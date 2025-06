So könnte die Westfalenliga 2025/26 aussehen - Härtefall droht

Am heutigen Sonntagnachmittag sicherten sich die Landesliga-Vizemeister SSV Buer (3:1 gegen Borussia Dröschede) und FC Kaunitz (5:2 gegen Eintracht Ahaus) den Aufstieg. Während es für den Gelsenkirchener Stadtteilverein die Rückkehr nach 17 Jahren ist, steigt der Verler Ortsteilverein zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in die Westfalenliga auf. Der erstmalige Aufstieg in die Landesliga war überhaupt erst vor 13 Jahren gelungen.

Das Westfalenliga-Feld komplettieren wird entweder Dröschede oder Ahaus, die sich am kommenden Sonntag im letzten Entscheidungsspiel in Herten gegenüberstehen.

Für eine Westfalenliga-Mannschaft der abgelaufenen Spielzeit könnte der Ausgang von entscheidender Bedeutung sein. Denn wenn Dröschede den Aufstieg schafft, gibt es einen Überhang in der Westfalenliga 2. Es erscheint unumgänglich, dass in diesem Fall eine Mannschaft in die Staffel 1 umgruppiert werden müsste.

Als wahrscheinlichste Kandidaten für den Staffelwechsel dürften der SV Vestia Disteln (als nördlichstes Ruhrgebiet-Team) und der Holzwickeder SC (als östlichstes Ruhrgebiet-Team) gelten. In der Staffel 1 drohen deutlich weitere Auswärtsfahrten.

Doch vielleicht löst Ahaus das Problem von selbst und wird das 16. Team in der Staffel 1. Nächsten Sonntag sind wir schlauer.