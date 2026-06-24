So könnten die Bezirksliga-Staffeln 2026/27 aussehen

Weiterhin ist fraglich, ob die SF DJK Mastbruch aus der Landesliga in die Bezirksliga tatsächlich absteigen muss. Hintergrund ist die "verbockte" Auf- und Abstiegsregelung des Fußball- und Leichtathletik-Verbands Westfalen (FLVW), die vermeintlich in der vergangenen Saison keine klare Regelung bezüglich der Entscheidung bei Punktgleichheit enthielt.
Aus diesem Grund hat sich auch der "Rattenschwanz" gebildet, dass zahlreiche Bezirksliga-Vizemeister in die Landesliga aufsteigen möchten, weil dem in der Staffel 11 punktgleiche Vizemeister SuS Stadtlohn der Aufstieg in die Landesliga "geschenkt" wurde, nachdem dieser in der Vizemeister-Aufstiegsrelegation ausgeschieden war.
Fragen über Fragen und ein vom FLVW verursachtes Chaos, das wenige Tage vor dem offiziellen Beginn der Spielzeit 2026/27 immer noch nicht aus der Welt geschafft wurde. Die o. g. Angelegenheiten liegen beim Verbandssportgericht.
Nichtsdestotrotz möchte euch FuPa Westfalen wieder eine mögliche Staffeleinteilung präsentieren. Bei dieser Zusammenstellung haben wir auf Mastbruch verzichtet, aber alle in der Aufstiegsrunde gescheiterten Bezirksliga-Vizemeister einberechnet.
Wir verzichten dieses Mal auch auf sämtliche Begründungen, da sowieso noch alles offen scheint und es wirklich einige knifflige Entscheidungen zu treffen gibt. Wir haben keine KI benutzt, sondern versucht, die Wünsche der Vereine zu berücksichtigen und scheinbar logische und traditionelle Regionen zusammenzufassen. Findet ihr einen eindeutigen Fehler, meldet euch gerne unter westfalen@fupa.net.
Bei einer gleichmäßigen Verteilung gibt es bei 190 Mannschaften zehn Staffeln á 16 Mannschaften und zwei Staffeln á 15 Mannschaften.
So könnte die Bezirksliga-Staffeleinteilung 2026/27 aussehen:
Bezirksliga 1
1 TuS Tengern
2 SV Eidinghausen-Werste
3 BV Stift Quernheim
4 SpVg Hiddenhausen
5 SG FA Herringhausen/Eickum
6 TuS Ahmsen
7 FSC Eisbergen
8 TuS Dielingen
9 TuS Brake
10 VfL Mennighüffen
11 BSC Blasheim
12 Union Minden
13 FC Lübbecke (A)
14 TuS Gehlenbeck (N)
15 SV Hausberge (N)
16 SV Löhne-Obernbeck (N)
Bezirksliga 2
1 FC Gütersloh II
2 SV Spexard
3 FC Türk Sport Bielefeld
4 SW Sende
5 SC Halle
6 TuS Leopoldshöhe
7 VfR Wellensiek
8 SpVg Heepen
9 Türkgücü Gütersloh
10 VfB Fichte Bielefeld
11 SC Hicret Bielefeld
12 TuR Abdin Gütersloh (N)
13 TuS Kachtenhausen (N)
14 BV Werther (N)
15 SG Sonneborn/Alverdissen (N)
16 TuS Jöllenbeck (N)
Bezirksliga 3
1 SG Boke/Bentfeld
2 SG Belle-Cappel-Leopoldstal
3 Delbrücker SC II
4 SC Borchen
5 FC Dahl/Dörenhagen
6 FSV Bad Wünnenberg/Leiberg
7 TuS Bad Driburg
8 Türkischer SV Horn
9 VfR Borgentreich (aufgrund Rückzug SV Dringenberg)
10 SV GW Anreppen
11 SpVg Brakel
12 SuS Westenholz
13 1. FC Nieheim (A)
14 USC Altenautal (A)
