So könnten die Landesliga-Staffeln 2026/27 aussehen

Kam es in der vergangenen Saison zum großen Härtefall, als der OWL-Verein USC Altenautal trotz größter Bemühungen in der Staffel 2 Richtung Süden fahren musste, wird die kommende Staffeleinteilung die Verantwortlichen des Fußball- und Leichtathletik-Verbands Westfalen (FLVW) erneut vor eine Herausforderung stellen. Es heißt, dass diese erstmals KI-unterstützt ablaufen wird. Fest steht, dass es insbesondere für die südwestfälische Staffel 2 nur 15 eindeutige Kandidaten gibt, so dass hier der Härtefall Kirchhörder SC droht.
Kirchhördes Sportlicher Leiter Daniel Dukic erklärt gegenüber FuPa Westfalen: "Wir haben uns damit schon vor dem letzten Spieltag beschäftigt und haben auch frühzeitig bereits einen Antrag auf die Staffel 3 gestellt. Wir nehmen es dann wie es kommt, da wir es eh nicht ändern können. Die Staffel 3 kann man meines Erachtens aber auch anders betrachten und auch verschiedene Grenzen ziehen. Von daher sehe ich es erst mal nicht so, dass wir es sein müssen, die nicht in die Staffel 3 dürfen. Die Staffel 2 wäre für uns als Dortmunder Verein natürlich sehr unattraktiv."
Sportlich ist einzig noch offen, welcher Bezirksliga-Vizemeister das Rennen macht. Der TuS Lipperreihe (für die OWL-Staffel 1) und der SV Horst-Emscher (für die Ruhrpott-Staffel 3) tragen am Sonntag um 15 Uhr in Kaiserau das Finale der Aufstiegsrunde aus.
FuPa Westfalen blickt auf zwei Varianten, in der wir davon ausgehen, dass der SF DJK Mastbruch der Klassenerhalt in der Landesliga zugesprochen wird. Zusammen mit dem frisch gebackenen Aufsteiger am "Grünen Tisch" SuS Stadtlohn wären es 68 Landesligisten, so dass zwei 16er- und zwei 17er-Staffeln gebildet würden.
Landesliga 1 (16)
Es wäre für Ostwestfalen eine einfache Lösung mit folgenden 16 Mannschaften:
FC Preußen Espelkamp (A)
VfB Schloß Holte
TuS Dornberg
Delbrücker SC
Heide Paderborn
TuS Lohe
FC Bad Oeynhausen
BV Bad Lippspringe
Hövelhofer SV
Post TSV Detmold
SV Avenwedde
SVKT 07 Minden
SF DJK Mastbruch
TuS GW Pödinghausen (N)
Spvg Steinhagen (N)
TBV Lemgo (N)
Landesliga 2 (16)
Der südwestfälischen Staffel fehlt auf jeden Fall eine Mannschaft. Hier könnte es zur Eingruppierung des Aufsteigers Kirchhörder SC kommen, der damit von seinen Dortmunder Rivalen getrennt würde. Es ist die vermeintlich südlichste Mannschaft aus dem Kreis der Landesliga 3-Kandidaten. Zudem wäre ein Argument, dass Kirchhörde auch den Aufstieg über die südlich von Dortmund gelegene Bezirksliga Staffel 6 geschafft hat.
SV Westfalia Soest (A)
RSV Meinerzhagen (A)
Borussia Dröschede
SV Hohenlimburg
SuS Langscheid/Enkhausen
SC Neheim
SpVg Olpe
RW Erlinghausen
BSV Menden
SV Schmallenberg/Fredeburg
TSV Weißtal
SC Drolshagen
TuS Sundern
SG Bödefeld/Henne-Rartal (N)
RW Hünsborn (N)
Kirchhörder SC (N)
Landesliga 3 (17)
Für die "Ruhrpott-Staffel" ergäben sich diese 17 Mannschaften:
Westfalia Herne (A)
FC Brünninghausen (A)
SV Wanne 11
FC Marl
TuS Eichlinghofen
Königsborner SV
SV Brackel 06
FC Altenbochum
BV Herne-Süd
TuS Harpen
YEG Hassel
SV Sodingen
Hombrucher SV
SG Massen (N)
FC 96 Recklinghausen (N)
SV Westrich (N)
SV Horst-Emscher (N)
Landesliga 4 (17)
Die Staffel 4 erscheint in beiden Varianten ziemlich eindeutig.
Borussia Emsdetten (A)
SpVg Emsdetten 05
SC Altenrheine
SV Burgsteinfurt
SV RW Deuten
Hammer SpVg
Werner SC
ASK Ahlen
Westfalia Gemen
VfL Senden
SV SW Lembeck
SV Dorsten-Hardt
Ibbenbürener SpVg
SVE Heessen (N)
TSV Raesfeld (N)
SC Münster 08 (N)
SuS Stadtlohn (N)
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Landesliga 1 (17)
Die OWL-Staffel würde mit 17 Mannschaften spielen.
FC Preußen Espelkamp (A)
VfB Schloß Holte
TuS Dornberg
Delbrücker SC
Heide Paderborn
TuS Lohe
FC Bad Oeynhausen
BV Bad Lippspringe
Hövelhofer SV
Post TSV Detmold
SV Avenwedde
SVKT 07 Minden
SF DJK Mastbruch
TuS GW Pödinghausen (N)
Spvg Steinhagen (N)
TBV Lemgo (N)
TuS Lipperreihe (N)
Landesliga 2 (16)
Der südwestfälischen Staffel fehlt auf jeden Fall eine Mannschaft. Hier könnte es zur Eingruppierung des Aufsteigers Kirchhörder SC kommen, der damit von seinen Dortmunder Rivalen getrennt würde. Es ist die vermeintlich südlichste Mannschaft aus dem Kreis der Landesliga 3-Kandidaten. Zudem wäre ein Argument, dass Kirchhörde auch den Aufstieg über die südlich von Dortmund gelegene Bezirksliga Staffel 6 geschafft hat.
SV Westfalia Soest (A)
RSV Meinerzhagen (A)
Borussia Dröschede
SV Hohenlimburg
SuS Langscheid/Enkhausen
SC Neheim
SpVg Olpe
RW Erlinghausen
BSV Menden
SV Schmallenberg/Fredeburg
TSV Weißtal
SC Drolshagen
TuS Sundern
SG Bödefeld/Henne-Rartal (N)
RW Hünsborn (N)
Kirchhörder SC (N)
Landesliga 3 (16)
Für die "Ruhrpott-Staffel" ergäben sich diese 16 Mannschaften:
Westfalia Herne (A)
FC Brünninghausen (A)
SV Wanne 11
FC Marl
TuS Eichlinghofen
Königsborner SV
SV Brackel 06
FC Altenbochum
BV Herne-Süd
TuS Harpen
YEG Hassel
SV Sodingen
Hombrucher SV
SG Massen (N)
FC 96 Recklinghausen (N)
SV Westrich (N)
Landesliga 4 (17)
Die Staffel 4 erscheint in beiden Varianten ziemlich eindeutig.
Borussia Emsdetten (A)
SpVg Emsdetten 05
SC Altenrheine
SV Burgsteinfurt
SV RW Deuten
Hammer SpVg
Werner SC
ASK Ahlen
Westfalia Gemen
VfL Senden
SV SW Lembeck
SV Dorsten-Hardt
Ibbenbürener SpVg
SVE Heessen (N)
TSV Raesfeld (N)
SC Münster 08 (N)
SuS Stadtlohn (N)