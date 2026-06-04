So könnten die Westfalenliga-Staffeln 2026/27 aussehen

....das am Sonntag stattfindende Aufstiegsspiel wird bezüglich der letzten Entscheidung das Zünglein an der Waage sein. Komplettiert die SpVg Emsdetten 05 die traditionell nordöstlich gelegene Staffel 1, werden die Aufsteiger VfL Kamen oder Lüner SV sicher in die Staffel 2 wandern.
Gewinnt jedoch der Siegerländer Verein SV Germania Salchendorf, wird ein Aufsteiger in die Staffel 1 müssen. Nach FuPa-Informationen kann sich der Lüner SV, der dort bereits in der Saison 2022/23 gespielt hat, durchaus damit anfreunden und würde sich auf Nachbarschaftsduelle mit Nordkirchen und Ahlen freuen. Aber auch Nachbar VfL Kamen dürfte ein Kandidat für die Staffel 1 sein, bevorzugt nach FuPa-Informationen aber klar die Staffel 2.
Westfalenliga 1
1 RW Ahlen (Absteiger)
2 SF Ostinghausen
3 SV Rödinghausen II
4 SC Peckeloh
5 FC Kaunitz
6 SV Mesum
7 FSC Rheda
8 GW Nottuln
9 SuS Neuenkirchen
10 VfL Theesen
11 FC Nordkirchen
12 Eintracht Ahaus
13 SC Herford (Aufsteiger LL1)
14 SuS Bad Westernkotten (Aufsteiger LL2)
15 FC RW Kirchlengern (Aufsteiger LL1)
16 entweder VfL Kamen (Aufsteiger LL3)/Lüner SV (Aufsteiger LL4) oder SpVg Emsdetten 05 (Aufstiegsspiel)
Westfalenliga 2
1 Türkspor Dortmund (Absteiger)
2 SG Finnentrop/Bamenohl (Absteiger)
3 Concordia Wiemelhausen
4 TuS Erndtebrück
5 FC Iserlohn
6 Wacker Obercastrop
7 SpVg Hagen 11
8 SC Obersprockhövel
9 SSV Buer
10 BSV Schüren
11 DSC Wanne-Eickel
12 Holzwickeder SC
13 SV Vestia Disteln
14 FC Roj (Aufsteiger LL3)
15 VfL Kamen (Aufsteiger LL3)/Lüner SV (Aufsteiger LL4)
16 entweder VfL Kamen (Aufsteiger LL3)/Lüner SV (Aufsteiger LL4) oder Germania Salchendorf (Aufstiegsspiel)