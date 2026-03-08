 2026-03-05T07:49:35.839Z

Allgemeines

So läuft das Wochenende: Spieltag 22 in der Bezirksliga!

In der Bezirksliga Niederrhein wird schon am Freitag in allen sechs Gruppen gespielt. So läuft Spieltag 22.

von André Nückel · Heute, 08:33 Uhr · 0 Leser
Spieltag in der Bezirksliga!
Spieltag in der Bezirksliga! – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga 1
Bezirksliga 2
Bezirksliga 3
Bezirksliga 4
Bezirksliga 5

Der 22. Spieltag der Bezirksliga Niederrhein beginnt diesmal geschlossen am Freitagabend, wenn gleich in allen Gruppen gespielt wird. Die Übersicht - so läuft das Wochenende!

>>> FuPa Niederrhein auf WhatsApp

__________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

>>> FuPa Düsseldorf auf WhatsApp

>>> FuPa Grevenbroich-Neuss auf WhatsApp

>>> Die Transfers der Bezirksliga 1

Heute, 15:30 Uhr
Rhenania Hochdahl
Rhenania HochdahlRhenania H.
SV Hösel
SV HöselSV Hösel
15:30

Fr., 06.03.2026, 20:00 Uhr
1. FC Grevenbroich-Süd
1. FC Grevenbroich-SüdGrevenb.-Süd
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
1
2
Abpfiff

Gestern, 18:45 Uhr
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
1
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
DJK Sparta Bilk
DJK Sparta BilkSparta Bilk
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. II
15:00

Fr., 06.03.2026, 19:30 Uhr
ASV Mettmann
ASV MettmannASV Mettmann
SV Uedesheim
SV UedesheimUedesheim
1
3
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
TV Kalkum-Wittlaer
TV Kalkum-WittlaerTV Kalkum
Lohausener SV
Lohausener SVLohausen
15:30

Heute, 15:00 Uhr
CfR Links Düsseldorf
CfR Links DüsseldorfCfR Links
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99
15:00

Heute, 15:30 Uhr
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-HasselsSG Benrath
Ratingen 04/19 U23
Ratingen 04/19 U23Ratingen 04/19 U23 II
15:30live

Heute, 15:30 Uhr
VdS 1920 Nievenheim
VdS 1920 NievenheimNievenheim
TSV Eller 04
TSV Eller 04Eller 04
15:30live

____

Das ist der nächste Spieltag

23. Spieltag
Sa., 14.03.26 17:00 Uhr TSV Meerbusch II - ASV Mettmann
So., 15.03.26 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - VdS 1920 Nievenheim
So., 15.03.26 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - SG Benrath-Hassels
So., 15.03.26 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - DJK Sparta Bilk
So., 15.03.26 15:00 Uhr TSV Eller 04 - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 15.03.26 15:00 Uhr SV Uedesheim - TV Kalkum-Wittlaer
So., 15.03.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - SVG Neuss-Weissenberg
So., 15.03.26 15:30 Uhr SV Hösel - CfR Links Düsseldorf
So., 15.03.26 15:30 Uhr Lohausener SV - Rhenania Hochdahl

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 1!

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

>>> FuPa Remscheid-Solingen auf WhatsApp

>>> FuPa Wuppertal-Niederberg auf WhatsApp

>>> Die Transfers der Bezirksliga 2

Heute, 15:15 Uhr
Türkgücü Velbert
Türkgücü VelbertTürkgücü Vel
SG Hackenberg
SG HackenbergHackenberg
15:15

Heute, 15:00 Uhr
Cronenberger SC
Cronenberger SCCronenberg
HSV Langenfeld
HSV LangenfeldHSV Langenf.
15:00live

Heute, 13:00 Uhr
SV Rot-Weiß Wülfrath
SV Rot-Weiß WülfrathRW Wülfrath
SSV Germania Wuppertal
SSV Germania WuppertalSSV Germania
13:00

Heute, 15:30 Uhr
TuSpo Richrath
TuSpo RichrathRichrath
TSV Ronsdorf
TSV RonsdorfRonsdorf
15:30

Heute, 15:00 Uhr
FK Jugoslavija Wuppertal
FK Jugoslavija WuppertalJugoslavija
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen
15:00

Heute, 15:30 Uhr
SSV Berghausen
SSV BerghausenBerghausen
FSV Vohwinkel Wuppertal
FSV Vohwinkel WuppertalVohwinkel
15:30

Heute, 15:00 Uhr
SV 09/35 Wermelskirchen
SV 09/35 WermelskirchenSV 09/35 W
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert II
15:00

Fr., 06.03.2026, 19:00 Uhr
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen II
SC Germania Reusrath
SC Germania ReusrathSC Reusrath
0
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
BV Gräfrath
BV GräfrathBV Gräfrath
SC Viktoria Wuppertal Rott 89
SC Viktoria Wuppertal Rott 89SC Viktoria
15:30

