So könnten die Bezirksliga-Staffeln 2026/27 aussehen

Weiterhin ist fraglich, ob die SF DJK Mastbruch aus der Landesliga in die Bezirksliga tatsächlich absteigen muss. Hintergrund ist die "verbockte" Auf- und Abstiegsregelung des Fußball- und Leichtathletik-Verbands Westfalen (FLVW), die vermeintlich in der vergangenen Saison keine klare Regelung bezüglich der Entscheidung bei Punktgleichheit enthielt.

Aus diesem Grund hat sich auch der "Rattenschwanz" gebildet, dass zahlreiche Bezirksliga-Vizemeister in die Landesliga aufsteigen möchten, weil dem in der Staffel 11 punktgleiche Vizemeister SuS Stadtlohn der Aufstieg in die Landesliga "geschenkt" wurde, nachdem dieser in der Vizemeister-Aufstiegsrelegation ausgeschieden war.

Fragen über Fragen und ein vom FLVW verursachtes Chaos, das wenige Tage vor dem offiziellen Beginn der Spielzeit 2026/27 immer noch nicht aus der Welt geschafft wurde. Die o. g. Angelegenheiten liegen beim Verbandssportgericht.

Nichtsdestotrotz möchte euch FuPa Westfalen wieder eine mögliche Staffeleinteilung präsentieren. Bei dieser Zusammenstellung haben wir auf Mastbruch verzichtet, aber alle in der Aufstiegsrunde gescheiterten Bezirksliga-Vizemeister einberechnet.

Wir verzichten dieses Mal auch auf sämtliche Begründungen, da sowieso noch alles offen scheint und es wirklich einige knifflige Entscheidungen zu treffen gibt. Wir haben keine KI benutzt, sondern versucht, die Wünsche der Vereine zu berücksichtigen und scheinbar logische und traditionelle Regionen zusammenzufassen. Findet ihr einen eindeutigen Fehler, meldet euch gerne unter westfalen@fupa.net.

Bei einer gleichmäßigen Verteilung gibt es bei 190 Mannschaften zehn Staffeln á 16 Mannschaften und zwei Staffeln á 15 Mannschaften.

So könnte die Bezirksliga-Staffeleinteilung 2026/27 aussehen: