So könnte die Bezirksliga eingeteilt werden

Ich möchte meinen Vorschlag in zwei Teile aufteilen. Im ersten Teil geht es um die Gruppen 1 bis 3. Auch hier muss es Härtefälle geben, trotzdem gibt es nur eine naheliegende Lösung. Im zweiten Teil geht es um die Gruppen 4 bis 6. Hier ist die Situation komplizierter und ich möchte beispielhaft zwei Varianten zur Diskussion stellen.

Die sechs südlichen Kreise (Wuppertal/Niederberg, Solingen/Remscheid, Düsseldorf, Grevenbroich/Neuss, Mönchengladbach/Viersen und Kempen/Krefeld) stellen zusammen exakt die Hälfte aller Mannschaften. Damit liegt es nahe, dass sie die Gruppen 1 bis 3 bilden.

Um eine gleichmäßige Gruppengröße von je 18 Mannschaften zu erreichen, müssen also zwei Teams in Gruppe 1 wechseln.

Bezirksliga 1: SG Benrath-Hassels, MSV Düsseldorf, Sparta Bilk, TSV Eller, DSC 99 Düsseldorf, Lohausener SV, CfR Links, TV Kalkum-Wittlaer, Ratingen 04/19 II (alle BZL 1), Rhenania Hochdahl, SV Hösel (beide Aufsteiger KLA Düsseldorf), TSV Bayer Dormagen, SVG Weissenberg, 1. FC Grevenbroich-Süd, SV Uedesheim, TSV Meerbusch II (alle BZL 3), ASV Mettmann (BZL 2), VdS Nievenheim (Aufsteiger KLA Grevenbroich-Neuss)

Bezirksliga 2: Cronenberger SC (Absteiger Landesliga), SV Solingen, TuSo Richrath, SC Reusrath, SSV Berhausen, HSV Langenfeld (alle BZL 1), SV Wermelskirchen, BV Gräfrath, Rot-Weiß Wülfrath, FSV Vohwinkel, TSV Ronsdorf, Türkgücü Velbert, SSVg Velbert II, Germania Wuppertal (alle BZL 2), DV Solingen II (Aufsteiger KLA Solingen), SG Hackenberg (Aufsteiger KLA Remscheid), Viktoria Rott, FK Jugoslavija Wuppertal (beide Aufsteiger KLA Wuppertal-Niederberg)

Bezirksliga 3: 1. FC Viersen, Fortuna Dilkrath, VfR Krefeld-Fischeln (alle Landesliga-Absteiger), Sportfreunde Neuwerk, TuS Wickrath, SpVg Odenkirchen, 1. FC Mönchengladbach, OSV Meerbusch, TuRa Brüggen, CSV Marathon Krefeld, SC St. Tönis II, SSV Grefrath (alle BZL 3), VfL Tönisberg, TSV Krefeld-Bockum (beide BZL 4), SV Lürrip, Türkiyemspor Mönchengladbach (beide Aufsteiger KLA Mönchengladbach-Viersen), SC Union Nettetal II, SV Thomasstadt Kempen (beide Aufsteiger KLA Kempen-Krefeld)

Auch die sechs nördlichen (Kreise, Moers, Kleve/Geldern, Rees/Bocholt, Duisburg/Mülheim/Dinslaken, Oberhausen/Bottrop und Essen), stellen genau die Hälfte aller Mannschaften. Daher liegt es nahe, dass sie die Gruppen 4 bis 6 bilden.

Allerdings ist die Situation in diesen Kreisen deutlich komplexer als im Süden. Deshalb stelle ich zwei mögliche Varianten zur Diskussion.

Der größte Vorteil dieser Variante: Mit dem Kreis Duisburg/Mülheim/Dinslaken müsste nur ein Kreis aufgeteilt werden. In dieser Hinsicht ist sie die beste aller möglichen Varianten.

Gerade für Vereine aus dem Duisburger Norden würde diese Variante sehr weite Auswärtsfahrten bis nach Kleve bedeuten. Auch die Oberhausener Vereine müssten wie schon im Vorjahr bis an die niederländische Grenze fahren.

Gruppen 4-6 lauten in diesem Fall:

Bezirksliga 4: FC Neukirchen-Vluyn, TuS Asterlagen, Borussia Veen, VfL Repelen, TuS Xanten, SV Rindern, Kevelaerer SV, Sportfreunde Broekhuysen, DJK Twisteden, SGE Bedburg-Hau, Alemannia Pfalzdorf (alle BZL 4), SV Genc Osman Duisburg, SuS Dinslaken, Rheinland Hamborn (alle BZL 6), VfB Homberg II (Aufsteiger KLA Moers), TSV Weeze, Viktoria Goch II (beide Aufsteiger KLA Kleve-Geldern), Rhenania Hamborn (Aufsteiger KLA Duisburg-Dinslaken-Mülheim)

