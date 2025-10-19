 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Enge Duelle - lieben wir!
Enge Duelle - lieben wir! – Foto: Peter Teinovic

So läuft der 10. Bezirksliga-Spieltag!

In der Bezirksliga Niederrhein steht schon der 10. Spieltag an - die Übersicht mit allen Partien.

In der Bezirksliga Niederrhein steht schon der 10. Spieltag an - und auch diesmal bewegt sich das Wochenende wieder zwischen Toren und Spannung. Die Übersicht:

__________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 1

Heute, 15:00 Uhr
DJK Sparta Bilk
DJK Sparta BilkSparta Bilk
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99
15:00

Heute, 15:30 Uhr
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg
CfR Links Düsseldorf
CfR Links DüsseldorfCfR Links
15:30

Heute, 15:00 Uhr
1. FC Grevenbroich-Süd
1. FC Grevenbroich-SüdGrevenb.-Süd
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-HasselsSG Benrath
15:00

Heute, 15:30 Uhr
VdS 1920 Nievenheim
VdS 1920 NievenheimNievenheim
SV Hösel
SV HöselSV Hösel
15:30

Heute, 15:00 Uhr
SV Uedesheim
SV UedesheimUedesheim
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. II
15:00live

Heute, 15:30 Uhr
Lohausener SV
Lohausener SVLohausen
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
15:30

Heute, 15:30 Uhr
Rhenania Hochdahl
Rhenania HochdahlRhenania H.
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
15:30

Heute, 15:30 Uhr
TV Kalkum-Wittlaer
TV Kalkum-WittlaerTV Kalkum
TSV Eller 04
TSV Eller 04Eller 04
15:30

Heute, 15:00 Uhr
ASV Mettmann
ASV MettmannASV Mettmann
Ratingen 04/19 U23
Ratingen 04/19 U23Ratingen 04/19 U23 II
15:00live

____

Das ist der nächste Spieltag

11. Spieltag
So., 26.10.25 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - TV Kalkum-Wittlaer
So., 26.10.25 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - ASV Mettmann
So., 26.10.25 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - SV Uedesheim
So., 26.10.25 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - DJK Sparta Bilk
So., 26.10.25 15:00 Uhr TSV Eller 04 - Rhenania Hochdahl
So., 26.10.25 15:30 Uhr SV Hösel - TSV Meerbusch II
So., 26.10.25 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - Lohausener SV
So., 26.10.25 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 26.10.25 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - SVG Neuss-Weissenberg


>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 1!

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 2

Heute, 15:30 Uhr
TuSpo Richrath
TuSpo RichrathRichrath
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert II
15:30

Heute, 13:00 Uhr
SV Rot-Weiß Wülfrath
SV Rot-Weiß WülfrathRW Wülfrath
SV 09/35 Wermelskirchen
SV 09/35 WermelskirchenSV 09/35 W
13:00

Heute, 15:00 Uhr
Cronenberger SC
Cronenberger SCCronenberg
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen II
15:00live

Heute, 15:30 Uhr
BV Gräfrath
BV GräfrathBV Gräfrath
SG Hackenberg
SG HackenbergHackenberg
15:30

Heute, 15:30 Uhr
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen
TSV Ronsdorf
TSV RonsdorfRonsdorf
15:30

Heute, 15:30 Uhr
FSV Vohwinkel Wuppertal
FSV Vohwinkel WuppertalVohwinkel
SSV Germania Wuppertal
SSV Germania WuppertalSSV Germania
15:30

Heute, 15:15 Uhr
Türkgücü Velbert
Türkgücü VelbertTürkgücü Vel
HSV Langenfeld
HSV LangenfeldHSV Langenf.
15:15live

Heute, 15:30 Uhr
SSV Berghausen
SSV BerghausenBerghausen
SC Viktoria Wuppertal Rott 89
SC Viktoria Wuppertal Rott 89SC Viktoria
15:30

Gestern, 15:00 Uhr
FK Jugoslavija Wuppertal
FK Jugoslavija WuppertalJugoslavija
SC Germania Reusrath
SC Germania ReusrathSC Reusrath
2
2

____

Das ist der nächste Spieltag

11. Spieltag
Fr., 24.10.25 19:30 Uhr SC Germania Reusrath - SSV Berghausen
So., 26.10.25 12:45 Uhr DV Solingen II - SV Rot-Weiß Wülfrath
So., 26.10.25 13:00 Uhr SSVg Velbert II - FK Jugoslavija Wuppertal
So., 26.10.25 15:00 Uhr TSV Ronsdorf - SG Hackenberg
So., 26.10.25 15:00 Uhr SSV Germania Wuppertal - SV Solingen 08/10
So., 26.10.25 15:00 Uhr SC Viktoria Wuppertal Rott 89 - Türkgücü Velbert
So., 26.10.25 15:15 Uhr HSV Langenfeld - FSV Vohwinkel Wuppertal
So., 26.10.25 15:30 Uhr BV Gräfrath - Cronenberger SC
So., 26.10.25 15:30 Uhr SV 09/35 Wermelskirchen - TuSpo Richrath

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 2!

