So könnten die Landesligen am Mittelrhein eingeteilt werden Zehn neue Teams müssen eingegliedert werden. von red · Heute, 10:27 Uhr · 0 Leser

Dürften künftig Gegner in der Landesliga Staffel 2 sein: Rasensport Brand und Aufsteiger Germania Eicherscheid. – Foto: Elmar Cüpper

Mit drei Absteigern und gleich sieben Aufsteigern müssen insgesamt zehn neue Teams in die beiden Landesliga-Staffeln am Mittelrhein aufgeteilt werden. Wir werfen einen Blick in die Glaskugel und eine mögliche Einteilung der Landesligen.

In der Landesliga 1 müssen die beiden Aufsteiger FSV SW Neunkirchen-Seelscheid und SC Borussia Lindenthal-Hohenlind sowie die Absteiger Spielvereinigung Köln-Flittard, SC Fortuna Bonn und SV Eintracht Hohkeppel II ersetzt werden. Vorschlag zur Landesliga 1

FV Bonn-Endenich (Bonn)

FV Bad Honnef (Sieg)

SV Schlebusch (Köln)

1. FC Spich (Sieg)

FV Wiehl 2000 (Berg)

SSV Homburg-Nümbrecht (Berg)

TuS Marialinden (Berg)

SV Grün-Weiss Brauweiler (Rhein-Erft)

SC Rheinbach (Bonn)

SC Blau-Weiß 06 Köln (Köln)

TuS Mondorf (Sieg)

FC Pesch (Absteiger, Köln)

SV Schönenbach (Aufsteiger, Berg)

Deutz 05 (Aufsteiger, Köln)

TuS Oberpleis (Aufsteiger, Sieg)

BW Friesdorf (Aufsteiger, Bonn)