15 SW Marienloh (N)
16 SV Bonenburg (N)
Bezirksliga 4
1 SV Hüsten 09
2 TV Fredeburg
3 VfB Marsberg
4 SG Hemer
5 SG Serkenrode/Fretter
6 SV Brilon
7 SF Hüingsen
8 Vatanspor Hemer
9 BC Eslohe
10 SV Oberschledorn/Grafschaft
11 VfL Bad Berleburg
12 FC Fatih Türkgücü Mescheide
13 SG Herdringen/Müschede (N)
14 SSV Meschede (N)
15 FSV Werdohl (N)
16 TuS Plettenberg (Staffel 5)
Bezirksliga 5
1 VSV Wenden
2 FSV Gerlingen
3 FC Altenhof
4 SV Rothemühle
5 SG Mudersbach/Brachbach
6 Kiersper SC
7 SC LWL 05
8 SV Ottfingen
9 VfR Rüblinghausen
10 SV Setzen
11 SG Oberschelden
12 SV 04 Attendorn (A)
13 FC Lennestadt (A)
14 RW Lennestadt (N)
15 FC Eiserfeld (N)
16 SG Wilnsdorf/Wilgersdorf/Wilden (N)
Bezirksliga 6
1 Ararat Gevelsberg
2 Geisecker SV
3 VfL Schwerte
4 BW Voerde
5 TuS Ennepetal II
6 FSV Gevelsberg
7 VfB Westhofen
8 SC Berchum/Garenfeld
9 TSG Sprockhövel II
10 FC Hellas/Makedonikos Hagen
11 ASSV Letmathe
12 TuS Holzen-Sommerberg
13 SpVg Hagen 11 II (N)
14 VTS Iserlohn (N)
15 Hörder SC (N)
16 VfR Sölde (Staffel 8)
Bezirksliga 7
1 SG Sendenhorst
2 Warendorfer SU
3 RW Westönnen
4 TuS Uentrop (N)
5 TuS Freckenhorst
6 BV Bad Sassendorf
7 TuS SG Oestinghausen
8 SpVgg Oelde
9 Viktoria Rietberg
10 Beckumer SpVg
11 DJK Vorwärts Ahlen
12 SV Hilbeck
13 SV Westfalia Soest II (N)
14 SC Roland Beckum (N)
15 SuS Bad Westernkotten II (N)
Bezirksliga 8
1 KF Sharri
2 TuS Germania Lohauserholz
3 SVF Herringen
4 SSV Mühlhausen
5 TuS Wiescherhöfen
6 Dortmunder Löwen
7 Eving Selimiye Spor
8 SC Osmanlispor
9 Kamener SC
10 RW Unna
11 SG Gahmen (N)
12 TuS Hannibal (A)
13 SuS Kaiserau (A)
14 SG Bockum-Hövel (A)
15 Union Lüdinghausen
16 SV Herbern (Staffel 7)
Bezirksliga 9
1 Firtinaspor Herne
2 SV Horst-Emscher
3 VfB Börnig
4 TuS Haltern
5 VfB Hüls
6 SV Hochlar
7 Erler SV
8 SG Herne 70
9 VfB Kirchhellen
10 SC Hassel
11 SF Bulmke
12 BW Westfalia Langenbochum
13 SW Röllinghausen (N)
14 RWT Herne (N)
15 Preußen Sutum (N)
16 SF Wanne-Eickel (A)
Bezirksliga 10
1 SC Weitmar 45
2 SpVg BG Schwerin
3 TuS Heven
4 Mengede 08/20
5 FC Castrop-Rauxel
6 Türkiyemspor Bochum
7 Hedefspor Hattingen
8 SV Bommern
9 TuS Hattingen
10 SV Herbede
11 SW Wattenscheid 08
12 Westfalia Huckarde
13 Westfalia Dortmund (N)
14 SW Eppendorf (N)
15 TuS Witten-Stockum (N)
Bezirksliga 11
1 DJK/VfL Billerbeck
2 DJK Eintracht Coesfeld
3 BVH Dorsten
4 Vorwärts Epe
5 Sportfreunde Merfeld
6 SV Gescher
7 SC Reken
8 SW Holtwick
9 Viktoria Heiden
10 TSG Dülmen
11 FC Epe
12 SuS Stadtlohn II (N)
13 Borussia Darup (N)
14 TuS Laer (N)
15 TuS Gahlen (N)
16 TuS Altenberge (Staffel 12)
Bezirksliga 12
1 Germania Hauenhorst
2 Concordia Albachten
3 Wacker Mecklenbeck
4 SC Greven 09
5 DJK SV Mauritz
6 SC Falke Saerbeck
7 VfL Wolbeck
8 Borghorster FC
9 1. FC Nordwalde
10 TuS Graf Kobbo Tecklenburg
11 TSV Handorf
12 Vorwärts Wettringen (A)
13 Borussia Münster (A)
14 1. FC Gievenbeck II (N)
15 Cheruskia Laggenbeck (N)
16 Westfalia Kinderhaus II (N)