____

Das ist der nächste Spieltag


23. Spieltag
So., 15.03.26 13:00 Uhr SSVg Velbert II - DV Solingen II
So., 15.03.26 15:00 Uhr SSV Germania Wuppertal - TuSpo Richrath
So., 15.03.26 15:00 Uhr SC Viktoria Wuppertal Rott 89 - Cronenberger SC
So., 15.03.26 15:00 Uhr TSV Ronsdorf - FK Jugoslavija Wuppertal
So., 15.03.26 15:15 Uhr HSV Langenfeld - SV Rot-Weiß Wülfrath
So., 15.03.26 15:30 Uhr SC Germania Reusrath - BV Gräfrath
So., 15.03.26 15:30 Uhr SG Hackenberg - SV 09/35 Wermelskirchen
So., 15.03.26 15:30 Uhr FSV Vohwinkel Wuppertal - Türkgücü Velbert
So., 15.03.26 15:30 Uhr SV Solingen 08/10 - SSV Berghausen

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 2!

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: zur Tabelle!

>>> FuPa Kempen-Krefeld auf WhatsApp

>>> FuPa Mönchengladbach-Viersen auf WhatsApp

>>> Die Transfers der Bezirksliga 3

Heute, 15:30 Uhr
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
Thomasstadt Kempen
Thomasstadt KempenThomasstadt
15:30

Heute, 15:00 Uhr
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal II
15:00

Heute, 15:30 Uhr
DJK Fortuna Dilkrath
DJK Fortuna DilkrathDJK Dilkrath
SSV Grefrath 1910/24
SSV Grefrath 1910/24SSV Grefrath
15:30

Heute, 15:30 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis II
VfL Tönisberg
VfL TönisbergTönisberg
15:30live

Fr., 06.03.2026, 20:00 Uhr
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
1. FC Mönchengladbach
1. FC MönchengladbachFC Mgladbach
5
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
15:30

Heute, 15:30 Uhr
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschOSV Meerbu.
Türkiyemspor Mönchengladbach
Türkiyemspor MönchengladbachTürkiyemspor
15:30live

Heute, 15:30 Uhr
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
15:30live

____

Das ist der nächste Spieltag

23. Spieltag
Fr., 13.03.26 20:00 Uhr Thomasstadt Kempen - CSV Marathon Krefeld
Fr., 13.03.26 20:00 Uhr VfL Tönisberg - TuRa Brüggen
Sa., 14.03.26 18:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - 1. FC Viersen
Sa., 14.03.26 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - Sportfreunde Neuwerk
So., 15.03.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 15.03.26 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - TSV Krefeld-Bockum
So., 15.03.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - DJK Fortuna Dilkrath
So., 15.03.26 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - OSV Meerbusch

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 3!

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: zur Tabelle!

>>> FuPa Kleve-Geldern auf WhatsApp

>>> FuPa Moers auf WhatsApp

>>> FuPa Rees-Bocholt auf WhatsApp

>>> Die Transfers der Bezirksliga 4

Heute, 15:30 Uhr
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden II
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch II
15:30live

Heute, 16:00 Uhr
Kevelaerer SV
Kevelaerer SVKevelaer
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
16:00

Heute, 15:00 Uhr
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf
15:00live

Heute, 15:30 Uhr
Hamminkelner SV
Hamminkelner SVHamminkeln
DJK Twisteden
DJK TwistedenTwisteden
15:30live

Fr., 06.03.2026, 20:00 Uhr
SV Rindern
SV RindernSV Rindern
Borussia Veen
Borussia VeenVeen
2
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
Sportfreunde 97/30 Lowick
Sportfreunde 97/30 LowickSF Lowick
SV Haldern
SV HaldernSV Haldern
15:30live

Heute, 15:00 Uhr
TuS Xanten
TuS XantenTuS Xanten
TuS Stenern
TuS StenernTuS Stenern
15:00

Heute, 15:00 Uhr
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau
SV 08/29 Friedrichsfeld
SV 08/29 FriedrichsfeldSV Friedrich
15:00live

Heute, 15:30 Uhr
TSV Weeze
TSV WeezeTSV Weeze
Westfalia Anholt
Westfalia AnholtAnholt
15:30live

____

Das ist der nächste Spieltag

23. Spieltag
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr Viktoria Goch II - TuS Xanten
So., 15.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - VfL Rhede
So., 15.03.26 15:00 Uhr Westfalia Anholt - Kevelaerer SV
So., 15.03.26 15:00 Uhr Borussia Veen - Sportfreunde 97/30 Lowick
So., 15.03.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - Hamminkelner SV
So., 15.03.26 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - TSV Weeze
So., 15.03.26 15:30 Uhr TuS Stenern - SGE Bedburg-Hau
So., 15.03.26 15:30 Uhr SV Haldern - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 15.03.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - SV Rindern

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 4!

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 5: zur Tabelle!

