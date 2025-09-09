So läuft das Achtelfinale im Kreispokal Mönchengladbach-Viersen - live

 2025-09-04T13:21:47.781Z

Odenkirchen ist in Holt der Favorit.
Am Dienstag und am Mittwoch wird das Achtelfinale des ReWoVe-Kreispokals in Mönchengladbach-Viersen ausgetragen. Wie die Spiele laufen, erfahrt ihr hier. Der Text wird nach den Partien aktualisiert.

Kreispokal Mönchengladbach-Viersen: die Spiele am 9. September

Heute, 19:30 Uhr
Sportfreunde Neersbroich
Sportfreunde NeersbroichNeersbroich
Polizei SV Mönchengladbach
Polizei SV MönchengladbachPolizei SV
19:30
Spieltext Neersbroich - Polizei SV

_____

Kreispokal Mönchengladbach-Viersen: die Spiele am 10. September

Morgen, 20:00 Uhr
BV Grün-Weiß Holt
BV Grün-Weiß HoltGW Holt
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
20:00
Spieltext GW Holt - Odenkirchen

Morgen, 19:30 Uhr
SV Schelsen
SV SchelsenSV Schelsen
SV Lürrip
SV LürripSV Lürrip
19:30
Spieltext SV Schelsen - SV Lürrip

Morgen, 20:00 Uhr
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
20:00live
Spieltext TuS Wickrath - Mennrath

Morgen, 19:30 Uhr
BW Concordia Viersen
BW Concordia ViersenBWC Viersen
SC Rheindahlen
SC RheindahlenRheindahlen
19:30
Spieltext BWC Viersen - Rheindahlen

Morgen, 19:30 Uhr
Türkiyemspor Mönchengladbach
Türkiyemspor MönchengladbachTürkiyemspor
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
19:30
Spieltext Türkiyemspor - FC Viersen

Morgen, 19:30 Uhr
MSV Mönchengladbach
MSV MönchengladbachMSV MG
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
19:30
Spieltext MSV MG - SF Neuwerk

Morgen, 19:30 Uhr
Rheydter SV
Rheydter SVRheydter SV
TuS Liedberg
TuS LiedbergLiedberg
19:30
Spieltext Rheydter SV - TuS Liedberg

_____

So lief die 2. Runde

Mi., 20.08.25 19:30 Uhr Teutonia Kleinenbroich - SV Schelsen 9:10
Di., 26.08.25 19:30 Uhr Polizei SV Mönchengladbach - FC Blau-Weiß Wickrathhahn 3:0
Di., 26.08.25 19:30 Uhr Rheydter SV - ASV Einigkeit Süchteln 2:1
Di., 26.08.25 19:45 Uhr Fortuna Mönchengladbach - Sportfreunde Neersbroich 2:6
Di., 26.08.25 20:00 Uhr VfB Hochneukirch - Türkiyemspor Mönchengladbach 1:4
Mi., 27.08.25 19:30 Uhr Rot-Weiß Venn - 1. FC Viersen 1:6
Mi., 27.08.25 19:30 Uhr 1. FC Mönchengladbach - SpVg Odenkirchen 2:4
Mi., 27.08.25 19:30 Uhr FSC Mönchengladbach - Sportfreunde Neuwerk 0:2
Mi., 27.08.25 19:30 Uhr SC Viktoria 04 Rheydt - MSV Mönchengladbach 2:4
Mi., 27.08.25 19:30 Uhr KFC Welate Roj Mönchengladbach - Victoria Mennrath 1:13
Mi., 27.08.25 19:30 Uhr DJK/VfL Giesenkirchen - TuS Wickrath 0:4
Mi., 27.08.25 19:30 Uhr BW Concordia Viersen - SV 1909 Otzenrath 2:1
Mi., 27.08.25 19:30 Uhr BW Meer - SV Lürrip 1:2
Mi., 27.08.25 19:45 Uhr TuS Liedberg - FC Eintracht Güdderath II 2:1
Mi., 27.08.25 20:00 Uhr BV Grün-Weiß Holt - SC Hardt 5:2
Do., 28.08.25 19:30 Uhr SC Rheindahlen - Eintracht Gladbach 2:0

