„So klar war der Spielverlauf auch wieder nicht“ – Moorenweis patzt in Landsberg

Den Saisonstart hatte sich der TSV Moorenweis bestimmt anders vorgestellt. In Landsberg verlor der Kreisligist deutlich mit 0:3.

Moorenweis – „Das 0:3 hört sich jetzt deutlich an, aber so klar war der Spielverlauf auch wieder nicht“, meinte Andreas Otter, 2. Abteilungsleiter des TSV Moorenweis nach der Niederlage beim TSV Landsberg II. Zwischen den Gegentoren hatte die Elf von Neu-Trainer Sebastian Baumert durchaus gute Phasen und hätte durch Johann Dietrich zweimal einen Treffer erzielen können. Die Gastgeber waren aber einfach effizienter. Sie hatten zwei Chancen und beide Male schlug der Ball hinter Keeper Alex Pauker ein. So in der 7. Minute, als Tadeus Henn das 1:0 markierte und in der 34. Minute, als Benedikt Oppenrieder auf 2:0 erhöhte. Benedikt Dumhart vergab die dickste Moorenweiser Chance, als er nach einem Foul an Elias Dietrich mit dem anschließenden Strafstoß am Landsberger Torhüter Felix Jansen scheiterte.

Stattdessen erhöhten die Landsberger nach dem Wiederanpfiff durch Niclas Dietmaier auf 3:0 (48.). Moorenweis wehrte sich, hatte aber kein Glück. So traf Felix Sauer den Pfosten, und auch Michael Müller vergab aus aussichtsreicher Position. „Natürlich haben wir uns den Saisonstart anders vorgestellt“, meinte Otter nach den 90 schweißtreibenden Minuten vor gerade einmal 50 Zuschauern. „Dass es nicht einfach werden würde in Landsberg, das haben wir gewusst“, so Otter. (Dieter Metzler)