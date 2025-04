So könnte der Tabellenvierte der A-Liga direkt aufsteigen

Eine ausführliche Hintergrund-Story zum Rückzug des SC Kohlheck lest ihr im plus-Artikel des Wiesbadener Kurier.

Doch durch Kohlhecks Rückzug wird nun ein Platz in der KOL mehr frei, den dadurch ein drittes Team aus der Kreisliga A fix einnehmen kann. Also entfällt die Relegation und es gehen drei Teams aus der KLA direkt hoch. Hier könnte sogar noch der Tabellenvierte direkt aufsteigen, da sich in der A-Liga-Spitzengruppe der 1.FC Naurod II tummelt. Der FCN-Unterbau wiederum darf nur aufsteigen, wenn die FCN-Erste den Sprung in die Gruppenliga packen sollte. Dafür müsste Naurod aber noch acht Punkte (bei zwei Spielen in der Hinterhand) auf den KOL-Zweiten FV Biebrich II aufholen und sich in der anschließenden Aufstiegsrunde zur Gruppenliga durchsetzen.