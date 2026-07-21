So kommen die Bezirksligisten aus Kleve-Geldern aus den Startlöchern Der erste Spieltag hat es für die Mannschaften aus der Region Kleve-Geldern in sich. Zwei Kandidaten beschäftigen sich intensiv mit dem Thema Landesliga, anderswo ist Abstiegskampf angesagt. So sind die Auftaktgegner einzuschätzen. von Volker Himmelberg · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Der FC Aldekerk muss sich als Aufsteiger in Gruppe 3 beweisen. – Foto: Dirk Münz

In knapp einem Monat beginnt die Saison in den sechs Bezirksligen des Fußballverbandes Niederrhein. Aus dem Fußballkreis Kleve-Geldern sind sieben Mannschaften mit von der Partie, die mit unterschiedlichen Ambitionen in den Gruppen 3 und 4 mitmischen und möglichst gut aus den Startlöchern kommen wollen. Ob dies gelingt, hängt natürlich auch von den Auftaktgegnern ab. So sind diese einzuschätzen.

FC Aldekerk Der Aufsteiger eröffnet die Saison in der Gruppe 3 am Freitag, 14. August, um 20 Uhr in der heimischen Landwehr-Arena. Zu Gast ist der OSV Meerbusch, der den Sprung in die Landesliga nur um Haaresbreite verpasst hat. Erst musste sich die Mannschaft von Dominik Voigt, der mit 29 Jahren schon eine beachtliche Trainerlaufbahn vorweisen kann, im Kopf-an-Kopf-Rennen um die Meisterschaft am letzten Spieltag noch von den Sportfreunden Neuwerk abfangen lassen. Vor einem Monat verlor das Team aus dem Stadtteil Osterath zu allem Überfluss auch noch das entscheidende Relegationsspiel beim Duisburger FV mit 3:6. Jetzt nimmt der OSV Meerbusch den nächsten Anlauf und zählt erneut zum engsten Favoritenkreis. Prognose: Am ersten Spieltag kann es für den FC Aldekerk nur darum gehen, die Höhe der Niederlage in Grenzen zu halten. Broekhuysen startet mit einem Punkt Sportfreunde Broekhuysen Auf die Mannschaft von Trainer Sebastian Clarke wartet am ersten Spieltag der Gruppe 3 gleich eine echte Standortbestimmung. Und ganz nebenbei auch noch eine vergleichsweise weite Fahrt zu einem Auswärtsspiel – so etwas hat den Sportfreunden in der abgelaufenen Saison im Titelrennen entscheidende Punkte gekostet. Am Samstag, 15. August, wird um 19 Uhr die Partie bei der SpVg Odenkirchen angepfiffen. Der Gegner aus Mönchengladbach beendete die vergangene Spielzeit mit 68 Punkten auf dem Konto als Tabellendritter. Exakt so viele Zähler reichten den Sportfreunden zur Aufstiegsrelegation, in der man an RW Essen II scheiterte. Prognose: Die Sportfreunde sind gewarnt und werden einen Punkt aus Mönchengladbach mitbringen.

Alemannia Pfalzdorf Auch das Heribert-Ramrath-Stadion ist Schauplatz eines Saisoneröffnungsspiels. Am Freitag, 14. August, empfängt die Mannschaft um 19.30 Uhr den Hamminkelner SV. Für das Team des neuen Trainers Lars Völpert also gleich einmal ein Duell mit einem Gegner auf Augenhöhe, in dem wertvolle Punkte im Kampf um den Klassenerhalt in der Gruppe 4 vergeben werden. Der Hamminkelner SV zählt zu den Pfalzdorfer Angstgegnern. Bislang trafen beide Mannschaften in der Bezirksliga acht Mal aufeinander – nur einmal verließ die Alemannia als Sieger den Platz (4:1 am 14. März 2010). Damals spielte der neue Coach noch in der C-Jugend. Prognose: Beide Mannschaften haben Angst vor einem Fehlstart und einigen sich auf ein Unentschieden. Rindern startet mit Derbysieg TSV Weeze und SV Rindern Am ersten Spieltag wird den Fußballfreunden gleich einmal ein Kreis-Derby geboten, das am Sonntag, 16. August, um 15 Uhr im August-Janssen-Sportzentrum angepfiffen wird. Der Gastgeber schaffte mit einer furiosen Aufholjagd den Klassenerhalt und befindet sich noch im Rückenwind-Modus, der Gegner aus dem Klever Stadtteil war in seinen Leistungen wieder einmal zu schwankend, um als ernsthafter Titelkandidat durchgehen zu können. Prognose: Das letzte Duell beider Teams liegt gerade einmal zwei Monate zurück. Am 10. Mai gewann der TSV Weeze mit 5:3. Diesmal läuft es umgekehrt – der neue Rinderner Coach Marius Krausel startet mit einem Erfolgserlebnis.