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 3

Gestern, 16:00 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis II
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
3
4
+Video

Heute, 15:30 Uhr
DJK Fortuna Dilkrath
DJK Fortuna DilkrathDJK Dilkrath
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
15:30

Gestern, 17:30 Uhr
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschOSV Meerbu.
3
1
Abpfiff
+Video

Heute, 15:30 Uhr
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
Thomasstadt Kempen
Thomasstadt KempenThomasstadt
15:30live

Gestern, 16:00 Uhr
SV Lürrip
SV LürripSV Lürrip
VfL Tönisberg
VfL TönisbergTönisberg
0
7
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
1. FC Mönchengladbach
1. FC MönchengladbachFC Mgladbach
SSV Grefrath 1910/24
SSV Grefrath 1910/24SSV Grefrath
15:30live

Heute, 15:30 Uhr
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal II
15:30live

Heute, 15:30 Uhr
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
15:30live

Heute, 15:30 Uhr
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen
Türkiyemspor Mönchengladbach
Türkiyemspor MönchengladbachTürkiyemspor
15:30

____

Das ist der nächste Spieltag

Spieltag 11

Fr., 24.10.25 19:45 Uhr OSV Meerbusch - DJK Fortuna Dilkrath
Fr., 24.10.25 20:00 Uhr SpVg Odenkirchen - 1. FC Viersen
So., 26.10.25 15:00 Uhr CSV Marathon Krefeld - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 26.10.25 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - VfL Tönisberg
So., 26.10.25 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - SV Lürrip
So., 26.10.25 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - TuS Wickrath
So., 26.10.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - 1. FC Mönchengladbach
So., 26.10.25 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - Sportfreunde Neuwerk
So., 26.10.25 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - TuRa Brüggen

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 3!

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 4

Gestern, 16:00 Uhr
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
TuS Xanten
TuS XantenTuS Xanten
5
1
Abpfiff

Heute, 13:30 Uhr
Kevelaerer SV
Kevelaerer SVKevelaer
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau
13:30

Heute, 15:00 Uhr
TSV Weeze
TSV WeezeTSV Weeze
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch II
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
Borussia Veen
Borussia VeenVeen
DJK Twisteden
DJK TwistedenTwisteden
15:00live

Do., 16.10.2025, 19:30 Uhr
Hamminkelner SV
Hamminkelner SVHamminkeln
TuS Stenern
TuS StenernTuS Stenern
2
1
Abpfiff

Mi., 15.10.2025, 20:00 Uhr
SV Haldern
SV HaldernSV Haldern
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf
2
3
Abpfiff

Mi., 15.10.2025, 20:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden II
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
2
0
Abpfiff

Mi., 15.10.2025, 19:30 Uhr
Sportfreunde 97/30 Lowick
Sportfreunde 97/30 LowickSF Lowick
Westfalia Anholt
Westfalia AnholtAnholt
1
1
Abpfiff

Fr., 17.10.2025, 20:00 Uhr
SV Rindern
SV RindernSV Rindern
SV 08/29 Friedrichsfeld
SV 08/29 FriedrichsfeldSV Friedrich
4
0
Abpfiff

____

Das ist der nächste Spieltag

11. Spieltag
Fr., 24.10.25 20:00 Uhr TuS Stenern - SV Rindern
So., 26.10.25 15:00 Uhr Viktoria Goch II - DJK Twisteden
So., 26.10.25 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - SV Haldern
So., 26.10.25 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - VfL Rhede
So., 26.10.25 15:00 Uhr TuS Xanten - Hamminkelner SV
So., 26.10.25 15:00 Uhr Westfalia Anholt - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 26.10.25 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - Borussia Veen
So., 26.10.25 15:30 Uhr TSV Weeze - Kevelaerer SV
So., 26.10.25 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - Sportfreunde 97/30 Lowick

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 4!

