So könnten die Landesliga-Staffeln 2026/27 aussehen

Kam es in der vergangenen Saison zum großen Härtefall, als der OWL-Verein USC Altenautal trotz größter Bemühungen in der Staffel 2 Richtung Süden fahren musste, wird die kommende Staffeleinteilung die Verantwortlichen des Fußball- und Leichtathletik-Verbands Westfalen (FLVW) erneut vor eine Herausforderung stellen. Es heißt, dass diese erstmals KI-unterstützt ablaufen wird. Fest steht, dass es insbesondere für die südwestfälische Staffel 2 nur 15 eindeutige Kandidaten gibt, so dass hier der Härtefall Kirchhörder SC droht.

Kirchhördes Sportlicher Leiter Daniel Dukic erklärt gegenüber FuPa Westfalen: "Wir haben uns damit schon vor dem letzten Spieltag beschäftigt und haben auch frühzeitig bereits einen Antrag auf die Staffel 3 gestellt. Wir nehmen es dann wie es kommt, da wir es eh nicht ändern können. Die Staffel 3 kann man meines Erachtens aber auch anders betrachten und auch verschiedene Grenzen ziehen. Von daher sehe ich es erst mal nicht so, dass wir es sein müssen, die nicht in die Staffel 3 dürfen. Die Staffel 2 wäre für uns als Dortmunder Verein natürlich sehr unattraktiv."

Sportlich ist einzig noch offen, welcher Bezirksliga-Vizemeister das Rennen macht. Der TuS Lipperreihe (für die OWL-Staffel 1) und der SV Horst-Emscher (für die Ruhrpott-Staffel 3) tragen am Sonntag um 15 Uhr in Kaiserau das Finale der Aufstiegsrunde aus.

FuPa Westfalen blickt auf zwei Varianten, in der wir davon ausgehen, dass der SF DJK Mastbruch der Klassenerhalt in der Landesliga zugesprochen wird. Zusammen mit dem frisch gebackenen Aufsteiger am "Grünen Tisch" SuS Stadtlohn wären es 68 Landesligisten, so dass zwei 16er- und zwei 17er-Staffeln gebildet würden.