So könnte die Landesliga 2026/27 eingeteilt werden FuPa Niederrhein hat einen Vorschlag, wie die Landesliga in der Saison 2026/27 eingeteilt werden könnte. Zudem gibt es noch Anpassungsmöglichkeiten. von André Nückel · Heute, 00:22 Uhr · 0 Leser

RWE II spielt in der Landesliga. – Foto: Markus Becker

Der Duisburger FV und Rot-Weiss Essen II haben die beiden letzten Tickets für die Landesliga-Saison 2026/27 gebucht. War die Staffeleinteilung in den vergangenen Jahren durch die Einteilung in „Süd“ und „Nord“ noch recht einfach, wird es zur neuen Saison ungleich schwieriger, die Gruppen sinnvoll und sauber einzuteilen. FuPa Niederrhein hat verschiedene Vorschläge erarbeitet, erachtet aber nur eine Version mit einer Variabel für wirklich sinnvoll. Gegenvorschläge könnt ihr jederzeit per E-Mail an andre.nueckel@rp-digital.de einreichen.

>>> Folge FuPa Niederrhein auf WhatsApp Fußballkreise sollen vollständig zusammenbleiben Die sauberste Lösung: Jeder Fußballkreis bleibt vollständig in einer Gruppe. Schwierig ist es, den Essen-Block mit acht Mannschaften sauber unterzubringen. Die Klubs aus Düsseldorf, Remscheid-Solingen und der SC Velbert als einziger Vertreter aus Wuppertal-Niederberg bekämen neue Gegner. Zudem wären die Auf- und Absteiger halbwegs harmonisch aufgeteilt. Allerdings gäbe es in dieser Aufteilung einen großen Unterschied bei der durchschnittlichen Fahrtstrecke pro Mannschaft: Müssen die Klubs in der Gruppe 1 - West-Gruppe - durchschnittlich 50 Kilometer zu ihren Gegnern fahren, läge die Anfahrt in der Gruppe 2 - Ost-Gruppe - nur bei 28 Kilometern.

Tausch würde Fahrtstrecken verringern Dieser Wert würde sich verringern, wenn die beiden Klubs aus Grevenbroich-Neuss - SC Kapellen-Erft und DJK Gnadental - mit den Vertretern aus Oberhausen-Bottrop getauscht würden: VfB Bottrop und Arminia Klosterhardt. Dann fiele nämlich die lange Anfahrt aus Kleve-Geldern und Rees-Bocholt runter nach Neuss weg. Gruppe 1 Fußballkreise: Kleve-Geldern, Rees-Bocholt, Moers, Kempen-Krefeld, Mönchengladbach-Viersen, Grevenbroich-Neuss, Duisburg-Dinslaken-Mülheim