– Foto: Sascha Köppen

So könnten die Oberliga, Westfalenliga und Landesliga 2023/24 aussehen Wie könnten sich die Staffeln in der kommenden Spielzeit 2023/24 zusammensetzen, wenn sich an den aktuellen Tabellenständen nichts mehr ändern würde.

Folgende Besonderheiten sind zu beachten: Nach aktuellem Stand würden RW Ahlen und die SG Wattenscheid 09 aus der Regionalliga absteigen. Damit gingen die Vizemeister der Westfalenligen leer aus. Die Konstellation in der Oberliga Westfalen wäre eindeutig. Nach aktuellem Stand gäbe es genau passend mit dem Delbrücker SC einen Oberliga-Absteiger in die Staffel 1 (Nordost) und mit dem TuS Ennepetal einen Oberliga-Absteiger in die Staffel 2 (Südwest). Fraglich wäre nur, wer aus der Landesliga hochkommt, da die vier Vizemeister zwei weitere Aufsteiger zur Westfalenliga ausspielen dürften. Es könnte zum Überhang in der Nordost- oder Südwest-Staffel kommen. Dem Lüner SV käme es wahrscheinlich Recht, wenn so ein Wechsel in die Südwest-Staffel zustande käme. Andererseits dürfte es aber keinen freiwilligen Wechsler in die Nordost-Staffel geben. Da würde es spannend, wer auserkoren wird. Ähnlich offen verhält es sich daher auch in den Landesligen, da nicht klar ist, aus welchen Landesliga-Staffeln zwei Aufsteiger hochgehen würden. Fakt ist nur, dass der letztjährige große Überhang in der Staffel 1 (Ost) wieder vorbei wäre, da von oben niemand herunterkommt. Würde der Vizemeister aufsteigen, müssten wohl Beckum (aktuell Staffel 4) oder Bad Westernkotten (aktuell Staffel 2) wieder zurückkehren. Auch die Staffel 2 (Süd) würde nach aktuellem Stand keinen Westfalenligisten aufnehmen und wäre nach regionalen Gesichtspunkten knapp besetzt. Da dürfte klar sein, dass der mögliche Aufsteiger SF Ostinghausen (wie auch der aktuelle Fußballkreis-Nachbar Westfalia Soest) in den Süden reisen müsste. Die Hagener Vereine SpVg Hagen 11 und SV Hohenlimburg aus der Staffel 3 wären zudem ziemlich sichere Wechselkandidaten, da andere Konstellationen nicht möglich erscheinen. Die Staffel 3 (West) trifft es hart, da alle Westfalenliga-Staffel 2-Absteiger eindeutig im Ruhrpott zuhause sind. Hier käme es in der Spitze auf 19 Mannschaften, die eigentlich der West-Staffel zugeordnet werden müssten. Da erscheint klar, dass die Westfalenligisten SV RW Deuten und TuS 05 Sinsen, die bei den 19 Mannschaften noch nicht eingerechnet sind, aufgrund ihrer Lage im nördlichen Ruhrgebiet definitiv der Staffel 4 (Nord) zugeordnet würden. Die Anzahl der Landesligisten würde derzeit in der kommenden Saison 65 Mannschaften betragen. Es gäbe also drei 16er-Staffeln und eine 17er-Staffel. Fraglich ist einzig, ob die IG Bönen an den Start gehen wird (wir berichteten). Wäre dies nicht der Fall, hätte der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen sogar bereits seine gewünschte Sollstärke von 64 Mannschaften wieder erreicht. Von dem Rückzug Bönens würden die Bezirksliga-Vizemeister nur profitieren, wenn sich RW Ahlen und/oder die SG Wattenscheid 09 in der Regionalliga halten würden.

FuPa Westfalen blickt auf die möglichen Staffelkonstellationen 2023/24: Oberliga Westfalen (18 Mannschaften) RW Ahlen (Absteiger) SG Wattenscheid 09 (Aufsteiger) SC Preußen Münster II SV Westfalia Rhynern FC Gütersloh Victoria Clarholz ASC 09 Dortmund SV Schermbeck FC Eintracht Rheine SG Finnentrop/Bamenohl Sportfreunde Lotte SpVgg Vreden Sportfreunde Siegen 1. FC Gievenbeck TSG Sprockhövel TuS Erndtebrück SpVgg Erkenschwick (Aufsteiger) FC Brünninghausen (Aufsteiger) Westfalenliga 1 (16 Mannschaften) Delbrücker SC (Absteiger) SC Peckeloh SC Verl II SV Mesum Lüner SV GW Nottuln Westfalia Kinderhaus FC Preußen Espelkamp SV Rödinghausen II Borussia Emsdetten TuS Hiltrup Hammer SpVg TuS Haltern FC Nieheim (Aufsteiger, LL1) SG Bockum-Hövel (Aufsteiger, LL4) SC RW Maaslingen/Eintracht Ahaus (Aufsteiger, LL1/4) Westfalenliga 2 (16 Mannschaften) TuS Ennepetal (Absteiger) Türkspor Dortmund RSV Meinerzhagen SC Neheim SC Obersprockhövel FC Lennestadt Holzwickeder SC Concordia Wiemelhausen SV Sodingen YEG Hassel FC Iserlohn Wacker Obercastrop DSC Wanne-Eickel Hombrucher SV (Aufsteiger, LL3) Westfalia Soest (Aufsteiger, LL2) BSV Menden/SSV Buer (Aufsteiger, LL2/3) Landesliga 1 (15/16 Mannschaften) (SC RW Maaslingen, falls in der Aufstiegsrunde gescheitert) FC Kaunitz VfL Theesen TuS Tengern Post TSV Detmold TuS Lohe SCV Neuenbeken FC Bad Oeynhausen