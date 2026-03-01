So kommt Holstein aus der Talsohle: intensives 1:1 gegen SV Elversberg

Das Duell gegen den Aufstiegsaspiranten aus dem Saarland war zugleich das Comeback von Tim Walter auf der Kieler Trainerbank. Der ehemalige Coach des VfB Stuttgart und des Hamburger SV übernahm die Mannschaft vor drei Tagen in einer schwierigen Phase – Holstein stand mit nur 25 Punkten auf Platz 14 und hatte fünf Pflichtspielniederlagen in Serie kassiert.

In den Anfangsminuten ist schon etwas von dem Impuls zu spüren, den der Trainerwechsel mitbringen soll. Die Holstein-Akteure sind viel aggressiver gegen den Ball, und auch das Grundtempo ist höher als in den letzten Partien. Die Fans als zwölfter Mann ziehen ebenfalls mit: Jede gelungene Aktion in den intensiven Zweikämpfen und bei einigen Balleroberungen wird lautstark unterstützt.

„Wir wussten auch, was auf uns zukommt. Elversberg steht nicht zu Recht da oben. Das ist einfach qualitativ eine sehr gute Mannschaft. Gerade in der ersten Halbzeit haben wir das wirklich herausragend gemacht, weil das Einzige, was wir wollten, ist, einfach so Intensität ins Spiel zu bringen“, bilanzierte Tim Walter später. Er lobte vor allem die Mentalität seiner Jungs, die versuchten, den Ball energisch zurückzuerobern.

Nach und nach wird die Begegnung im ersten Abschnitt zu einem taktischen Tauziehen. Hier ein paar Zentimeter vor, da ein paar Zentimeter vor – das Spielgeschehen präsentiert sich zwischen den Strafräumen. Es zeichnet sich überhaupt nicht ab, dass hier ein Team aus dem unteren Viertel gegen eines aus dem oberen der 2. Bundesliga spielt. Beide Seiten verteidigen sehr kompakt und konzentriert, sodass es den Offensivreihen nicht gelingt, entscheidende Schritte einzuleiten beziehungsweise klare Chancen zu kreieren.

Erst in der 34. Minute gibt es den ersten Höhepunkt der Partie im Strafraum der Gäste. Nach einer schönen Aktion und Hereingabe von John Tolkin bringt Andu Kelati artistisch per Spagatschritt im Sprung aus etwa zehn Metern den Ball auf das SV-Gehäuse. Das Spielgerät geht knapp rechts vorbei. Ein paar Minuten später muss sich SV-Keeper Nicolas Kristof bei einem Abschluss von Kelati mächtig strecken, um das Leder um den Pfosten zu lenken.

Die Störche haben zu Beginn und am Ende des ersten Spielabschnitts die besseren Karten. Zu einer gewinnbringenden Hand wird es aber nicht, da die favorisierte Wagner-Truppe ihre große Geduld, vor allem in der Defensivarbeit, nicht verliert.

Führung für Elversberg – schnelle Antwort der Störche

Nach dem Seitenwechsel nimmt die Partie mehr Fahrt auf – zunächst mit der ersten Chance für die Heimelf: Phil Harres zielt aus der Drehung im Strafraum knapp neben das Tor. Elversberg übernimmt nach und nach die Kontrolle, ohne sich in der Kieler Box gefährlich zu positionieren. Eine Direktabnahme aus 30 Metern von Poreba, knapp über die Latte, bringt etwas Gefahr.