So kommt euer Alt-Herren-Team auf FuPa

Euer Ü-Team auf FuPa. – Foto: Meiki Graff

Ihr wollt auch euer Alt-Herren-Team auf FuPa pflegen? Das ist kein Problem. Meldet euch dazu bei der FuPa-Redaktion, die im Anschluss eure Mannschaft freischaltet.

Im Alt-Herrenfußball steht Spontanität im Fokus. Anders als im regulären Spielbetrieb, werden bei den Kickern im höheren Alter Spiele oftmals kurzfristig abgeklärt oder Termine in einem Wettbewerb auch erst wenige Tage vor dem eigentlichen Anstoß fixiert. Für die FuPa-Redaktion ist es deshalb schwierig, eine Spielrunde vernünftig zu pflegen, weil der Fokus nun einmal auf dem klassischen Amateurfußball liegt.

Das soll aber nicht bedeuten, dass AH-Teams nicht auf FuPa Niederrhein dargestellt werden können. Ganz im Gegenteil: Es gibt einige Vereine im Fußballverband Niederrhein, die ihre "Oldies" genauso intensiv betreuen wie die herkömmlichen Damen- oder Seniorenteams. Um euer Team auf FuPa freischalten zu lassen, ist nur ein Schritt vonnöten: Schreibt der Redaktion eine E-Mail an fupa@rp-digital.de und im Anschluss wird das Team individuell für die Vereinsverwaltung freigeschaltet.

Für die Alt-Herren-Teams gibt es am Niederrhein einen eigenen Kanal:

Nach der Freischaltung könnt ihr in der Vereinsverwaltung wie gewohnt den Kader bearbeiten. Nehmt ihr an einem Turnier teil, könnt ihr das Turnier ebenso erstellen wie Freundschaftsspiele. Die Vereine, die ihre Ü-Aufgebote bereits pflegen, erfassen ihre Partien eben als Testspiel.

Sollte es Organisatoren geben, die die FVN-Spielrunde auf FuPa pflegen möchten, wird die Redaktion Teams und Wettbewerb erstellen. Auch hierzu reicht eine E-Mail an fupa@rp-digital.de.

Hinweis Jugendmannschaften: Aus datenschutzrechtlichen Gründen verzichtet FuPa Niederrhein auf das Darstellen von Jugendteams unterhalb der C-Junioren. Sollte es jedoch Vereine geben, die auch ihre D- oder F-Jugend in der Vereinsübersicht haben möchten, gibt es auch hier analog zu den Alt-Herren die Möglichkeit der individuellen Pflege.