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 5: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 5

Heute, 15:30 Uhr
SV Rhenania Hamborn
SV Rhenania HambornRhe. Hamborn
Spvgg Meiderich 06/95
Spvgg Meiderich 06/95Meid. 06/95
15:30

Heute, 15:00 Uhr
GSG Duisburg
GSG DuisburgGSG Duisburg
Schwarz-Weiß Alstaden
Schwarz-Weiß AlstadenSW Alstaden
15:00

Heute, 15:15 Uhr
SC 1920 Oberhausen
SC 1920 OberhausenSC Oberhaus.
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg II
15:15live

Heute, 15:30 Uhr
1. FC Mülheim-Styrum
1. FC Mülheim-Styrum1. FC Styrum
Viktoria Buchholz
Viktoria BuchholzBuchholz
15:30

Heute, 15:30 Uhr
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV
SuS 21 Oberhausen
SuS 21 OberhausenSuS 21 Oberh
15:30

Heute, 15:30 Uhr
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09
15:30

Heute, 15:30 Uhr
TuS Asterlagen
TuS AsterlagenAsterlagen
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu
15:30

Gestern, 18:00 Uhr
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
VfL Repelen
VfL RepelenVfL Repelen
2
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SV Genc Osman Duisburg
SV Genc Osman DuisburgGenc Osman
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900
15:30live

____

Das ist der nächste Spieltag

11. Spieltag
Fr., 24.10.25 19:30 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - SV Genc Osman Duisburg
Sa., 25.10.25 19:00 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - SC 1920 Oberhausen
So., 26.10.25 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - SV Rhenania Hamborn
So., 26.10.25 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - Mülheimer SV 07
So., 26.10.25 15:15 Uhr VfB Homberg II - GSG Duisburg
So., 26.10.25 15:30 Uhr Viktoria Buchholz - SuS 21 Oberhausen
So., 26.10.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - Duisburger FV 08
So., 26.10.25 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - Rheinland Hamborn
So., 26.10.25 15:30 Uhr VfL Repelen - TuS Asterlagen

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 5!

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 6: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 6

Heute, 15:30 Uhr
Vogelheimer SV
Vogelheimer SVVogelheim
Heisinger SV
Heisinger SVHeisinger SV
15:30live

Heute, 15:00 Uhr
SV Burgaltendorf
SV BurgaltendorfBurgaltend.
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
15:00

Fr., 17.10.2025, 18:30 Uhr
VfB Frohnhausen
VfB FrohnhausenFrohnhausen
Fatihspor Essen 2001
Fatihspor Essen 2001Fatihspor
4
0
Abpfiff

Heute, 11:00 Uhr
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen
Sportfreunde Königshardt
Sportfreunde KönigshardtKönigshardt
11:00
+Video

Heute, 15:30 Uhr
Fortuna Bottrop
Fortuna BottropFort Bottrop
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf
15:30live

Heute, 15:00 Uhr
Dostlukspor Bottrop
Dostlukspor BottropDostlukspor
DJK Arminia Lirich 1920
DJK Arminia Lirich 1920Arm. Lirich
15:00

Heute, 12:15 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig. II
FC Blau-Gelb Überruhr
FC Blau-Gelb ÜberruhrBG Überruhr
12:15

Heute, 15:30 Uhr
SpVgg Sterkrade 06/07
SpVgg Sterkrade 06/07Sterk. 06/07
SpVgg Steele
SpVgg SteeleSpVgg Steele
15:30

Fr., 17.10.2025, 19:30 Uhr
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord
2
3
Abpfiff

____

Das ist der nächste Spieltag

11. Spieltag
So., 26.10.25 13:45 Uhr SpVgg Steele - Sportfreunde Niederwenigern II
So., 26.10.25 15:00 Uhr Fatihspor Essen 2001 - SV Burgaltendorf
So., 26.10.25 15:15 Uhr Sportfreunde Königshardt - SuS Haarzopf
So., 26.10.25 15:15 Uhr Heisinger SV - DJK Arminia Klosterhardt
So., 26.10.25 15:30 Uhr FC Blau-Gelb Überruhr - Dostlukspor Bottrop
So., 26.10.25 15:30 Uhr DJK Arminia Lirich 1920 - Fortuna Bottrop
So., 26.10.25 15:30 Uhr TuSEM Essen 1926 - VfB Frohnhausen
So., 26.10.25 15:30 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord - SpVgg Sterkrade 06/07
So., 26.10.25 16:00 Uhr Rot-Weiss Essen II - Vogelheimer SV

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 6!

_______________