>>> FuPa Duisburg-Dinslaken-Mülheim auf WhatsApp

>>> FuPa Moers auf WhatsApp

>>> FuPa Oberhausen-Bottrop auf WhatsApp

>>> Die Transfers der Bezirksliga 5

Heute, 15:30 Uhr
TuS Asterlagen
TuS AsterlagenAsterlagen
Viktoria Buchholz
Viktoria BuchholzBuchholz
15:30

Fr., 06.03.2026, 19:30 Uhr
SC 1920 Oberhausen
SC 1920 OberhausenSC Oberhaus.
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu
1
4

Heute, 15:00 Uhr
GSG Duisburg
GSG DuisburgGSG Duisburg
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09
15:00

Gestern, 19:00 Uhr
SV Rhenania Hamborn
SV Rhenania HambornRhe. Hamborn
SuS 21 Oberhausen
SuS 21 OberhausenSuS 21 Oberh
4
1
Abpfiff

Fr., 06.03.2026, 19:30 Uhr
SV Genc Osman Duisburg
SV Genc Osman DuisburgGenc Osman
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV
4
1
Abpfiff
+Video

Gestern, 18:00 Uhr
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08
3
1

Heute, 15:00 Uhr
Schwarz-Weiß Alstaden
Schwarz-Weiß AlstadenSW Alstaden
Spvgg Meiderich 06/95
Spvgg Meiderich 06/95Meid. 06/95
15:00

Heute, 15:15 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg II
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900
15:15live

Heute, 15:30 Uhr
1. FC Mülheim-Styrum
1. FC Mülheim-Styrum1. FC Styrum
VfL Repelen
VfL RepelenVfL Repelen
15:30

____

Das ist der nächste Spieltag

23. Spieltag
So., 15.03.26 15:00 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - VfB Homberg II
So., 15.03.26 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - SV Rhenania Hamborn
So., 15.03.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - GSG Duisburg
So., 15.03.26 15:30 Uhr VfL Repelen - SC 1920 Oberhausen
So., 15.03.26 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - 1. FC Mülheim-Styrum
So., 15.03.26 15:30 Uhr Viktoria Buchholz - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 15.03.26 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - TuS Asterlagen
So., 15.03.26 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - Rheinland Hamborn
So., 15.03.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - SV Genc Osman Duisburg

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 5!

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 6: zur Tabelle!

>>> FuPa Essen auf WhatsApp

>>> FuPa Oberhausen-Bottrop auf WhatsApp

>>> Die Transfers der Bezirksliga 6

Heute, 12:15 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig. II
Sportfreunde Königshardt
Sportfreunde KönigshardtKönigshardt
12:15

Fr., 06.03.2026, 18:30 Uhr
VfB Frohnhausen
VfB FrohnhausenFrohnhausen
FC Blau-Gelb Überruhr
FC Blau-Gelb ÜberruhrBG Überruhr
8
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Burgaltendorf
SV BurgaltendorfBurgaltend.
DJK Arminia Lirich 1920
DJK Arminia Lirich 1920Arm. Lirich
15:00live

Heute, 15:15 Uhr
Vogelheimer SV
Vogelheimer SVVogelheim
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf
15:15

Heute, 15:30 Uhr
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
Fortuna Bottrop
Fortuna BottropFort Bottrop
15:30live

Heute, 15:30 Uhr
SpVgg Sterkrade 06/07
SpVgg Sterkrade 06/07Sterk. 06/07
Dostlukspor Bottrop
Dostlukspor BottropDostlukspor
15:30

Heute, 15:15 Uhr
Heisinger SV
Heisinger SVHeisinger SV
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
15:15live

Heute, 15:00 Uhr
Fatihspor Essen 2001
Fatihspor Essen 2001Fatihspor
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord
15:00live

Heute, 15:30 Uhr
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen
SpVgg Steele
SpVgg SteeleSpVgg Steele
15:30

____

Das ist der nächste Spieltag

23. Spieltag
Fr., 13.03.26 18:45 Uhr SpVgg Steele - VfB Frohnhausen
So., 15.03.26 11:00 Uhr Dostlukspor Bottrop - Sportfreunde Niederwenigern II
So., 15.03.26 14:00 Uhr SuS Haarzopf - DJK Arminia Klosterhardt
So., 15.03.26 15:15 Uhr Heisinger SV - Fatihspor Essen 2001
So., 15.03.26 15:15 Uhr Sportfreunde Königshardt - Rot-Weiss Essen II
So., 15.03.26 15:30 Uhr DJK Arminia Lirich 1920 - Vogelheimer SV
So., 15.03.26 15:30 Uhr FC Blau-Gelb Überruhr - SV Burgaltendorf
So., 15.03.26 15:30 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord - TuSEM Essen 1926
So., 15.03.26 15:30 Uhr Fortuna Bottrop - SpVgg Sterkrade 06/07

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 6!

________________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Niederrhein