Bezirksliga 5: Arminia Klosterhardt, Sportfreunde Lowick (beide Landesliga-Absteiger), SpVgg Sterkrade 06/07, SC Oberhausen, SuS Oberhausen, Spvgg Sterkrade-Nord, Arminia Lirich, Schwarz-Weiß Alstaden, Sportfreunde Königshardt, Fortuna Bottrop, VfL Rhede, SV Friedrichsfeld, SV Haldern, TuS Stenern, Blau-Weiß Dingden II (alle BZL 5), Dostlukspor Bottrop (Aufsteiger KLA Oberhausen-Bottrop), Hamminkelner SV, Westfalia Anholt (beide Aufsteiger KLA Rees-Bocholt)

Bezirksliga 6: Blau-Gelb Überruhr, SpVgg Steele (beide Landesliga-Absteiger), SuS Haarzopf, TuSEM Essen, SV Burgaltendorf, Sportfreunde Niederwenigern II (alle. BZL 2), Vogelheimer SV, VfB Frohnhausen, Fatihspor Essen, Duisburger SV, Duisburger FV, Viktoria Buchholz, Mülheimer SV, GSG Duisburg, 1. FC Mülheim-Styrum (alle BZL 6), Rot-Weiss Essen II, Heisinger SV (beide Aufsteiger KLA Essen), SpVgg Meiderich 06/95 (Aufsteiger KLA Duisburg-Dinslaken-Mülheim)

Variante 2: Kürzere Wege, aber mehr geteilte Kreise

Variante 2 würde zwei Kreise (Moers und Oberhausen/Bottrop) aufteilen.

Gruppe 4: Kleve/Geldern, Rees/Bocholt, westlicher Teil des Kreises Moers

Gruppe 5: Duisburg/Mülheim/Dinslaken, Moers, Oberhausen-Süd

Gruppe 6: Essen, Oberhausen-Nord/Bottrop

Gruppe 4 vereint alle Vereine aus dem eher dünn besiedelten Gebiet des FVN vom Niederrhein bis zum Münsterland. Hier hätten alle Vereine recht weite Auswärtsfahrten. Allerdings haben die Vereine aus dem ländlichen Raum das in jedem Fall, auch bei jeder anderen Einteilung. In den Gruppen 5 und 6 spielen nur Vereine aus dem dicht besiedelten Ruhrgebiet. Hier werden die Wege deutlich kürzer. Für die Vereine in Gruppe 4 verschlechtert sich also wenig, während die Vereine aus dem Ruhrgebiet deutlich profitieren. Deshalb dürfte diese Variante bei vielen Vereinen beliebter sein.

Gruppen 4-6 lauten in diesem Fall:

Bezirksliga 4: Sportfreunde Lowick (Landesliga-Absteiger), Borussia Veen, TuS Xanten, SV Rindern, Kevelaerer SV, Sportfreunde Broekhuysen, DJK Twisteden, SGE Bedburg-Hau, Alemannia Pfalzdorf (alle BZL 4), VfL Rhede, SV Friedrichsfeld, SV Haldern, TuS Stenern, Blau-Weiß Dingden II (alle BZL 5), TSV Weeze, Viktoria Goch II (beide Aufsteiger KLA Kleve-Geldern), Hamminkelner SV, Westfalia Anholt (beide Aufsteiger KLA Rees-Bocholt)

Bezirksliga 5: FC Neukirchen-Vluyn, TuS Asterlagen, VfL Repelen (alle BZL 4), SC Oberhausen, Arminia Lirich, Schwarz-Weiß Alstaden (alle BZL 5), Duisburger SV, Duisburger FV, Viktoria Buchholz, Mülheimer SV, GSG Duisburg, 1. FC Mülheim-Styrum, SV Genc Osman Duisburg, SuS Dinslaken, Rheinland Hamborn (alle BZL 6), VfB Homberg II (Aufsteiger KLA Moers), Rhenania Hamborn, SpVgg Meiderich 06/95 (beide Aufsteiger KLA Duisburg-Dinslaken-Mülheim)

Bezirksliga 6: Blau-Gelb Überruhr, SpVgg Steele, Arminia Klosterhardt (alle Landesliga-Absteiger), SuS Haarzopf, TuSEM Essen, SV Burgaltendorf, Sportfreunde Niederwenigern II (alle BZL 2), Vogelheimer SV, VfB Frohnhausen, Fatihspor Essen, SpVgg Sterkrade 06/07, SuS Oberhausen, Spvgg Sterkrade-Nord, Sportfreunde Königshardt, Fortuna Bottrop (alle BZL 5), Rot-Weiss Essen II, Heisinger SV (beide Aufsteiger KLA Essen), Dostlukspor Bottrop (Aufsteiger KLA Oberhausen-Bottrop)

Schickt eure Vorschläge gerne an die FuPa-Redaktion per E-Mail an fupa@rp-digital.de.