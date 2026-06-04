So könnten die Westfalenliga-Staffeln 2026/27 aussehen

Ein Wappen wird auf der Westfalenliga-Karte nicht auftauchen: Entweder Emsdetten ganz im Norden oder Salchendorf ganz im Süden. – Foto: FuPa.

....das am Sonntag stattfindende Aufstiegsspiel wird bezüglich der letzten Entscheidung das Zünglein an der Waage sein. Komplettiert die SpVg Emsdetten 05 die traditionell nordöstlich gelegene Staffel 1, werden die Aufsteiger VfL Kamen oder Lüner SV sicher in die Staffel 2 wandern.

Gewinnt jedoch der Siegerländer Verein SV Germania Salchendorf, wird ein Aufsteiger in die Staffel 1 müssen. Nach FuPa-Informationen kann sich der Lüner SV, der dort bereits in der Saison 2022/23 gespielt hat, durchaus damit anfreunden und würde sich auf Nachbarschaftsduelle mit Nordkirchen und Ahlen freuen. Aber auch Nachbar VfL Kamen dürfte ein Kandidat für die Staffel 1 sein, bevorzugt nach FuPa-Informationen aber klar die Staffel 2.