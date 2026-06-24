So könnten die Landesligen am Mittelrhein eingeteilt werden

Mit drei Absteigern und gleich sieben Aufsteigern müssen insgesamt zehn neue Teams in die beiden Landesliga-Staffeln am Mittelrhein aufgeteilt werden. Wir werfen einen Blick in die Glaskugel und eine mögliche Einteilung der Landesligen.
In der Landesliga 1 müssen die beiden Aufsteiger FSV SW Neunkirchen-Seelscheid und SC Borussia Lindenthal-Hohenlind sowie die Absteiger Spielvereinigung Köln-Flittard, SC Fortuna Bonn und SV Eintracht Hohkeppel II ersetzt werden.
Vorschlag zur Landesliga 1
FV Bonn-Endenich (Bonn)
FV Bad Honnef (Sieg)
SV Schlebusch (Köln)
1. FC Spich (Sieg)
FV Wiehl 2000 (Berg)
SSV Homburg-Nümbrecht (Berg)
TuS Marialinden (Berg)
SV Grün-Weiss Brauweiler (Rhein-Erft)
SC Rheinbach (Bonn)
SC Blau-Weiß 06 Köln (Köln)
TuS Mondorf (Sieg)
FC Pesch (Absteiger, Köln)
SV Schönenbach (Aufsteiger, Berg)
Deutz 05 (Aufsteiger, Köln)
TuS Oberpleis (Aufsteiger, Sieg)
BW Friesdorf (Aufsteiger, Bonn)
Viktoria Arnoldsweiler verlässt Landesliga 2 in Richtung Bezirksliga. Mit dem BC Viktoria Glesch-Paffendorf und dem 1. FC Düren II verabschieden sich zwei weitere Teams, die in der Folgesaison nicht auf Bezirksebene agieren werden. Als Aufsteiger gehören der TuS Chlodwig Zülpich und der FC Hürth in der kommenden Spielzeit der Mittelrheinliga an.
Vorschlag zur Landesliga 2
Union Schafhausen (Heinsberg)
SV Eilendorf (Aachen)
Germania Teveren (Heinsberg)
SV Breinig (Aachen)
SC Fliesteden (Rhein-Erft)
Sportfreunde Uevekoven (Auf) (Heinsberg)
Germania Lich-Steinstraß (Düren)
DJK Rasensport Brand (Aachen)
SV Helpenstein (Heinsberg)
Eintracht Verlautenheide (Aachen)
SV Kurdistan Düren (Düren)
FC Teutonia Weiden (Absteiger, Aachen)
Sportfreunde Düren (Absteiger, Düren)
Türkischer SV Düren (Aufsteiger, Düren)
SC Elsdorf (Aufsteiger, Rhein-Erft)
Germania Eicherscheid (Aufsteiger, Aachen)