marburg (12.). Der FSV Fernwald (9.) scheint bereits so gut wie gerettet zu sein.

Steigt kein Team direkt in die Verbandsliga Mitte ab, würden nur die drei Aufsteiger aus den Gruppenligen (Meister und Vize GL Gießen/Marburg, Meister GL Wiesbaden) in die Verbandsliga Mitte dazukommen. Da der Meister nach oben "entschwindet", müssten demnach also nur zwei Teams direkt absteigen, um die Richtzahl wieder zu erreichen. Erwischt es Waldgirmes, müssten drei Teams aus der Verbandsliga direkt runter. Erwischt es Waldgirmes und Marburg, müssten gar vier Teams direkt runter, dieser Fall ist allerdings sehr unwahrscheinlich. Das vor dem Abstiegsplätzen stehende Team spielt Relegation. Da Breidenbach und Okriftel bereits recht abgeschlagen sind, dürfte vor allem der VfR 07 Limburg (20 Punkte) sowie die ebenfalls als mögliche Relegationsteilnehmer in Frage kommenden TSF Heuchelheim (26) und SV Wiesbaden (28) die Situation genau im Blick behalten. Die Maximalabsteigerzahl von fünf wird nicht ausgeschöpft werden. Gruppenliga Wiesbaden (17 Teams, 1 Aufsteiger, max. 5 Absteiger, Richtzahl 17) Eigentlich ist die Absteigerzahl auf fünf fixiert, ab dem Tabellensiebten Bleidenstadt geht der traditionell extrem spannende Abstiegskampf los. In der Vergangenheit gab es manchmal nur vier Absteiger, sofern kein Team aus der Verbandsliga Mitte in die Gruppenliga abstieg. Das wird diese Saison aber nicht passieren, denn Germania Okriftel dürfte mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit aus der Verbandsliga absteigen, zudem ist auch der VfR 07 Limburg in der Verlosung, was den Direktabstieg angeht. Besonderheit: Sollten Okriftel UND Limburg absteigen, würde die Gruppenliga zur neuen Saison auf 18 Teams aufgestockt werden. Zwei Teams kämen nämlich von oben runter, vier Teams (die KOL-Meister) von unten, also wären dann sechs Teams neu dabei - und mehr als fünf Teams dürfen laut vorher festgelegtem Regelwerk nicht runter, wie der HFV-Regionalbeauftragte Dirk Webert bestätigt.